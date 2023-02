Realme GT3 und Realme GT Neo 5 SE: Jeder darf mit 240 Watt laden!

Realme GT 3 mit 240-Watt-SuperVoocCharge

Das Realme 10 kommt in Indien als limitierte Coca Cola Edition. / © Realme

Aktuell ist Realme stark damit beschäftigt, seine auf 1.000 Stck. limitierten Realme 10 Pro 5G "Coca Cola Edition" in Indien an den Mann (und die Frau) zu bringen. Nicht zu verwechseln mit dem von uns getesteten Realme 10. Im Heimatland hingegen wurde mit dem Realme GT Neo 5 Geschichte geschrieben, da man erstmalig 240-Watt-VoocCharge in den Umlauf bringt. Der Name verrät es schon, dahinter steckt Oppo's Lade-Technologie, welche erstaunlicherweise nicht zuerst im OnePlus 11 (zum Test) zu finden ist, sondern im besagten GT Neo 5. Jenes "Semi-Flaggschiff" erwarten wir im Grunde global zum MWC 2023 Ende des Monats in Barcelona.

Auch lesenswert: Die besten Smartphones bis 400 Euro

Weiterhin bewirbt der Hersteller bereits über Twitter ein Realme GT 3, welches ebenfalls das Laden mit 240 Watt ermöglichen soll. Ein weiterer Hinweis ist der Launch, der noch in diesem Monat stattfinden soll und die identische LED-Benachrichtigungsleiste vom Realme GT Neo 5 auf der Rückseite. Der Vorgänger des Realme GT 3, das Realme 2 und 2 Pro war eher in der Mittelklasse angesiedelt. Es gibt bereits erste Vermutungen, dass Realme das GT Neo 5 international als Realme GT 3 erscheint. Zumindest würde es mich nicht wundern.

Realme kündigt das GT 3 noch für diesen Monat mit 240 Watt an. / © Realme

Realme GT Neo 5 SE

Und um die Verwirrung komplett zu machen, wird für März/April ein Realme GT Neo 5 SE vermutet. Hier gibt es sogar erste Spekulationen zu den technischen Daten. Gleich mehrere Quellen wie der Tippgeber "Digital Chat Station" als auch "ithome" gehen ebenfalls von einer verbauten 240-Watt-Ladetechnologie aus, einem Snapdragon 7+ Gen 1 (oder Snapdragon 7 Gen 2) mit einer maximalen Ausstattung von 16 GB LPDDRX5 RAM und 1 TB internen UFS-3.1-Speicher. Wobei UFS 4.0 für mich glaubwürdiger klingen würde.

Das AMOLED-Display soll eine Diagonale von 6,74 Zoll haben und mit einer Auflösung von 2.772 x 1.240 Pixel bis zu 144 Bilder pro Sekunde liefern. Auf der Rückseite eine Triple-Kamera mit der allseits gefürchteten 50/8/2 Megapixel-Kombination. Korrekt: Eine OIS unterstützte Haupt-, eine Ultraweitwinkel-, und eine Makro-Kamera. Der Akku 4.600 mAh bei 240 Watt und 5.000 mAh bei 150 Watt Druckbetankung.

Was haltet Ihr von dem Realme-Angebot? Welche Konstellation würde Euch am meisten begeistern? Schreibt es uns gern in die Kommentare.