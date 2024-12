Samsung zu Top-Preisen: MediaMarkt startet große Rabattaktion

Die „Galaxy Top Deals“-Kampagne von MediaMarkt bietet eine große Auswahl an reduzierter Samsung-Technologie für jeden Bedarf. Mit Rabatten von bis zu 54 Prozent ist die Aktion ein echtes Highlight. Zusätzlich sammelt Ihr doppelte Punkte in Eurem myMediaMarkt-Konto, die später in Gutscheine umgewandelt werden können.

Galaxy S24: Jetzt zum super Preis

Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember – solange der Vorrat reicht. Wer früh zugreift, sichert sich die besten Schnäppchen. Ein herausragendes Angebot ist das Samsung Galaxy S24, das aktuell um 34 Prozent reduziert ist und für nur 587,39 Euro* angeboten wird – inklusive kostenlosem Versand. Im Preisvergleich* liegt MediaMarkt damit an der Spitze.

Galaxy S24 mit flachem Rahmen / © nextpit

Das Galaxy S24 überzeugt mit einem handlichen 6,2-Zoll-Display, einem internen Speicher von 128 GB und intelligenten KI-Funktionen, die Euch bei der Arbeit und beim Fotografieren unterstützen. Angetrieben von einem leistungsstarken Exynos 2400-Chip liefert das Smartphone eine flüssige Performance. Ein 4.000-mAh-Akku sorgt dafür, dass Ihr den ganzen Tag ohne Nachladen auskommt.

Galaxy Buds FE: Toller Klang für wenig Geld

Wenn Ihr nach In-Ear-Kopfhörern sucht, sind die Galaxy Buds FE einen Blick wert. Diese Kopfhörer sind aktuell um 31 Prozent reduziert und kosten nur 75 Euro*. Sie liefern nicht nur hervorragenden Sound, sondern verfügen auch über aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die Umgebungsgeräusche ausblendet. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden begleiten sie Euch problemlos durch den Tag und sind somit auch perfekt für Reisen geeignet.

Galaxy Tab S6 Lite fast zum halben Preis

Ein weiteres Highlight ist das Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Ihr spart satte 48 Prozent und bezahlt nur 222 Euro* – ebenfalls versandkostenfrei. Das Angebot beinhaltet zudem ein kostenfreies Book Cover Keyboard (UVP 99,90 Euro), wenn Ihr das Tablet bis zum 29. Dezember kauft. Um das Zubehör zu erhalten, müsst Ihr das Tablet nach dem Kauf bis spätestens 16. Januar 2025 über die vorinstallierte Samsung Members App registrieren. Im Anschluss schickt Euch Samsung das Zubehör zu.

Das Tablet punktet mit einem 10,4-Zoll-Display, Gorilla Glass 3 und adaptiver Helligkeit – perfekt für unterwegs oder zu Hause. Mit einem Gewicht von lediglich 465 Gramm ist es besonders handlich, und der mitgelieferte S Pen macht es ideal für Notizen oder kreative Projekte. Der 64-GB-Speicher ist erweiterbar, und der Akku hält bis zu 12 Stunden. Besonders praktisch: Streaming-Inhalte lassen sich offline speichern, was das Tablet unterwegs zur perfekten Unterhaltungslösung macht.

Neben wirklich guter Bildqualität erwartet Euch auch Dolby Atmos beim Galaxy Tab S6 Lite. / © Amazon / Samsung

Großer Speicher für kleines Geld: Micro-SD-Karte mit 1 TB

Ebenfalls ein echtes Schnäppchen ist die Samsung Evo Plus Micro-SD-Karte, die inklusive SD-Adapter für nur noch 69 Euro* erhältlich ist – das entspricht einem Rabatt von 54 Prozent. Die Karte bietet 1 TB Speicherplatz und schnelle Übertragungsraten von 160 MB/s. Ideal für Videos in 4K UHD oder Super-Slow-Motion, sei es mit der Drohne, Kamera oder dem Smartphone.

Weitere Samsung-Angebote bei MediaMarkt

Zusätzlich zu den genannten Highlights gibt es weitere attraktive Deals, darunter:

Mit diesen Angeboten hat MediaMarkt für fast jeden Bedarf das passende Schnäppchen parat. Schaut vorbei und sichert Euch Eure Favoriten, bevor sie vergriffen sind!