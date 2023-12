Frühstart: Das Samsung Galaxy S23 FE ist ab sofort mit gratis Buds2 zu kaufen!

Eigentlich war die Fan-Edition des Samsung Galaxy S23 FE für Anfang 2024 vorgesehen, doch jetzt steht das Weihnachtsgeschäft vor der Tür und da will man einen eventuellen Ladenhüter noch bestmöglich an den Mann (und die Frau) bringen. So ist die Fan-Edition des Smartphones ab sofort zu kaufen und wird mit gratis Galaxy Buds FE und einer Tauschprämie von 80 Euro belohnt!

Samsung Galaxy S23 FE ab 699 Euro erhältlich

Aktionszeitraum ist vom 1.12.2023 bis 4.01.2024

Samsung Galaxy Buds FE gibt es gratis dazu

Samsung gewährt eine Tauschprämie von 80 Euro

Samsung Galaxy S23 FE ab sofort zu kaufen

Zugegeben ist meine Einleitung ein wenig hart, aber wie schon Casi in seinem ersten Test des Samsung Galaxy S23 FE recht treffend in seinem Fazit zusammenfassend erwähnte: "Es gibt einen Elefant im Raum: Die Konkurrenz aus eigenem Haus!" Für 699 Euro (8/128 GB), beziehungsweise 759 Euro für die Fan-Edition, mit 8 GB Arbeits- und 256 GB internen Programm-Speicher, fragt sich die nextpit-Redaktion schon, wer soll sich dieses ohne Zweifel tolle Smartphone kaufen?

Denn das IP68-zertifizierte 76,5 x 158,0 x 8,2 mm große und 209 g schwere S23 FE hat ein überragendes 6,4 Zoll großes AMOLED-Display (1.080p+) mit einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz. Auch das Kamera-Setup macht mit seiner 50-MP-Haupt-, der 8-MP-Tele- und der 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera einen überzeugenden Eindruck.

Hier seht Ihr drei der verfügbaren sechs Farben für das Galaxy S23 FE: Tangerine, Indigo und Cream. / © nextpit

Der Schwachpunkt ist auch nicht der 4.500 mAh starke Akku, sondern vielmehr der hauseigene Exynos 2200. Für 711 Euro bekommt Ihr bereits das deutlich besser ausgestattete und von mir persönlich getestete Samsung Galaxy S23 ebenfalls mit 8/256 GB Speicher. Das hat nämlich den speziell für Samsung übertakteten Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy verbaut.

Bekommt bei nextpit jetzt keine Empfehlung

Ich möchte Euch natürlich nicht den Spaß verderben, aber zum aktuellen Zeitpunkt kann ich das Samsung Galaxy S23 FE nicht empfehlen. Es hat schon einen Grund, warum Samsung den Verkaufsstart nicht an die große Glocke hängt.

Was haltet Ihr von dem Samsung Galaxy S23 in seiner Fan-Edition? Ist es mit den gratis Galaxy Buds am Ende doch eine Überlegung wert und der Prozessor zu vernachlässigen? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.