Realme 8 Pro im Hands-on: Maßgeschneiderte Mittelklasse

Das Realme 8 Pro ist das neueste Smartphone der chinesischen Marke und kommt fast sechs Monate nach dem Realme 7 Pro auf den Markt. Die Markteinführung zeigt, dass der Hersteller selbstbewusst neue Modelle in bester Fast-Fashion-Manier auf den Markt bringt. Das Highlight des Gerätes ist neben dem bekannten 50-Watt-SuperDart-Ladesystem vor allem die 108-Megapixel-Kamera. Seht Euch hier jetzt unsere ersten Eindrücke des neuen Realme-Modells an. Realme 7 Pro Test: Gute Ausstattung für unter 300 Euro Das Handy wurde in Europa und Asien am Mittwoch, den 24.März, zusammen mit dem Realme 8 vorgestellt und in einem weiteren Artikel zeigen wir Euch die Unterschiede zwischen den Modellen. Nach diesem Hands-On wird dieser Text hier demnächst natürlich schon bald um einen vollständigen Test ergänzt.

Konstruktion und Fertigung Das Realme 8 Pro bringt ein vertrautes Aussehen für diejenigen, die die Markteinführungen der Marke verfolgen, mit einer Vorderseite mit dezenten Kanten und einem Design, das dem des Realme 7 Pro ähnelt, was zu dem Vorhaben passt, die viel besprochene "Generation Z" anzuziehen. Das Modell, das Realme uns zur Verfügung gestellt hat ,verfügt über einen Farbverlauf und bietet darüber hinaus eine angenehme Textur auf der Rückseite. Diese hilft trägt zur Griffigkeit des Geräts bei und vermeidet darüber hinaus ein paar Fingerabdrücke. Das Realme 8 Pro fällt durch sein Farbverlaufsfinish und das schlanke Design auf / © NextPit Realme hat die Zertifizierungsinformationen und die "CE"-Logos sowie die Entsorgung der elektronischen Materialien zugunsten des Markenslogans – "Dare to leap" – nicht aufgedruckt. Dafür prangert der Schriftzug nun ziemlich deutlich auf dem Rücken. Obwohl er auf Studiofotos stark auffällt, kommt der Spruch im täglichen Gebrauch, zumindest meiner Meinung nach, dezenter auf dem Gerät daher. Eine weitere wichtige Änderung auf der Rückseite ist die Betonung des Vierfach-Kameramoduls mit einem Metallic-Finish an den Rändern (das allerdings Fingerabdrücke anzieht) und großen erhabenen Kreisen, die die Position der vier Linsen hervorheben. Die Kreise – die anscheinend nur eine ästhetische Funktion haben, da sie den Eindruck erwecken, dass die Linsen einen größeren Durchmesser haben als in Wirklichkeit – mögen einigen Nutzern nicht gefallen, wenn man an die Vergleiche mit Kochfeldern denkt. In jedem Fall unterstreicht die Bemühung des Unternehmens um diese Komponente den Fokus (sorry für das Wortspiel), der der Fotografie im Realme 8 Pro gegeben wird. Das zusätzliche Volumen des Kamera-Sets erforderte von Realme eine besondere Sorgfalt bei der Schutzhülle, die dem zum Test eingesandten Modell beilag. Die Silikonhülle enthält ein Relief, das die Seiten der Linsen schützt, ohne den Fußabdruck des Geräts zu beeinträchtigen. Apropos Beigaben: Dem Realme 8 Pro liegen das SIM-Karten-Tool, das USB-C-auf-USB-A-Kabel sowie das 65-Watt-SuperDart-Ladegerät bei, über das wir später noch sprechen werden.

