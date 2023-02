Smarte Preise: Ring VIdeo Doorbell 2 + Intercom zum Bestpreis sichern!

Ihr seid gerade dabei, Euer Smart Home einzurichten oder wollt die ersten Schritte in diese Richtung gehen? Dann solltet Ihr den aktuellen Otto-Deal nicht verpassen. Das Online-Versandhaus bietet Euch aktuell die Ring Video Doorbell 2 für 49,99 Euro an und erreicht somit einen Bestpreis. Gleichzeitig ist der Ring Intercom für kurze Zeit bei Amazon reduziert. Wir haben den Deal-Check für Euch.

Videotürklingeln haben viele positive Aspekte. Neben der Möglichkeit, zu sehen, wer denn gerade an Eurer Tür ist, könnt Ihr auch Sofortbenachrichtigungen oder Live-Feed auf Eurem Smartphone erhalten, mit denen Ihr interagieren könnt. Einer dieser smarten Türöffner ist nun bei Otto zum unschlagbaren Preis von 49,99 Euro zu haben. Zusätzlich könnt Ihr Euch den passenden Intercom, also die Gegensprechanlage, zum reduzierten Preis bei Amazon sichern.

Mit der Ring Video Doorbell der zweiten Generation erhaltet Ihr nicht nur direkt eine Benachrichtigung, ob gerade der Paketbote oder eine zwielichtige Gestalt vor Eurer Haustür steht, sondern auch mit den Besuchern sprechen und Live-Videos auf Eurem Smartphone empfangen. Dabei setzt die hier angebotene Türklingel auf einen integrierten Akku und eine verbesserte Sicht bei Dunkelheit.

Wollt Ihr Eure Tür zudem bequem vom Sofa aus aufmachen, empfiehlt sich noch der Ring Intercom, der wie eine klassische Gegensprechanlage funktioniert. Allerdings müsst Ihr dafür nicht erst aufstehen, sondern könnt mit der Ring-App ganz einfach Euren Türöffner bedienen. Allerdings sind nicht alle Gegensprechanlagen mit dem smarten Gadget kompatibel, ob das bei Euch zutrifft, könnt Ihr ganz einfach auf der Produktseite feststellen. Natürlich lassen sich beide Geräte auch ganz bequem via Sprachbefehl und Alexa steuern.

Lohnen sich die Ring-Deals überhaupt?

Bei der smarten Türklingel handelt es sich um einen bisher nicht dagewesen Tiefstpreis. Günstiger gab es die Ring Video Doorbell 2 also bisher noch nicht. Der Intercom hingegen ist ein neues Produkt in der Ring-Palette und für kurze Zeit als Promotion günstiger zu haben. In der Regel zahlt Ihr für die Gegensprechanlage mindestens 84,94 Euro im Netz, gerade allerdings nur 49,99 Euro. Wollt Ihr nur den Türgong müsst Ihr normalerweise mit mindestens 69,99 Euro rechnen, also spart Ihr hier jetzt auch noch einmal 20 Euro.

Mit der Ring-App habt Ihr Eure smarte Türklingel immer im Blick. / © Amazon.de

Besitzt Ihr bereits ein Smart Home ohne eine passende Türklingel ist also nun der richtige Zeitpunkt gekommen. Wollt Ihr Euer Zuhause einfach sicherer machen, solltet Ihr mit dem Deal ebenfalls fündig werden. Bedenkt allerdings, dass Ihr für den vollen Funktionsumfang ein Abonnement abschließen müsst. Wollt Ihr also noch Zusatzfunktionen wie Videoaufzeichnungen oder Momentaufnahmen, benötigt Ihr Ring Protect für 3,99 Euro monatlich.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr bereits smarte Türklingeln installiert oder überlegt Ihr Euch solche zuzulegen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!