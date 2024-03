Samsung Galaxy Unpacked 2024 die Zweite: Wir haben einen Termin und Ort!

Samsungs nächster Unpacked-Termin und -Veranstaltungsort stehen fest

Vergangenes Jahr hat Samsung sein Unpacked-Event bereits im Juli abgehalten. Das Galaxy Z Fold 5 (Test) und das Samsung Galaxy Z Flip 5 (Test) wurden hier früher als ihre Vorgänger vorgestellt. Laut SamMobile plant Samsung sogar, den kommende Galaxy-Unpacked-Event in der zweiten Juli-Woche 2024 zu veranstalten. Basierend auf der bisherigen Terminwahl des Unternehmens wäre das am Mittwoch, dem 10. Juli 2024, also noch einmal zwei Wochen früher als im Jahr 2023.

Dieser Termin wird von einer südkoreanischen Publikation gestützt, die behauptet, dass Samsung die Ankündigung des Galaxy Z zeitlich auf die Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 in Paris am 26. Juli abstimmt.

Samsung ist in diesem Zusammenhang auch einer der Hauptsponsoren der diesjährigen Olympischen Spiele. Daher glaubt die Quelle, dass die Unpacked-Veranstaltung auch in Paris stattfinden wird. Sollte dies der Fall sein, wäre dieser Austragungsort das erste Mal für einen Samsung Galaxy Unpacked Event. Dennoch wäre es nicht sonderlich überraschend, da in der Vergangenheit bereits einige große Galaxy-Präsentationen in der Region stattfanden.

Rendering des Samsung Galaxy Z Fold 6 in aufgeklappter Form. / © On Leaks

Während all diese Angaben nur von der Markteinführung sprechen, gibt es keine neuen Informationen über die Verfügbarkeit dieser Geräte. Aber ähnlich wie das Galaxy S24 könnten auch die faltbaren Smartphones sofort auf den Markt kommen. Gleiches gilt natürlich für den Samsung Galaxy Ring, der von den Südkoreanern bereits angeteasert und auf dem MWC 2024 in Barcelona hinter einem Schaukasten aus Glas präsentiert wurde.

Das Samsung Galaxy Z Fold 6 wird Gerüchten zufolge eine Kastenform haben, während das Galaxy Z Flip 6 das Design des Z Flip 5 weitestgehend beibehalten dürfte, wie das heute veröffentlichte Bildmaterial gezeigt hat. Es gibt auch Spekulationen, dass Samsung plant, ein hochwertigeres Galaxy Z Fold 6 Ultra anzukündigen. Diese faltbaren Handys sollen mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet sein und ebenfalls über die Galaxy AI verfügen.

