Samsungs Chance: So könnte das Galaxy S21 die Flaggschiffe retten

Ja, wir sind mitten auf der CES 2021, aber wir stehen auch am Vorabend der Markteinführung des Samsung Galaxy S21. Und seien wir ehrlich, ein weiterer trauriger Bericht eines frustrierten Journalisten darüber, dass er nicht in der Lage war, zur wohl beliebtesten Tech-Messe der Welt nach Las Vegas zu reisen ist für Euch als Leser wohl eher von geringem Interesse.

Und die Vorstellung, einen weiteren Artikel über die Reaktion der auf der CES 2021 ausstellenden Tech-Giganten auf die "Neue Normalität" zu schreiben, lässt mir die Haare zu Berge stehen, da ich das Gefühl habe, dieses Thema schon seit Monaten durchzukauen. Nein, diese Woche keine Selbstbetrachtung, kein Tagebuchauszug, ich gehe zurück zu dem, was mich interessiert: Technik und ihre Hersteller.

Am Donnerstag, den 14. Januar, wird Samsung seine neuen High-End-Smartphones Galaxy S21 vorstellen. Was auch immer die Leute quer durch das Fanboy-Spektrum sagen, das Samsung Galaxy S21 ist das erste Flaggschiff des Jahres 2021 in Europa und das wohl am sehnlichsten erwartete Android-Smartphone in der Tech-Spähre zum aktuellen Zeitpunkt. Aber das ist jedes Jahr der Fall. "Komm schon, Antoine, ein bisschen Originalität", fangt Ihr schon an, in Eure Tasten zu hauen. Aber ich bin auf dem Weg dahin.

Ich will keine langweiligen Samsung-Flaggschiffe mehr

Der Grund, warum ich so sehr um den heißen Brei herumrede, ist, um zu verdeutlichen, wie langweilig der High-End-Smartphone-Markt für mich in letzter Zeit war. Ich habe kein anderes Wort dafür! Und das Smartphone, an dem sich dieses langweilige, zwar nicht tödliche, aber allmählig zermürbende Marktgeschehen am deutlichsten herauskristallisiert hat, ist das Samsung Galaxy Note 20.

Ihr kennt das Lied bereits, denn Ihr habt wahrscheinlich in vielen meiner Artikel lesen können, was ich von diesem Gerät halte. "Mangel an Ehrgeiz 20" oder "Galaxy Neindanke 20", so betitelte ich meinen Test zum Release des Smartphones, dessen Name nicht ausgesprochen werden sollte.

Das Samsung Galaxy Note 20 repräsentiert fast alles, was das Samsung Galaxy S21 nicht sein sollte / © NextPit

Beim Samsung Galaxy S21 sollte das Basismodell nicht mit einer hässlichen Kunststoffrückseite daherkommen. Es spielt keine Rolle, wie raffiniert der Kunststoff oder die Polymerlegierung ist, und es spielt keine Rolle, wie wunderbar matt und schmeichelnd das Feeling auch ist. Ich will Glas, ich will ein originelles und gewagtes Design, ich will Kurven und keinen flachen Bildschirm, ich will Risikobereitschaft, Punkt! Und das bisher von den Leakern und Samsung selbst angeteaserte Design stimmt mich durchaus optimistisch.

Für das Samsung Galaxy S21 wünsche ich mir, dass der S-Pen bei allen Varianten zum Standard wird, nicht nur bei den möglichen Plus-, Ultra- oder GigaProMax-Versionen. Bitte erpresst uns zukünftig nicht mehr, die teuersten Modelle zu wählen, wenn ich eine wichtige Neuerung nutzen möchte. Wenn die Galaxy S-Reihe in Zukunft die Note-Reihe absorbieren soll, dann möchte ich, dass das Galaxy S21 einen sauberen Bruch darstellt und kein weicher Übergang ist. Samsung kann keine halben Sachen machen, nicht in diesem Jahr.

Apropos halbe Sachen. Beim Samsung Galaxy S21 möchte ich auch nicht sehen, dass sich der seit Jahren innovativste Hersteller auf dem Markt dem naiven und unerträglich selbstgerechten Modeeffekt von Apple beugt und sein Ladegerät separat verkauft. Es ist keine ethische Entscheidung oder ein aufrichtiges Bemühen, den Planeten zu retten. Es ist eine heimtückische und unehrliche Marketingtechnik, um die Gewinnspanne zu erhöhen, indem man den CO2-Fußabdruck auf Kosten des Verbrauchers reinzuwaschen versucht!

Schließlich möchte ich beim Samsung Galaxy S21 nicht das Gefühl haben, mit der europäischen Version des Exynos im Vergleich zu den Amerikanern und ihrer Snapdragon-Version über den Tisch gezogen zu werden. Ich verstehe Samsungs Beharren auf seinen proprietären Chip und respektiere es. In der Tat hat der Hersteller auf die Beschwerden von Testern und Anwendern auffällig gut gehört.

