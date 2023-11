Samsung Galaxy XCover 7: Erste Bilder mit neuem stoßsicherem Design

Samsung liefert nicht nur immer wieder einige der besten Android-Smartphones , sondern stellt mit seiner Galaxy-XCover-Serie auch besonders zuverlässige Rugged Smartphones her. Mitte 2022 brachte das südkoreanische Unternehmen das Samsung Galaxy XCover 6 Pro (Test) auf den Markt, das bis heute nicht aktualisiert wurde. Es scheint jedoch, dass das neueste Modell der Reihe, vielleicht eine Art Nachfolger, vor der Tür stehen könnte. Denn ein angebliches Foto des Samsung Galaxy XCover 7 macht jetzt die Runde.

Das Design des Samsung Galaxy XCover 7 und ein fehlendes Pro-Branding

Wie der Name schon sagt, fehlt dem Gerät der Pro-Schriftzug, was darauf hindeuten könnte, dass die inneren und äußeren Merkmale im Vergleich zum Samsung Galaxy XCover 6 Pro etwas zurückhaltender sind. Das sieht man auch daran, dass das mögliche Samsung Galaxy XCover 7 auf der Rückseite eine Primärkamera weniger hat. Das könnte bedeuten, dass die 8-MP-Ultraweitwinkel-Kamera dieses Jahr wegfällt, während der 50-MP-Sensor für die Hauptkamera erhalten bleibt.

Wie das von "Android Headlines" zugetragene Renderbild zeigt, wird das Samsung Galaxy XCover 7 eine komplett neue Rückseite erhalten, die dem Outdoor-Smartphone, mit ihren vier kofferartigen Erhebungen, im Vergleich zum XCover 6 Pro, einen robusteren Look verleihen. Die programmierbare Taste befindet sich weiterhin auf der linken Seite, während sich die Power- und Lautstärkewippe auf der rechten Seite befindet.

Ein angebliches Rendering des Samsung Galaxy XCover 7 Rugged Smartphone mit einem kofferartigem Design. / © Android Headlines

Auf der Vorderseite fällt das Galaxy XCover 7 auf die bekannte Optik, mit einer mittig sitzenden Frontkamera im Punch-Hole-Design zurück. Außerdem erscheinen die oberen und unteren Ränder dick und markant, wie auch schon beim Vorgänger. Vermutlich haben beide dasselbe 6,6 Zoll große IPS-LCD-Display mit Full HD-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

Mögliche Spezifikationen und Funktionen des Samsung Galaxy XCover 7

Abgesehen vom Design ist jedoch nichts anderes über das Samsung Galaxy XCover 7 bestätigt worden. Sicher ist, dass die MIL-STD-810H-Militärzertifizierung sowie die Staub- und Wasserdichtigkeit nach IP68 beibehalten werden. Zudem könnte der Schutz gegen Stürze auf Beton aus einer bestimmten Höhe zu den robusten Eigenschaften des kommenden Handys gehören.

Es ist unklar, ob die interne Hardware von demselben Snapdragon 778G von Qualcomm oder einem neuen hauseigenen Exynos-Prozessor von Samsung angetrieben wird. Auch über die Akkukapazität und die Speicherkonfiguration des Geräts gibt es keine Angaben. Da die Existenz des Galaxy XCover 7 jedoch bereits bekannt ist, müssen wir nicht mehr lange warten, um all diese Informationen sowie den Preis und die Verfügbarkeit des Geräts zu erfahren.

Was haltet Ihr vom Samsung Galaxy XCover 7, was das Aussehen anbelangt? Findet Ihr es besser als das aktuelle Galaxy XCover 6 Pro? Teilt Eure Antworten gern mit uns unten in den Kommentaren.