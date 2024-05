Das Ende der hartnäckigen Falte

Der zuverlässige Informant Ice Universe berichtet auf X (ehemals Twitter), dass das flexible Hauptbdisplay des Galaxy Z Fold 6 immer noch auffällige "Falten" aufweist. Allerdings fügt er hinzu, dass diese unter Berufung auf die von Testern gesammelten Informationen noch einmal spürbar reduziert würden.

Essei angemert, dass diese Faltenbildung auf dem Display einen der größten Designmängel bei Samsungs faltbaren Smartphones darstellt, welcher auch beim Galaxy Z Fold 5 (Test) und Galaxy Z Flip 5 (Test) nicht behoben wurde. Daher wäre jede Verbesserung dieses Knickes beim Galaxy Z Fold 6 eine willkommene Abwechslung.

Der Bericht enthält zwar nur wenige Details zum Panel an sich, aber es ist wahrscheinlich, dass das Galaxy Z Fold 6 die gleiche Displaytechnologie verwendet wie das Galaxy Z Flip 6. Demnach wird das kommende Flip-Smartphone einen dickeren UTG-Schutz (Ultra-Thin-Glass) über dem Faltdisplay verwenden, der für zusätzliche Haltbarkeit sorgt und gleichzeitig die Falte in der Mitte minimiert.

Neue Ringe, bessere Kameras?

In einem separaten Post behauptet der Leaker außerdem, dass das Galaxy Z Fold 6 über neu gestaltete Kameraringe im Dreifachmodul verfügen wird. Dies wurde in einem KI-generierten Bild dargestellt, das ein geriffeltes Layout mit zentrischen Kreisen zeigt, das die Optik der Kamera umgibt. Es ist davon auszugehen, dass auch das Galaxy Z Flip 6 den gleichen Akzent erhält, allerdings in einem kleineren Modul.

Das Samsung Galaxy Z Fold 6 wird Berichten zufolge mit diesen neu gestalteten Kameraringen ausgestattet sein. / © Twitter/u/IceUniverse

Leider gab es keine Informationen darüber, ob die neuen Ringe auf verbesserte Kameraspezifikationen wie ein verbessertes Objektiv oder einen größeren Sensor hindeuten. Einem älteren Gerücht zufolge wird Samsung aber wahrscheinlich die gleichen Kameras wie beim Galaxy Z Fold 5 verwenden. Gehofft wird zudem auf verbesserte Specs bei der Selfie-Cam.

Abgesehen von der Kamera zeigen Renderings des Galaxy Z Fold 6, dass das faltbare Handy ein breiteres Seitenverhältnis und ein neues Gehäuse mit einem flachen Rahmen hat, das dem Galaxy S24 Ultra (Test) ähnlicher ist. Wir erwarten derzeit, dass Samsung das Gerät zusammen mit dem Galaxy Z Flip 6 im Juli vorstellt.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Fold 5 Tarifvergleich

Glaubt Ihr, dass das Galaxy Z Fold 6 ein spannenderes Upgrade als das Galaxy Z Fold 5 wird? Wir wollen Eure Meinung im Kommentarbereich hören.