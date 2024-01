Samsung Galaxy Tab Active 5: Aussehen und technische Daten

Samsung hat offiziell bestätigt, dass es am 17. Januar das Galaxy S24 auf den Markt bringen wird, und rückt damit seine Flaggschiffe in den Mittelpunkt. Neben den Flaggschiff-Smartphones könnte Samsung in den kommenden Monaten auch seine Produktlinie der robusten Geräte auffrischen. Sowohl das Samsung Galaxy XCover 7 als auch das Galaxy Tab Active 5, tauchen immer wieder in Leaks auf. Jetzt sind die wichtigsten Spezifikationen und offiziell aussehende Bilder des Galaxy-Tablets im Internet aufgetaucht.