Samsung Galaxy A54: Lohnt sich der Kauf noch?

Es sind mittlerweile zwei Jahre vergangen, seit das Samsung Galaxy A54 erstmals auf den Markt kam. In dieser Zeit sind bereits zwei Nachfolgemodelle erschienen. Entsprechend stellt sich die Frage: Lohnt sich der Kauf des Galaxy A54 auch heute noch?

Die Galaxy-A-Serie von Samsung hat sich über die Jahre hinweg eine treue Fangemeinde aufgebaut. Das liegt nicht unbedingt daran, dass die Smartphones besonders preiswert oder außergewöhnlich gut sind. Vielmehr überzeugen die Modelle durch ein rundum stimmiges Gesamtpaket zu einem noch passablen Preis. Wer sich für ein Gerät dieser Reihe entscheidet, kann sicher sein, ein gutes Smartphone zu erhalten, ohne dabei viel Zeit mit der Suche zu verlieren.

Der einzige Nachteil: Im Vergleich zu Geräten der Konkurrenz fallen die Preise oft etwas höher aus. Doch es gibt eine Möglichkeit, an günstigere Modelle zu kommen: Das Samsung Galaxy A54 aus dem Jahr 2023 ist nach wie vor auf dem Markt und bietet ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als früher. Die Frage ist nur, ob sich der Kauf auch heute noch lohnt. Denn schließlich hat das Gerät bereits einige Jahre auf dem Buckel.

Samsung Galaxy A54 – Die Hardware

Das Galaxy A54 gehört in die Mittelklasse und ist somit nicht mit High-End-Smartphones zu vergleichen. Doch für die meisten Nutzer dürfte diese Kategorisierung keine entscheidende Rolle spielen, da die hochentwickelte Technik im Alltag nur selten an ihre Grenzen kommt. Wichtiger ist da das AMOLED-Display des Galaxy A54, das für ein gutes visuelles Erlebnis sorgt. Zwar misst es nur 6,4 Zoll, was im Vergleich zu den 6,6 Zoll des Galaxy A55 und den 6,7 Zoll des A56 etwas wenig ist, doch die Auflösung bleibt mit 1.080 x 2.340 Pixeln (FHD+) gleich. Folglich ist die Pixeldichte höher. Die maximale Bildwiederholrate von 120 Hz bleibt indes unverändert.

Beim Prozessor unterscheiden sich die drei Modelle voneinander. Während das Galaxy A54 mit Samsungs Exynos-1380-Chip ausgestattet ist, setzt der A55 auf den Exynos 1480. Im Benchmark-Test (PCMark, Work 3.0) erzielte das A54 12.701 Punkte, das A55 13.128 und das A56 14.110 Zähler. Dies klingt nach einer deutlichen Leistungssteigerung, allerdings dürfte der Unterschied für die meisten Nutzer im Alltag kaum spürbar sein. Auch, da der Arbeitsspeicher mit 8 GB bei allen Modellen gleich bleibt. Die internen Speicheroptionen liegen vornehmlich bei 128 oder 256 GB.

Samsung Galaxy A54 Display 6,4 Zoll AMOLED

1080 x 2400 Pixel

120 Hz Bildwiederholrate Abmessungen 6,22 x 30,19 x 0,32 Zoll

158,2 x 76,7 x 8,2 mm Gewicht 7,13 oz | 202 g Prozessor Samsung Exynos 1380 Speicher 6/8 GB RAM

128/256 GB Speicher Software OneUI 5.1 basierend auf Android 13 microSD ✔️ Kamera Hauptkamera: 50 MP | f/1.8 | OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP | f/2.2

Makro: 5 MP | f/2.4 Selfie 32 MP | f/2.2 Audio Stereo-Lautsprecher

keine Kopfhörerbuchse Akku 5000 mAh Aufladen Verkabelt: 25 W IP-Zertifizierung IP67 Konnektivität Wi-Fi 6 | Wi-Fi Direct | Bluetooth 5.3 | NFC

Auch in puncto Konnektivität gibt es keine großen Unterschiede zwischen den Modellen. Alle drei unterstützen 5G und WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 GHz), jedoch nicht den neuesten Standard Wi-Fi 7. Ein Vorteil des A56 ist die Unterstützung von Dual eSIM, aber das fällt angesichts der Möglichkeit, den Speicher des A54 oder A55 via Micro-SD-Karte um bis zu 1 TB zu erweitern, kaum ins Gewicht. Das neueste Modell bietet keine Speichererweiterung.

