Beruhigt in den Urlaub: Türklingeln und Überwachungskameras krass günstig!

Die Überwachungskameras und smarten Türklingeln von Ring überzeugen grundsätzlich durch ihre gute App und das einfache Setup. Die von uns getestete Ring Spotlight Cam Wired hat es beispielsweise auch in unsere Bestenliste mit den besten Überwachungskameras für außen und innen geschafft. Außerdem sind alle Ring-Modelle zu Amazons Smart-Home-Ökosystem inklusive Alexa-Sprachsteuerung kompatibel.

Ring Stick Up Cam: ab 47,50 Euro

Die Ring Stick Up Cam ist eine beliebte Überwachungskamera für innen und außen – und hat im nextpit-Test eine ordentliche Leistung hingelegt mit 3,5 von 5 Sternen. Insbesondere das einfache Setup, das klare Kamera-Bild und der gute Nachtsichtmodus haben Ben im Test der Ring Stick Up Cam überzeugt. Beachtet allerdings, dass Ihr für maximale Sicherheit am besten noch ein Ring-Abo abschließt, das knapp 10 Euro im Monat kostet.

Aktuell gibt's die Ring Stick Up Cam sowohl in der Variante mit Kabel als auch in der Akku-Version für gerade einmal 59 Euro. Wer ein 4er-Paket kauft, zahlt insgesamt 189 Euro – und damit gerade einmal knapp 48 Euro pro Kamera. Zum Vergleich: Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 99 Euro pro Kamera sowohl mit Kabel als auch mit Akku; die günstigsten Angebote im Netz bewegen sich bei derzeit rund 85 Euro.

Ring Indoor Cam: 34,99 Euro

Wenn Ihr ausschließlich eine Kamera für drinnen sucht und auf das wetterfeste Gehäuse der Stick Up Cam verzichten könnt, dann ist die Indoor Cam eine interessante Alternative. Amazon bietet die kabelgebundene Kamera derzeit für 34,99 Euro an. Der bisherige Tiefstpreis liegt laut Preisvergleich bei knapp 40 Euro, wodurch das Angebot auf jeden Fall spannend ist, wenn Ihr während der Urlaubszeit Eure Wohnung im Blick behalten möchtet.

Ring Video Doorbell Pro 2: 149,99 Euro

Mit der Ring Video Doorbell Pro 2 könnt Ihr Eure bestehende Türklingel durch eine Video-Variante ersetzen. Der integrierte Radar-Sensor soll zudem die Zahl der Fehlalarme auf ein Minimum reduzieren. So könnt Ihr dann auch gemütlich am See liegen und dem DHL-Boten verraten, wo oder bei welchem Nachbarner das Päckchen deponieren soll. Außerdem könnt Ihr die Türklingel auch an Eure bestehende Türverdrahtung anschließen und müsst Euch nicht um eine Neuverkabelung kümmern.

Nach unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers kostet die Ring Video Doorbell Pro 2 regulär 249,00 Euro. Bei Amazon gibt's die Video-Türklingel zu den Prime Days für 149,99 Euro. Laut Preisvergleich liegt das nächstgünstigste Angebot bei derzeit 195 Euro – der aktuelle Tiefstpreis wurde bislang nur einmal erreicht, nämlich am vergangenen Black Friday.

Neben den drei erwähnten Produkten sind derzeit noch viele weitere Ring-Produkte bei Amazon im Angebot. Hinter dem folgenden Button findet Ihr die komplette Übersicht mit allen Überwachungskameras, smarten Türklingeln, Türgongs, Intercom und mehr.