Samsung weiß, dass sie nicht weiterhin zwei verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Leistungen und zum gleichen Preis vermarkten können. Das Samsung Galaxy S21 muss wieder einmal einen klaren und unbestreitbaren Durchbruch markieren. Die Exynos vs. Snapdragon-Debatte darf nicht länger existieren und Samsung hat keine andere Wahl, als den Trend umzukehren und eine Überraschung zu schaffen.

Aber selbst wenn all diese Forderungen, die ich in der Manier eines verwöhnten Kindes stelle, wie durch ein Wunder in Erfüllung gehen, werden sie nicht viel bringen, wenn das Samsung Galaxy S21 auch in Zukunft unerschwinglich bleibt.

Ich will ein erschwingliches S21, das all meine Träume erfüllt

Ich habe in diesem Artikel, wie immer, viel herumgemeckert. Aber ich möchte Euch auch daran erinnern, dass das Smartphone, das mich in diesem Jahr am meisten zum Träumen gebracht und sogar einen Hauch von Hoffnung in meinem dunklen Herzen wiedererweckt hat, ebenfalls ein Samsung-Modell ist: das Galaxy Z Fold 2.

Aber so schön die wenigen Wochen auch waren, die ich mit diesem Schmuckstück in den Händen verbrachte, ich wusste immer ganz genau, dass dies ein überirdisch-teures Produkt war, das nicht für mich gemacht war und das sogar so konzipiert war, dass ich es nicht besitzen konnte.

Mit dem Samsung Galaxy S21 möchte ich ein ECHTES Flaggschiff haben. Was ich damit meine, ist, dass ich kein unerreichbares, technologisches Aushängeschild möchte, das ein Trickle-Down einer Innovation in Aussicht stellt, die erst in 5 Jahren wirklich bezahlbar wird.

Ich will auch kein Flaggschiff, das mir ein 2.000-Euro-Preisschild vor die Nase knallt, damit ich hoffen kann, auch nur ein bisschen Emotion, Aufregung und Staunen über ein Produkt zu empfinden. Versteht mich nicht falsch, ich hoffe nicht auf ein erschwingliches Flaggschiff, der Lockdown hat mich noch nicht völlig in den Wahnsinn getrieben. Aber ich möchte ein Flaggschiff, das mich zum Träumen bringt und dessen Kauf gleichzeitig realistisch scheint.

2020 Euro. Das ist der Preis, den ich für das einzige Smartphone hätte ausgeben müssen, das mich in diesem Jahr beeindruckt hat. / © NextPit

Meinetwegen für den vierfachen Preis. Meinetwegen ich muss mein altes Telefon und mein iPad 2019 vorher verkaufen. Aber ich werde nicht den Gegenwert von zwei Monatsmindestlöhnen ausgeben, um ein High-End-Smartphone zu kaufen. Andererseits möchte ich auch dieses Marktsegment nicht völlig aus den Augen verlieren. Ich vertrete keine "ideologische" Ablehnung von Flaggschiffen. Ich bin nicht prinzipiell dagegen, dass ein Smartphone teurer ist als andere.

Ernsthaft, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich bei Verstand bleibe, wenn die einzigen Smartphones, die für die durchschnittliche Person verfügbar sind, die 25 Mittelklasse-Versionen von Realme und andere Redmi-Rebrands sind. Nein, ich will mich immer noch für Flaggschiffe interessieren, aber nur, wenn diese auch interessant sind. Warum alles auf ein Produkt fokussieren, es zum Eckpfeiler seiner Jahresbilanz machen, zum Standardträger seines Know-hows, wenn es nur einem Prozent der Verbraucher vorbehalten ist?

Ein Smartphone ist kein Luxusprodukt. Es ist ein Gebrauchsgegenstand! Ich toleriere die traditionellen vergoldeten oder diamantbesetzten Versionen für 10.000 Euro, weil sie nicht vorgeben, mehr zu sein als das, was sie sind: Bling-Bling-Spielzeug für wohlhabende Kunden.

Aber ein Flaggschiff sollte eine Philosophie haben, die für alle da ist. Nicht populistisch, aber populär und keineswegs elitär. Und trotz des Anti-Samsung-Rufs, den ich seit meinem Antritt bei NextPit genieße, bleibe ich optimistisch und glaube an Samsung, um die Routine des High-End-Marktes zu durchbrechen.

Das Galaxy S21 könnte nicht nur ein Revival bei Samsung markieren, sondern auch das Konzept eines Flaggschiff-Smartphones wieder aufleben lassen. Zumindest hoffe ich das. Werden meine Erwartungen erfüllt?