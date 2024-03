Samsung Galaxy S24: April-Update behebt lästiges Kamera-Problem

Samsung stellt das April-Update für das Galaxy S24 (Testbericht) bereits vor der geplanten Veröffentlichung im nächsten Monat in einigen Ländern zur Verfügung. Das Update enthält die üblichen Sicherheitspatches, aber auch wichtige Kameraverbesserungen und Verbesserungen für die Flaggschiff-Smartphones (Vergleich) . nextpit verrät Euch, warum ihr die Firmware sofort installieren solltet.

Was ist neu am April-Sicherheitspatch-Update für das Samsung Galaxy S24?

Das April-Update ist für einen monatlichen Sicherheitspatch ziemlich groß und hat eine Dateigröße von etwa 1 GB, je nach Galaxy-S24-(Ultra)-Modell (Vergleich) und Region. In Europa trägt die Firmware die Bezeichnung S928BXXU1AXCA (via SamMobile), während die südkoreanische Version S928NKSU1AXCA heißt und etwa 800 MB groß ist.

Unabhängig von der Größe behebt die neue Software jedoch zahlreiche Kameraprobleme, die sowohl von Nutzern gemeldet, als auch vom südkoreanischen Unternehmen selbst bestätigt wurden.

Laut Changelog soll sie den Weißabgleich und die Farbgenauigkeit der Kameras des Galaxy S24 und Galaxy S24 Ultra (Testbericht) über die Standard-Kamera-App und die ExpertRAW-App verbessern. Gleichzeitig sollen die Low-Light-Aufnahmen der drei Kamerahandys verbessert werden, die von einigen Nutzern als instabil empfunden wurden.

Das April-Sicherheitsupdate für das Samsung Galaxy S24 bringt mehrere Korrekturen und Verbesserungen für die Kamera. / © Samsung Community EU/user118858

Außerdem wurde festgestellt, dass Zoom-Aufnahmen von Motiven mit Texten und Beschriftungen in Bezug auf die Bildschärfe zu wünschen übrig lassen. Die Firmware behebt dieses Problem und es scheint, dass das Galaxy S24 Ultra davon am meisten profitieren wird, da es über einen zusätzlichen Teleobjektiv-Shooter verfügt.

Schließlich unterstützt Samsung auch die Aufnahme von Videos mit einer Auflösung von 480 × 480 Pixeln im Instant Slow-Mo-Modus. Diese Funktion nutzt KI, um aus Fotos sofortige Zeitlupenclips zu erstellen. Neben dem neuesten Sicherheitspatch gibt es die üblichen Leistungsoptimierungen und Verbesserungen der Systemstabilität, wie im Changelog vermerkt.

In diesen Ländern ist das Galaxy-S24 April-Update verfügbar

Bislang wurde das April-Update in Südkorea, Indien, Großbritannien und Europa veröffentlicht. Das bedeutet, dass die US-Modelle des Galaxy S24 das Update in den nächsten Tagen oder so erhalten werden. Aber natürlich hängt der Zeitplan vor allem von der Akzeptanz der Mobilfunkanbieter ab.

Wenn ihr noch keine Benachrichtigung über die neue Firmware erhalten habt, könnt ihr das in den Einstellungen Eures Geräts manuell überprüfen, indem ihr auf Softwareaktualisierung > Herunterladen und installieren geht.

Habt ihr schon auf den neuesten April-Patch aktualisiert? Welche anderen Funktionen und Änderungen sind Euch aufgefallen? Lasst uns Eure Erkenntnisse in den Kommentaren wissen.