Super AMOLED-Bildschirm Das Display des Realme 8 Pro folgt den Spezifikationen des Vorgängermodells, mit einem Super-AMOLED-Panel, mit einer Full-HD+-Auflösung – 2400 x 1080 Pixel – und einer Bildwiederholrate von 60 Hz . Wie für AMOLED-Panels üblich, bietet das Display einen guten Kontrast und eine gute Farbwiedergabe, mit den üblichen Anpassungen für Farbtemperatur und Kalibrierungseinstellungen, um Helligkeitsniveau oder Farbumfang zu begünstigen. Im Gegensatz zur Rückseite folgt die Front des Realme 8 Pro dem Design des Vorgängers / © NextPit Dem Trend zu Komponenten mit hoher Bildwiederholrate, die flüssigere Animationen auf dem Bildschirm bieten, wie sie zum Beispiel im LCD-Bildschirm des "alten" Realme 6 Pro zu finden sind, ist der Hersteller leider nicht gefolgt. Die Option lässt sich durch den geringeren Stromverbrauch erklären, aber es ist etwas, das Ihr im Hinterkopf behalten solltet, wenn Ihr bereits an 90- oder 120-Hz-Displays gewöhnt seid. Auf der anderen Seite ermöglichte die Übernahme des Super-AMOLED-Displays beim Realme 7 Pro (und dem Modell der achten Generation) die Verwendung eines Fingerabdruckscanners unterhalb des Displays. Der Sensor zeigte schnelle Messwerte mit wenigen Erfassungsfehlern während des Einsatzes.

Performance und Realme UI Ausgestattet mit dem Snapdragon 720G Prozessor, hergestellt von Qualcomm, erbt das Realme 8 Pro die Komponente, die in den beiden vorherigen Generationen verwendet wurde. Und hier sind die ersten Eindrücke positiv, mit schnellen Reaktionen und ansprechender Leistung, sowohl in der Systemoberfläche, als auch in etablierten Spielen wie Real Racing 3 . Der Snapdragon 720G hat ähnliche Spezifikationen wie der Snapdragon 730 und 730G, mit zwei leistungsstarken ARM Cortex-A76-Kernen mit bis zu 2,3 GHz, sechs hocheffizienten ARM Cortex-A55-Kernen mit bis zu 1,8 GHz und der Adreno 618 GPU. Realme 8 Pro Benchmarks Durchschnitt von fünf Tests, mit etwa 5 Minuten zwischen den Durchläufen Realme 8 Pro (720G) Realme 7 Pro (720G) OnePlus Nord (765G) 3D Mark Sling Shot Extreme ES 3.1 2.585 2.523 3.219 3D Mark Sling Shot Extreme Vulkan 2.443 2.368 3.002 3D Mark Sling Shot ES 3.0 3.671 3.551 4.425 Geekbench 5 (einzeln/multi) 568 / 1.685 575 / 1.784 605 / 1.936 PassMark RAM 19.799 20.637 21.799 PassMark-Speicher 38.683 42.774 64.489 Es ist erwähnenswert, dass das Realme 8 Pro während des Tests weder Anzeichen von Überhitzung noch größere Schwankungen zwischen den einzelnen Runden der Benchmarks zeigte. Realme UI 2.0 Da es mein erster Kontakt mit der Realme UI-Oberfläche ist – hier bereits in Version 2.0, auf Android 11 basierend –, habe ich keine gute Basis für einen Vergleich mit anderen Modellen der Marke. Die Navigation durch die Menüs war jedoch flüssig, innerhalb der Grenzen der 60-Hz-Bildwiederholrate des Bildschirms. Das Realme-Interface bietet einen minimalistischen Look, mit den erwarteten Funktionen in den Anpassungen der Hersteller, mit einer schwebenden Leiste für den schnellen Zugriff auf Apps an der Seite des Bildschirms und einem Overlay für Spiele. Die Funktion mit dem Namen Game Space verspricht, die Spielleistung zu optimieren, sowie Ablenkungen durch Bildschirmbenachrichtigungen zu reduzieren und schnellen Zugriff auf Screenshots und Videoaufnahmen zu ermöglichen. Interessanterweise verbirgt Realme UI 2.0 das Erbe von Oppo – einer weiteren Marke des Konglomerats BBK Electronics – nicht, wenn man das System als ColorOS 11 im Menü "Version" identifiziert. Aber das ist vermutlich ein Detail, das nur diejenigen interessieren dürfte, die den Stammbaum der Hersteller verfolgen.

