Design & Langlebigkeit

Die zweite Generation des RingConn Smart Rings ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: Silber, Schwarz und Gold. Dieses Mal habe ich die glänzende, goldene Version getestet. Er ist so leicht, dass Ihr ihn kaum am Finger spürt. Ich bin ein großer Fan des Ringformfaktors; er ist unauffällig und dennoch sehr effektiv bei der Überwachung von Gesundheitsdaten .

Vorteile:

Dünnstes und leichtestes Design

IP68-zertifiziert für erstklassige Staub- und Wasserbeständigkeit

Die kreisförmige Form sorgt für zusätzliche Stabilität

Das mitgelieferte Größenset sorgt für die perfekte Passform

Nachteile:

Anfällig für Kratzer

Der RingConn Gen 2 hat eine leicht quadratische Form, die sich gut auf dem Zeigefinger anfühlt. / © nextpit

Mit einer Dicke von nur 2 mm hat der RingConn einen neuen Maßstab gesetzt und den UltraHuman Ring Air als dünnsten und leichtesten Smart Ring der Welt überholt. Außerdem wurde die Widerstandsfähigkeit des Rings erhöht, indem die Staub- und Wasserbeständigkeit nach IP68 zertifiziert wird.

Diese beiden Verbesserungen sorgen bereits für ein spürbares Upgrade. Im Inneren haben wir Hunderte von Komponenten auf engstem Raum, was mich immer noch beeindruckt. Im Inneren des RingConn Gen 2 Smart Rings befinden sich Komponenten wie die Batteriestruktur, das Schaltungslayout, der Chip und Sensoren wie PPG, Temperatur und 3D-Beschleunigungssensoren. Trotzdem bleibt der Smart Ring diskret und geht fast als traditioneller Schmuckring durch.

Traditioneller Schmuck versus RingConn Gen 2: Beide Ringe passen bequem auf meinen Zeigefinger, aber nur einer liefert meine Schlafstatistiken. / © nextpit

Passform und Komfort

Damit ein smarter Ring wirklich glänzen kann, sind Passform und Komfort entscheidend. RingConn bietet neun verschiedene Größen und ein praktisches Größenanpassungs-Kit an, um die perfekte Passform zu finden. Das ist wichtig, denn das ganze Erlebnis hängt von der richtigen Passform ab.

Natürlich gibt es im RingConn Store auch eine Anleitung zur Größenbestimmung, aber ich empfehle Euch auf jeden Fall, zuerst das Größenset zu besorgen. Damit könnt ihr verschiedene Größen an verschiedenen Fingern ausprobieren, um herauszufinden, was sich am besten anfühlt. Für optimale Genauigkeit tragt Ihr den Ring am besten am Zeigefinger – er ist in der Regel am dicksten und der Ring dort am wenigsten aufdringlich, sodass er am bequemsten zu tragen ist.

Neun verschiedene Ringe sind im Größenbestimmungskit enthalten, das Ihr unbedingt ausprobieren solltet, bevor Ihr das Gerät bestellt. / © nextpit

Ich trage Größe 8 an meiner linken Hand und er passt perfekt, ohne dass ich mich unwohl fühle. Ich ziehe ihn nur aus, wenn ich mir die Hände wasche oder dusche. Der Hersteller gibt an, dass er bis zu 100 Meter (10 ATM) wasserdicht ist, aber da er keinen Schwimmmodus hat, nehme ich ihn trotzdem ab, bevor ich in den Pool springe.

Wie alle smarten Ringe ist auch dieser anfällig für Kratzer, aber RingConn bietet einen Ringschutz an. Ich habe ihn noch nicht selbst ausprobiert und kann daher nicht sagen, wie er sich in der Hand anfühlt. Aber mal ehrlich, Kratzer gehören einfach dazu.