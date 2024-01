Samsung Galaxy Z Flip 6: großes Problem des Vorgängers gelöst?

Der größere Akku des Samsung Galaxy Z Flip 6

Eine durchaus verlässliche Quelle und ein Insider des Galaxy Clubs haben Einblicke in das Datenblatt des Samsung Galaxy Z Flip 6 gegeben. Laut dem Nachrichtenportal hat das für den August erwartete Samsung-Foldable im Clamshell-Design eine Akkukapazität von 3.887 mAh, die mit 4.000 mAh beworben wird. Zum Vergleich: Das Galaxy Z Flip 5 hat eine Akkuzelle mit 3.591 mAh verbaut, was einem typischen Wert von 3.700 mAh entspricht. Wir haben es also mit einem Unterschied von knapp 300 mAh zu tun.

Auch wenn der höhere Wert bescheiden klingt, würde das die Ausdauer des Galaxy Z Flip 6 im Vergleich zu seinem Vorgänger um ein paar Stunden verlängern. Ihr müsst auch die geplanten Software-Optimierungen in der One-UI-Benutzeroberfläche und den effizienteren Chipsatz (Gerüchten zufolge der Snapdragon 8 Gen 3) in Betracht ziehen, um noch mehr kostbare Energie herauszuholen.

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 verfügt über ein neues Scharnier, mit dem sich die Panels ganz flach zusammenklappen lassen. / © nextpit

Andere nennenswerte Änderungen beim Samsung Galaxy Z Flip 6

Neben dem Akku soll das Galaxy Z Flip 6 auch in anderen Bereichen deutliche Verbesserungen erhalten. Es wurde bereits berichtet, dass das Display des Galaxy Z Flip 6 auf 3,9 Zoll vergrößert wird, während es beim Galaxy Z Flip 5 noch 3,5 Zoll groß war. Außerdem soll der Hauptbildschirm des Klappdisplays aus einem widerstandsfähigeren "IronFlex" -Panel bestehen, das seine Haltbarkeit weiter erhöht.

Zudem wird gemunkelt, dass Samsung die 12-MP-Hauptkamera des Galaxy Z Flip 6 zu einem 50-MP-Shooter aufrüsten wird. Dabei handelt es sich vermutlich um denselben Sensor, der auch im Galaxy S24 und Samsung Galaxy S24+ (Test) zu finden ist. Die 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera wird wahrscheinlich beibehalten.

Nach allem, was wir wissen, dürften das Galaxy Z Flip 6 und das Galaxy Z Fold 6 auch die neuen Galaxy-AI-Funktionen erhalten, die im Galaxy-S24-Trio eingeführt wurden. Dazu gehören u.a. der neue "Circle to Search", die Live-Übersetzung, die Zusammenfassung und die generative Fotobearbeitung.

Launch: Samsung Galaxy Z Flip 6, Galaxy XR und Galaxy Ring

Samsungs Galaxy Z Flip 5 wurde im August letzten Jahres vorgestellt. Es sieht also so aus, als würde das Galaxy Z Flip 6 irgendwann im selben Monat dieses Jahres offiziell vorgestellt werden. Zusätzlich zu den neuen faltbaren Geräten könnte Samsung auch sein High-End Galaxy VR/MR-Headset ankündigen, das mit Apples Vision Pro konkurrieren wird. Mittendrin wird vielleicht auch der Galaxy Ring Tracker vorgestellt, wenngleich für den smarten Ring noch eine Option für den MWC Ende Februar in Barcelona besteht.

Was wünscht Ihr Euch vom kommenden Samsung Galaxy Z Flip 6, abgesehen von der größeren Akkukapazität am meisten? Sollte Samsung auch die Gesamtkonstruktion des Handys verbessern? Teilt uns Eure Vorschläge in den Kommentaren mit.