Kamera mit 108 Megapixeln Das Kameramodul hat verschiedene Schichten / © NextPit Das größte Highlight des Realme 8 Pro ist wohl seine Kamera, zumindest auf dem Papier. Das Fotoarray hat den Samsung ISOCELL HM2 als Hauptsensor. Das Bauteil hat eine Auflösung von 108 Megapixeln (12.000 x 9 .000 Pixel) und ist bereits von einigen Xiaomi-Modellen bekannt, etwa vom Redmi K40+ Pro und dem kürzlich angekündigten Redmi Note 10 Pro. Die vollständige Bewertung des Kamera-Sets bleibt dem vollständigen Test des Realme 8 Pro vorbehalten, aber als Referenz ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies nicht derselbe HM3-Sensor ist, der im Galaxy S21 Ultra oder dem HMX in Xiaomis Flaggschiffen verwendet wird. Während die Sensoren dieser Top-Modelle 1/1,33" messen, belegt die HM2 mit 1/1,52" eine kleinere Fläche, was zu einer geringeren Pixelgröße (0,7 gegenüber 0,8 μm) und damit zu einer geringeren Lichtempfindlichkeit führt, aber das führt natürlich zu einem Preis, der eher in das Mittelklasse-Segment passt. Bei einem ersten Kontakt mit dem Realme 8 Pro verhielt sich die Kamera wie erwartet, mit den üblichen Modi zur Bildverbesserung mittels künstlicher Intelligenz – inklusive dem "Beauty-Modus", der auf Selfies abzielt. Die Kamera- und Galerie-App funktionierte einwandfrei und wechselte zwischen den verschiedenen Modi, ohne abzustürzen, auch beim Teilen von Fotos in sozialen Netzwerken oder WhatsApp. Seht Euch in der folgenden Galerie einige Beispiele an, die während dieses Hands-On aufgenommen wurden: › Bildergalerie Beispiel-Fotos der Kameras im Realme 8 Pro

Vertrauter Akku und SuperDart-Technologie Das Realme 8 Pro tritt in die Fußstapfen seiner Vorgänger, was den Akku und das Ladesystem SuperDart betrifft. Beide folgen den Spezifikationen der vorherigen Generation, mit einem 4.500-mAh-Akku und dem im Paket enthaltenen 65-W-SuperDart-Ladegerät, allerdings mit einer maximalen Ladeleistung von 50 W beim 8 Pro-Modell. Wie schon im Falle der Kamera behalte ich mir ein finales Urteil lieber für den ausführlichen Testbericht vor. Allerdings möchte ich schon einmal auf die Leistung des mitgelieferten Ladegeräts aufmerksam machen: Dieses liefert im Schnelllademodus bis zu 10 Volt bei 6,5 Ampere und im normalen Modus 5 Volt bei 2 Ampere und 10 Watt. Das Ladegerät ist recht groß und schwer, wodurch es ziemlich unpraktisch ist, den Stecker unterwegs einfach mitzunehmen. Ob das überhaupt nötig ist, wird der ausführliche Akkutest im späteren Review zeigen. Die Kopfhörerbuchse gibt es auch in dieser Generation! / © NextPit Als Teaser spiegeln meine vorläufigen Tests die Beobachtungen wider, die im Test des Realme 7 Pro gemacht wurden. Bei leerem Akku reichten 5 Minuten an der Steckdose für 15 % Ladung, und nach 20 Minuten war das Realme 8 Pro bereits bei 50 %, und das alles ohne ungewöhnliche Wärmeentwicklung.