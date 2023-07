Samsung-Laptop mit 5G-Modul mit spannendem Tarif bei Blau.de!

Bei Blau.de bekommt Ihr gerade ein spannendes Bundle zur Blau Allnet-Flat XL angeboten. Dabei handelt es sich um den Mobilfunktarif in Verbindung mit dem Samsung Galaxy Book 2 GO für gerade einmal 19 Euro Zuzahlung. Sucht Ihr also ohnehin nach einem neuen Handytarif, könnt Ihr Euch hier also noch ein passendes Notebook sichern, das sogar über ein eingebautes 5G-Modem verfügt.