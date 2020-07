Realme X3 SuperZoom im Test: High-End unter 500 Euro

Realme etabliert sich langsam auf dem europäischen Markt, wo vor allem im Jahr 2020 schon viele unterschiedliche Smartphone-Modelle erschienen sind. Das Realme X3 SuperZoom ist ein High-End-Kamera-Smartphone, das mit einem 64-Megapixel-Sensor, einem periskopischen Teleobjektiv und einem 60-fachen Zoomobjektiv ausgestattet ist – und das alles für weniger als 500 Euro. Wir haben uns das Gerät genauer angesehen und verraten Euch, wo Ihr zu dem Preis Abstriche machen müsst.

Ein Design der Spitzenklasse mit schöner Farbe Die Designsprache von Realme hat sich im Laufe der zahlreichen Smartphones, mit denen der chinesische Hersteller in diesem Jahr den Markt überschwemmt hat, nur wenig weiterentwickelt. Tatsächlich ist die matte Glasrückseite, begleitet von einer perlweißen Farbe, in meinen Augen recht ansprechend. Realme-Smartphones können als eher "massiv" oder zumindest als dick angesehen werden. In diesem Testbericht bin ich von einem Samsung Galaxy S20 Plus, das ich im Vergleich dazu sehr dünn fand, zum Realme X3 SuperZoom übergegangen, das mir viel voluminöser erschien. Glücklicherweise hat das Handy weiterhin einen sehr guten Griff, insbesondere die Einschalttaste, die gleichzeitig als Fingerabdruckscanner dient, ist auf der rechten Seite beibehalten worden. Die weiße Farbe des Realme X3 SuperZoom ist sehr elegant. / © NextPit Auf der anderen Seite bietet dieser Knopf nicht die Bauqualität, die ich erwartet hatte. Ich hatte oftmals das Gefühl, dass der Taster nicht wirklich fest sitzt, sondern rausfallen könnte. Ich würde diesen Fehler auf einen Herstellungsfehler in meinem Sample zurückführen oder vielleicht auf einen früheren Tester, der das Gerät vorher hatte. Selbst ohne eine 3,5-mm-Buchse bleibt das Realme X3 SuperZoom ziemlich dick. / © NextPit Das Smartphone hat Kurven an den richtigen Stellen, wobei das Verhältnis von Größe zu Bildschirm laut Realme bei respektablen 90,6 Prozent liegt. Ich hatte keine Probleme es mit einer Hand zu bedienen; Power- und Lautstärketasten sind sehr gut erreichbar. Die Kamerainsel auf der Rückseite ist für meinen Geschmack aber etwas zu hoch angehoben. Insgesamt empfand ich das Design des Realme X3 SuperZoom als sauber und doch ziemlich schlicht, so dass es ziemlich schwierig ist, es von den anderen Modellen des Herstellers zu unterscheiden.

