Schnelleres Smartphone-Setup: Google Fast Pair kommt aufs Galaxy S23

Fast Pair setzt auf Bluetooth LE und vereinfacht nicht nur die Einrichtung oder das Pairing zwischen Geräten, sondern ermöglicht auch smarte Benachrichtigungen und Standortverfolgung. Im Android-Quellcode finden sich nun Hinweise, dass Fast Pair auch auf Handys und möglicherweise auch auf Tablets ausgeweitet wird.

Fast Pair kommt auf Galaxy- und Pixel-Smartphones

Nach den Erkenntnissen von 9to5Google beschreiben die Code-Spuren grundlegende Anweisungen für die Einrichtung eines Samsung Galaxy S23 Ultra, gefolgt von einer Aufforderung, den QR-Code zu scannen, der auf dem neuen Gerät angezeigt wird. Es finden sich im Code zwar keine weiteren Hinweise, aber es deutet sich an, dass die Fast-Pair-Kompatibilität auch für weitere Android-Smartphones mit Bluetooth LE kommen wird.

Wie beim Galaxy S23 wird die Funktion möglicherweise nur fürs Pairing verwendet, sobald eine neue Hardware erkannt wurde. Somit würden Schritte wie das Eingeben des WLANs, des Google-Accounts usw. bei der Einrichtung wegfallen. Außerdem werden Nutzer:innen auf die erforderlichen Apps wie das Samsung Smart Switch Tool hingewiesen, um die Datenübertragung von einem alten auf ein neues Telefon abzuschließen.

Da Samsung die Galaxy-S23-Serie erst am 1. Februar vorstellt, können wir dann auch erst weitere Infos erwarten, ob diese Funktion auch auf aktuellen Android-Geräten zu finden sein wird. Möglicherweise wird sie offiziell mit Android 14 ausgeliefert.

Was sagt Ihr: Sollte Fast Pair in allen Android- und Wear OS-Geräten Pflicht sein? Schreibt's uns in die Kommentare!