Nach zahlreichen Spekulationen und Leaks in den vergangenen Monaten präsentierte Samsung jetzt das Datum und den Veranstaltungsort für sein nächstes Galaxy-Unpacked-Event. Die Veranstaltung findet am 10. Juli in Paris statt, wo die nächste Generation faltbarer Smartphones und Wearables vorgestellt werden soll.

Der Termin für das Galaxy Unpacked passt zu den Olympischen Spielen, die in der letzten Juliwoche beginnen. Samsung ist schließlich einer der offiziellen Sponsoren für die diesjährigen Olympischen Spiele.

Wo könnt ihr das "Galaxy Unpacked"-Event sehen?

Wie in der Pressemitteilung und dem Teaser-Clip erwähnt, wird das Event live über verschiedene Samsung-Kanäle gestreamt, darunter der Newsroom und der YouTube-Kanal. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr unserer Zeit (9:00 AM ET / 6:00 AM PT / 10:00 PM in Südkorea).

Der Clip enthält nur wenige Details, aber es wird angedeutet, dass Galaxy AI eines der Hauptthemen des Events sein wird. Es wurde auch in einem Teaser mit einem sich entfaltenden Würfel gezeigt, der auf kommende faltbare Geräte hinweist. Nicht nur wir bei nextpit gehen davon aus, dass Samsungs Premium-Smartphone Galaxy Z Fold 6 sowie das Klapphandy Galaxy Z Flip 6 die Hauptdarsteller der Veranstaltung sein werden.

Neben den faltbaren Smartphones sollen auch die Smartwatch Galaxy Watch 7 und die Galaxy Buds 3 (Pro) Ohrhörer offiziell vorgestellt werden. Die Südkoreaner könnten dort zudem auch den Galaxy Ring sowie die Verfügbarkeit und den Preis des smarten Rings enthüllen. Samsung stellte den smarten Ring bereits auf dem MWC in Barcelona Anfang dieses Jahres vor.

Samsung vergibt Sofortgutschriften für Galaxy Foldables und Wearables

In der Zwischenzeit hat Samsung ein Registrierungsprogramm ins Leben gerufen, bei dem es e-Gutscheine oder Gutschriften an diejenigen vergibt, die sich für die Veranstaltung anmelden. Ihr könnt den e-Gutschein oder das Guthaben beim Kauf eines der kommenden Galaxy-Produkte einlösen, sobald diese erhältlich sind.

Habt Ihr vor, Euch das Samsung Galaxy-Unpacked-Event im nächsten Monat anzuschauen? Auf welches Gerät freut Ihr Euch am meisten?