Ein schönes 120 Hz IPS-LCD-Display Das Display des Realme X3 SuperZoom besteht aus einem flachen IPS-LCD-Panel in Full HD+-Auflösung mit einem 20:9-Format und einer Auflösung von 1.080 x 2.400 und 399 ppi (Pixel pro Zoll). Wie oben erläutert, ist die Screen-to-Body-Ratio von 90,6 Prozent gut, aber das Smartphone behält einen recht auffälligen unteren und oberen Rahmen bei. Ich bin wirklich kein Fan des pillenförmigen Loches für die Selfie-Kamera, aber immerhin ist die Aussparung oben links auf dem Bildschirm ausgerichtet, was weniger ablenkt. Der IPS-LCD-Bildschirm des Realme X3 SuperZoom hat eine Bildwiederholfrequenz von 120Hz. / © NextPit Der Bildschirm bleibt bei direkter Sonneneinstrahlung trotz eines höheren Reflexionsgrades als bei einem OLED-Display gut sichtbar. Die von Realme behauptete maximale Leuchtkraft von 480 nits ist zwar nach wie vor recht gering, zumal unsere Kollegen von GSMArena 437 nits gemessen haben. Aber insgesamt ist die Lesbarkeit immer noch recht gut. Die Farben bleiben lebhaft und scheinen den größten Teil des DCI-P3-Spektrums abzudecken (das sind Farben, die mit dem bloßen menschlichen Auge sichtbar sind). Am interessantesten ist die Bildwiederholrate von 120 Hz, die bei einem Smartphone dieser Preisklasse immer noch recht selten ist. Die Navigation läuft sehr flüssig, und ich habe keinen Unterschied zwischen diesem Display und dem meines Samsung Galaxy S20 Plus bemerkt, wenn beide auf 120Hz Bildwiederholrate eingestellt sind. Die Anzeige wechselt je nach Bedarf zwischen 60 und 120 Hz. Wenn Ihr den Akku also nicht schneller als gewöhnlich entladen wollt, könnt Ihr ihn jederzeit unter den Entwickleroptionen auf 60 Hz umstellen. Das pillenförmige Stanzloch des Realme X3 SuperZoom beherbergt die beiden vorderen Fotosensoren. / © NextPit Als begeisterter Smartphone-Gamer empfand ich das Display des Realme X3 SuperZoom als extrem scharf und vor allem sehr flüssig, auch wenn es ihm etwas an Helligkeit fehlt. Abgesehen von dem was ein OLED-Display bieten kann, ist der Bildschirm des Realme X3 SuperZoom nach wie vor äußerst kompetent, und ich glaube nicht, dass man auf dem Android-Markt momentan ein besseres LCD-Panel findet.

Realme UI: Man liebt oder hasst es Die Realme UI, die auf Android 10 basiert, ist nicht die attraktivste auf dem Markt. Mit ihren runden Anwendungssymbolen ähnelt die Oberfläche beinahe Googles Pixel Launcher. Apropos Google, es gibt eine Menge vorinstallierter Apps aus Mountain View. Glücklicherweise konnte ich keine Werbung in der Oberfläche finden, obwohl der Hersteller im Dezember letzten Jahres angekündigt hatte, dass Werbung in das Overlay eingebettet werden soll, wie es bei Xiaomis MIUI der Fall ist. Die Benutzeroberfläche von Realme UI ist sehr sauber. / © NextPit Realme UI ist sehr clean, aber der pillenförmige Helligkeitsregler gefällt mir nicht wirklich. Auf der anderen Seite hat das Einstellungsmenü den Vorzug, eines der saubersten unter allen Android-Overlays zu sein. Eine Beschreibung des Inhalts für jede Option mag zwar nützlich sein, aber ich habe die Wahl, im Gegensatz zu Samsungs OneUI, durch Gesten direkt zu den wesentlichen Einstellungen zu gelangen. Trotz seines Aussehens funktioniert Realme-UI einfach. / © NextPit Die Realme-Benutzeroberfläche ist großartig, denn sie funktioniert einfach sehr intuitiv. Ihr habt einen Dunkelmodus, könnt Apps klonen, einen Spielmodus zur Optimierung der Leistung mit Game Space nutzen und Benachrichtigungen gezielt verwalten. Kurz gesagt, die Realme-Benutzeroberfläche wird nicht jeden zufrieden stellen können, aber sie ist eine reine und saubere Oberfläche, die im Einklang mit der Philosophie des Herstellers direkt auf den Punkt kommt.