Kamera und Akku

Auch bei der Kamera gibt es keine großen Unterschiede. Alle drei Modelle verfügen über eine Triple-Kamera auf der Rückseite mit einer Auflösung von 50, 12 und 5 Megapixeln und Blenden von f/1.8, f/2.2 und f/2.4. Die Frontkamera des A56 ist jedoch mit einem 12-Megapixel-Sensor ausgestattet, während beim A54 und A55 noch ein 32-Megapixel-Sensor zum Einsatz kommt. Welche Frontkamera jedoch tatsächlich die bessere Leistung zu erbringen vermag, muss noch getestet werden. Denn eine höhere Auflösung bedeutet nicht zwangsläufig bessere Ergebnisse.

Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 5-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 10-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 4-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 10-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 4-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 10-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 5-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 10-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit 2x digitaler Zoom © nextpit Ultraweitwinkel, Nachmodus aus © nextpit Hauptkamera – Nachtmodus aus © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom, Nachfoto ohne Nachtmodus © nextpit Ultraweitwinkel, Nachmodus aus © nextpit © nextpit Hauptkamera – Nachtmodus aus © nextpit Selfie © nextpit Selfie mit Porträtmodus © nextpit Weitwinkel-Selfie © nextpit Weitwinkel-Selfie mit Porträtmodus © nextpit Makro © nextpit Makro © nextpit

Die Akkukapazität liegt bei allen drei Geräten bei 5.000 mAh. Allerdings scheint das Galaxy A54 etwas energieintensiver zu arbeiten als das A56. Denn laut Herstellerangaben hat sich die Videowiedergabe-Zeit hier von 28 auf 29 Stunden erhöht. Der größere Unterschied liegt jedoch in der Ladeleistung: Das A56 unterstützt schnelles Laden mit 45 Watt, während die Vorgängermodelle nur 25 Watt bieten. Auch der Zustand eines gebrauchten A54 sollte bedacht werden, da der Akku mit der Zeit an Leistung verliert und somit nicht mehr dieselbe Akkulaufzeit wie ein neues Gerät erbringt.

Software- und Sicherheits-Updates

Bei der Software handelt es sich um einen besonders wichtigen Aspekt. Zumal sich die Geräte hier stark voneinander unterscheiden. So kam das Samsung Galaxy A54 mit Android 13 auf den Markt, während das A55 mit Android 14 und das A56 mit Android 15 erschien. Nun garantiert Samsung für das A54 mindestens vier Jahre Software-Updates und fünf Jahre Sicherheits-Aktualisierungen. Letztere sind entscheidend, da das Risiko von Sicherheitslücken nach Ablauf dieser Frist erheblich steigt. Und das kann wiederum bei der Nutzung von Online-Banking und anderen sicherheitsrelevanten Anwendungen für erhebliche Gefahren sorgen.

Wer also plant, das Galaxy A54 lediglich innerhalb einer dreijährigen Zeitspanne zu nutzen, kann weiterhin bedenkenlos zugreifen. Soll das Gerät jedoch länger in Gebrauch bleiben, ist der Kauf nicht zu empfehlen.

Rückseite des Samsung Galaxy A54 / © nextpit

Preis-Leistung

Zum Zeitpunkt ihres Verkaufsstarts lagen die Einstiegspreise der Galaxy A54, A55 und A56 jeweils bei rund 480 bis 490 Euro. Respektive "liegen", denn der Marktstart des Galaxy A56 steht noch an. Derweil ist der Kaufpreis des A55 auch bei namhaften Händlern mittlerweile auf etwa 325 Euro gefallen, während das A54 ab rund 290 Euro erhältlich ist. Die Frage, ob der Aufpreis für das A55 mit einem leistungsstärkeren Prozessor, besserem Display-Schutz (Gorilla Glass Victus statt Gorilla Glass 5) und einem längeren Update-Zeitraum gerechtfertigt ist, muss allerdings jeder für sich selbst beantworten.

Fazit: Lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy A54 selbst 2025 noch?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Kauf des Samsung Galaxy A54 auch im Jahr 2025 durchaus noch lohnt. Tatsächlich stellt das A54 im Vergleich zum A56 sogar die bessere Wahl dar, da es deutlich günstiger ist und wichtige Funktionen wie den erweiterbaren Speicher bietet. Das A56 ist zwar teurer, bringt aber kaum wirklich nützliche Vorteile. Zumindest abgesehen von einer schnelleren Ladeleistung. Dafür ist das Schutzniveau gegen Staub und Wasser von IP68 auf IP67 gefallen. Das Galaxy A55 ist da die attraktivere Alternative, wenn das Smartphone länger genutzt werden soll und das Display etwas größer sein muss. Allerdings ist das A55 auch etwas teurer als das Galaxy A54.