Samsung revolutionierte die Kamera-Smartphones (Bestenliste) mehrfach in der Geschichte der S-Serie: Zuletzt war es beispielsweise das Galaxy S22 Ultra, das mit seiner 200-MP-Kamera einen anhaltenden Trend setzte. In den vergangenen zwei Generationen hat das Unternehmen den Sensor immer wieder minimal aktualisiert, so auch beim diesjährigen Galaxy S24 Ultra (Test). Jetzt sieht es allerdings so aus, als nähme Samsung beim Galaxy S25 Ultra keine größeren Änderungen an der Kamera vor – oder als seien die Koreaner dazu womöglich gar nicht in der Lage.