16% auf alles: So gut ist die MwSt-Aktion von MediaMarkt & Saturn

Passend zum Valentinstag ist die beliebte Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn zurück. Dabei könnt Ihr tonnenweise Tech-Deals abgreifen, bei denen Ihr den Mehrwertsteueranteil in Höhe von 15,996 Prozent spart. Da die Auswahl so riesig ist, stellen wir Euch in diesem Artikel eine kleine Auswahl der besten Deals vor.

Bei diesen Saturn- und MediaMarkt-Angeboten solltet Ihr zuschlagen

Roborock S8 Pro Ultra

Der Roborock S8 Pro Ultra hat ein schickes Design. / © NextPit

Bei Saturn und MediaMarkt findet Ihr zahlreiche Top-Geräte zu niedrigen Preisen. So auch aus für Geräte aus der Welt der Saugroboter. Hier bietet Saturn zahlreiche Modelle, die Ihr unserer Liste der besten Saugroboter mit Wischfunktion findet. Mit dem Roborock S8 Pro Ultra gibt es unter anderem den Luxus-Roboter zum absoluten Bestpreis. Im nextpit-Test konnte der Roborock-Saugroboter an allen Ecken und Enden glänzen, beziehungsweise Ecken zum Glänzen bringen. Bis heute ist der S8 Pro Ultra der beste Roborock-Saugroboter auf dem Markt. Der Roborock S8 Pro Ultra kostet Euch 1.083,20 Euro.

Dreame L20 Ultra

Der Dreame L20 Ultra in der Reinigungsstation. / © nextpit

Hach ja, der Dreame L20 Ultra. Selbst der beste Saug- und Wischroboter ist nicht vor dem Angebot unverschont geblieben. Statt 1.199, zahlt Ihr bei der Mehrwertsteuer-Aktion 1.007,57 Euro für den zuverlässigen Roboter. Hier erwartet Euch eine Saugkraft von 7.000 Pa und eine absurd große Reinigungsstation, die Euch die gesamte Wartung des Putz-Roboters abnimmt. Im nextpit-Test des L20 Ultra hatten wir kaum etwas zu bemängeln. Im Gegenteil, auch mit dem sehr hohen Kostenaufwand, lohnt sich dieses Gerät in unseren Augen vollkommen, wenn Ihr nach einem leistungsstarken und vielseitigen Saug- und Wischroboter sucht.

Ecovacs Deebot X2 Omni

Der beste Ecovacs-Saugroboter, der Deebot X2 Omni. / © nextpit

Auch der beste Saugroboter der Marke Ecovacs ist in der Angebots-Liste vertreten. Im nextpit-Test des Deebot X2 Omni waren wir beeindruckt, wie gründlich der Roboter dank der quadratischen Bauweise Ecken reinigt. Das gelingt dem Wisch- und Saugroboter mithilfe der Saugleistung von satten 8.000 Pa. Die Absaugstation kümmert sich um die Wartung und Reinigung der gesamten Putz-Ausrüstung. Der Ecovacs Deebot X2 Omni kostet 898.32 statt 1.069 Euro.

Weitere spannende Angebote aus der MwSt.-Aktion

Bedenkt, dass wir Euch nur eine kleine Auswahl der verfügbaren Angebote aufgelistet haben. Der Rabatt wird Euch im Warenkorb automatisch abgezogen. Auf den jeweiligen Produktseiten seht Ihr zudem, wie hoch der Betrag ist, der Euch abgezogen wird. Wir wünschen Euch viel Spaß beim Stöbern und Shoppen.

Was haltet Ihr von der Aktion? Habt Ihr Angebote gefunden, die Euch angesprochen haben, aber nicht in unserer Liste dabei sind. Teilt sie gerne mit anderen in der Kommentarsektion.