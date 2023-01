Samsung Galaxy S23: Der Verkaufstrick mit dem Speicher!

In ein paar Tagen wird Samsung das Galaxy S23 und seine beiden Serien-Kollegen offiziell in San Francisco beim Unpacked-Event vorstellen. Die technischen Daten des Trios sind bereits weitgehend bekannt. Es gibt jedoch neue Informationen, wie unter Umständen der südkoreanische Konzern Mittel und Wege gefunden hat, Euch das Vanilla-Modell nicht mit 128, sondern 256 GB internen Speicherplatz zu verkaufen.

Schnellerer Speicher für das Galaxy S23+ und S23 Ultra

Samsung plant, in der kommenden Galaxy-S23-Serie den aktuell schnellsten UFS-4.0-Speicher (Universal Flash Storage) zu verwenden. Die Speicherspezifikation hat eine Schreibgeschwindigkeit von 4,2 Gbit/s oder das Doppelte der bislang verwendeten UFS-3.1-Geschwindigkeit. Das macht am Ende des Tages einen um 46 Prozent effizienteren Speicher aus, als er im Galaxy S22 und den vorherigen Galaxy-Handys verbaut ist. Jedoch werden allen Anschein nach nicht alle Galaxy-S23-Modelle von diesen Verbesserungen profitieren.

Laut dem bekannten und in Samsung-Fragen sehr zuverlässigen Tippgeber "Ice Universe", wird das 128-GB-Modell des Galaxy S23 mit UFS 3.1 ausgestattet, während bereits die 256-GB-Konfiguration, sowie das Galaxy S23 Plus und Ultra mit UFS 4.0 aufwarten. Dazu sei erwähnt, dass das Plus- als auch das Ultra-Modell der Galaxy-S23-Serie bei 258 GB startet. Der Grund für diese Entscheidung von Samsung ist jedoch unklar. Es könnte aber daran liegen, dass Samsung-Speicher mit UFS 4.0 nur mit einer Kapazität von 256 GB bis hin zu 1 TB herstellen kann und nicht mit genannten 128 GB.

Das preiswerteste und langsamere Modell des Galaxy S23 könnte den Südkoreanern dabei helfen, potentielle Kunden dazu zu bewegen, sich wahlweise für die größere Speicheroption oder gleich zu einem Samsung Galaxy S23 Plus zu entscheiden. In anderen Ländern gibt es außerdem kostenlose Speicher-Upgrades, wenn das Gerät vorbestellt wird. In den USA beispielsweise gibt es eine Gutschrift von bis zu 100 US-Dollar, wenn das Galaxy S23 zusammen mit dem neuen Galaxy Book Pro (2023) gekauft wird.

Abgesehen von der Art des Speichers, sowie der entsprechenden Akkugröße, haben das kleinere und das größere Galaxy S23 die gleichen technischen Daten der Dreifachkamera und dem "speziellen" Snapdragon 8 Gen 2. Was die Preise anbelangt, so erhöht Samsung diese wohl kategorisch in allen Ländern, außer in den USA.

Was denkt Ihr über Flaggschiff-Handys mit 128 GB Speicherplatz? Sollten Unternehmen bei Premium-Geräten mindestens 256 GB anbieten? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.