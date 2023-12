Samsung Galaxy A15 und Galaxy A25 in einigen Regionen offiziell!

Nachdem das Samsung Galaxy A15 und das Galaxy A25 immer wieder durchgesickert sind, hat das Unternehmen nun die Budget-Smartphones ganz offiziell vorgestellt. Zumindest in einigen Ländern, wie unter anderem in Vietnam. Das Galaxy A15 besteht aus einem 4G- und einem 5G-Modell, während das Galaxy A25 nur in einer 5G-Variante erhältlich ist. Alle drei Android-Smartphones bieten außerdem erhebliche Hardware-Upgrades und Designänderungen gegenüber ihren Vorgängern.

Samsung Galaxy A15 mit einem AMOLED-Panel

Zunächst einmal haben das Samsung Galaxy A15 und das Galaxy A15 5G das IPS-LCD zugunsten eines schärferen und helleren AMOLED-Bildschirms aufgegeben. Beide Panels haben eine U-förmige Notch für die Frontkamera oben in der Mitte und messen 6,5 Zoll in der Diagonale, mit einer Full-HD-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Es ist allerdings bisher nicht bekannt, ob es einen Corning-Gorilla-Glass-Schutz auf der Oberseite gibt.

Das Galaxy A15 hat einen leistungsfähigeren MediaTek Helio G99 verbaut, während die 5G-Variante mit dem Dimensity 6100+ ausgestattet ist. Obwohl die beiden SoCs in Bezug auf Prozessor- und Grafikleistung nahezu identisch sind, stellen sie eine deutliche Verbesserung gegenüber den vorherigen Prozessoren dar, wie z. B. dem des Galaxy A14 (Test).

Die Farben des Samsung Galaxy A15 4G und A15 5G. / © Samsung

Die beiden Budget-Smartphones verfügen auch über einen größeren Speicher: Das Galaxy A15 4G ist mit 8/128 GB und das Galaxy A15 5G mit 8/256 GB ausgestattet. Der Onboard-Speicher ist auch über eine microSD-Karte erweiterbar. Die Akkukapazität bleibt mit 5.000 mAh unverändert, aber die Ladegeschwindigkeit wurde auf 25 Watt erhöht.

Das Samsung Galaxy A25 bekommt einen neuen Prozessor

Das Display des Samsung Galaxy A25 bleibt hingegen unverändert und verfügt über ein 6,5-Zoll-AMOLED-Panel mit einer Helligkeit von 1.000 Nits und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Es ist außerdem mit einem leistungsfähigeren Exynos-1280-Chipsatz ausgestattet, obwohl die Speicherausstattung bei 6/128 GB beginnt. Der Akku ist mit einer 5.000-mAh-Zelle ausgestattet, die mit 25 W aufgeladen werden kann.

Das Samsung Galaxy A25 und das Galaxy A15 verfügen über einen flacheren Rahmen, der immer noch aus Kunststoff besteht. Neu ist jedoch die seitliche Tasteninsel – ein gewölbter Teil, der die Lautstärkewippe und die Power-/Fingerabdrucktaste umschließt. Die drei Tasten sind etwas leichter und kompakter als ihre vorherigen Pendants.

Das Samsung Galaxy A25 hat einen 6,5 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. / © Samsung

Auf der Rückseite der Geräte befindet sich nach wie vor die bekannte Dreifachkamera mit einem 50-MP-Sensor, einem 8 MP auflösenden -Ultraweitwinkel-Objektiv und einem 2-MP-Bildsensor hinter einem Makro-Objektiv. Leider kann nur das Galaxy A25 Videos in 4K-Auflösung aufnehmen. Die Frontkamera ist mit einem 13-MP-Sensor ausgestattet und eignet sich am besten für Selfies.

Samsung Galaxy A15 und Galaxy A25 Preise und Erscheinungsdatum

Die drei Geräte laufen mit der hauseigenen Benutzeroberfläche One UI 6 (Test), das auf Android 14 basiert, und haben bereits einen Preis und ein Veröffentlichungsdatum für den 16. Dezember in Vietnam. Dort kostet das Galaxy A15 4.990.000 VND, was in etwa 190 Euro entspricht, während das 5G-Modell 6.290.000 VND (240 Euro) kostet. Das Samsung Galaxy A25 kostet überraschenderweise VND 6.590.000, was in etwa dem Galaxy A15 5G und somit 250 Euro entspricht. Allerdings müsst Ihr bei Letzterem mit weniger Arbeitsspeicher auskommen. Eine Kannibalisierung der eigenen Verkäufe könnte trotzdem stattfinden.

Es gibt noch kein offizielles Wort darüber, wann diese Geräte in anderen Märkten angekündigt werden oder wie viel sie kosten werden. Früheren Gerüchten zufolge soll das Galaxy A15 5G in den USA etwa 150 US-Dollar und in Europa 250 Euro kosten, was mit den aktuellen Preisen ja halbwegs übereinstimmt.

Glaubt Ihr, dass das neue Galaxy A15 und das Galaxy A25 ein würdiges Upgrade ihrer Vorgänger sind? Teilt uns Eure Antworten gern unten in den Kommentaren mit.