Der Snapdragon 855+ hält sich immer noch gut Das Fehlen eines High-End-Chipsatzes wie des Snapdragon 865-Prozessors im Jahr 2020 wird sicherlich für einige ein No-Go sein. Es besteht aber derzeit an vielen Stellen absolut kein Bedarf an 5G-Modems, die in Qualcomms neuestem Chipsatz eingebaut sind. Es besteht auch keine Notwendigkeit, 8K-Video ausgerechnet auf einen IPS-LCD-Bildschirm zu streamen. Auch wenn der Snapdragon 855+ also nicht mehr der neueste Prozessor auf dem Markt ist, so bleibt er doch ab Ende 2019 als High-End-Chipsatz erhalten, so dass wir das Thema veraltete Hardware nicht ganz berücksichtigen können. Es ist derselbe Chipsatz, mit dem mein treues OnePlus 7T betrieben wird, das ich mehrere Monate lang verwendet hatte, bevor ich zum Samsung Galaxy S20 Plus wechselte. Wenn es um Spiele geht werden meine Erwartungen erfüllt. Allerdings wird das Realme X3 SuperZoom zweifellos immer noch unter den Leistungsbenchmarks des Realme X50 Pro liegen, das mit dem Snapdragon 865-Chipsatz ausgestattet ist und 100 Euro mehr kostet. Beim Zocken von Call of Duty: Mobile auf der Stufe "Hoch" gab es keine Probleme in Bezug auf die Flüssigkeit, und ich habe auch keine Verlangsamung oder Frameratenverluste festgestellt. Das Problem der Überhitzung wird dank Flüssigkeitskühlsystem gut bewältigt. Realme X3 SuperZoom: Benchmark-Vergleich Benchmark Realme X3 SuperZoom (SD 855+) Realme X50 Pro (SD 865) OnePlus 7T (SD 855+) 3D-Mark Slingshot Extreme ES 3.1 5409 7133 6020 3D-Mark Slingshot Vulkan 4850 6613 5245 3D-Mark Slingshot ES 3.0 6552 8864 6649 Geekbench 5 (Einzel/Multi) 789/2566 887/3313 786/2825 PassMark-Speicher 26798 27118 32960 PassMark-Disk 86456 50083 50068 Auch das grafisch sehr anspruchsvolle Spiel Sky: Children of the Light lief auf dem Realme X3 SuperZoom perfekt, dank 12 GB RAM, die dem Snapdragon 855+ und seiner Adreno 640 GPU Gesellschaft leistet. In Kombination mit dem 120Hz-Bildschirm war die Game-Erfahrung absolut überzeugend. Ich sollte jedoch anmerken, dass andere Smartphones mit leistungsstärkeren Prozessoren eine bessere Leistung bei gleichem oder etwas teurerem Preis bieten.

Realme X3 SuperZoom: Akku Was die Akkulaufzeit betrifft, so verfügt das Realme X3 SuperZoom über einen 4.200 mAh-Akku, der zwar nicht wahnsinnig langlebig ist, aber in diese Preisklasse passt. Der Akku supportet Fast Charge 4.0 und 30 Watt mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und Adapter. Mit dem Ladegerät konnte ich in knapp einer Stunde eine volle Ladung erreichen, was beeindruckend ist. Damit wurde das Versprechen des Herstellers, eine volle Akkuladung innerhalb von 55 Minuten zu erreichen, erfüllt. Nach unseren Akkulaufzeit-Tests im Rahmen des PC Mark-Benchmarks hielt das Realme X3 SuperZoom bis zu 16 Stunden bei 60 Hz Bildiwederholfrequenz und knapp 14 Stunden bei 120 Hz. In meinen Augen ist das eine mehr als respektable Leistung, die sich im täglichen Gebrauch sehen lassen kann.

Realme X3 SuperZoom: Technische Daten Akkukapazität: 4200 mAh Display-Größe: 6,6 Zoll Display-Technologie: LCD Bildschirm: 2400 x 1080 Pixel (399 ppi) Kamera vorne: 32 Megapixel Kamera hinten: 64 Megapixel Android-Version: 10 - Q Benutzeroberfläche: Nicht vorhanden RAM: 12 GB Interner Speicher: 256 GB Wechselspeicher: Nicht vorhanden Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 855 Plus Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 5.0