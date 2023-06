Snapdragon 4 Gen 2 bringt 5G und 4 nm Strukturbreite für Einsteiger-Smartphones

Für alle, die denken, dass es keinen Grund mehr für reine 4G-Handys gibt, hat Qualcomm gerade ein weiteres gutes Argument für 5G-Smartphones angekündigt: Der Snapdragon 4 Gen 2 ist der neueste Prozessor für Einsteigerhandys mit 5G-Unterstützung. Außerdem wird der Chip in einem hochmodernen 4-nm-Fertigungsknoten hergestellt, was eine höhere Leistung bei geringerem Akkuverbrauch verspricht.

Qualcomm stellt neuen Einsteiger-SoC vor

Der Snapdragon 4 Gen 2, der letzte Woche zusammen mit dem Xiaomi Redmi Note 12R geleakt wurde, ist der erste Einsteiger-Smartphone-Prozessor auf einer 4-nm-Technologie, der eine bessere Energieeffizienz bieten soll als Konkurrenten auf Samsungs 5-nm-Knoten oder sogar TSMCs N6, wie z. B. die Vorgängergeneration Snapdragon 4 Gen 1.

Snapdragon 4 Gen 2 Snapdragon 4 Gen 1 Dimensity 7020 Exynos 1330 Leistungsstarke Kerne 2x Cortex-A78 @ 2,2 GHz 2x Cortex-A78 @ 2,0 GHz 2x Cortex-A78 @ 2,2 GHz 2x Cortex-A78 @ 2,4 GHz Leistungsstarke Kerne 6x Cortex-A55 @ 2,0 GHz 6x Cortex-A55 @ 1,8 GHz 6x Cortex-A55 @ 2,0 GHz 6x Cortex-A55 @ 1,8 GHz Speicher LPDDR5X-6400

2x 16-Bit @ 3200 MHz

(25,6 GB/s) LPDDR4X-4266

2x 16-Bit @ 2166 MHz

(17,0 GB/s) LPDDR5

LPDDR5

GPU Adreno

Vulkan 1.1 Adreno

Vulkan 1.1 PowerVR BXM-8-256

Vulkan 1.3 2x ARM Mali-G68

Vulkan 1.2 ISP Bis zu 108 MP

(Spectra) Bis zu 108 MP

(Spectra) Bis zu 108 MP

(Imagiq) Bis zu 108 MP Zellulares Modem 5G (sub-6GHz)

(Snapdragon X61)

Bis zu 2500 Mbit/s 5G (sub-6GHz)

(Snapdragon X51)

2500 Mpbs 5G (sub-6GHz)



Bis zu 2770 Mpbs 5G (sub-6GHz)

(Exynos)

Bis zu 2500 Mpbs Drahtlose Konnektivität Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1

(FastConnect) Wi-Fi 5

Bluetooth 5.2

(FastConnect 6200) Wi-Fi 5

Bluetooth 5.2

(Filogic) WLAN 5

Bluetooth 5.2 Herstellungsprozess Samsung (4nm-Klasse) TSMC N6 (6nm-Klasse) Samsung (5-nm-Klasse)

Qualcomm wirbt mit einer Leistungssteigerung von bis zu 10 Prozent für den Snapdragon 4 Gen 2 im Vergleich zur ersten Generation, was perfekt mit der Erhöhung der Taktrate übereinstimmt, da beide Generationen die gleichen CPU-Kerne verwenden – den Cortex-A78 für die Leistung und den A55 für die Effizienz.

Der neue Snapdragon 4 Gen 2 verfügt über einen LPDDR5X-6400-Speichercontroller, der eine 50 Prozent schnellere Bandbreite bietet als der LPDDR4X-4266-Controller des 4-Gen-1-Prozessors. Und die Speicherabteilung hat einen fast zweifachen Leistungssprung erhalten, da sie mit dem UFS-3.1-Standard kompatibel ist, im Gegensatz zu UFS 2.2 bei der vorherigen Generation.

Snapdragon 4 Gen 2 nur mit doppelter Spectra-ISP

Bei der wichtigen Kameraverarbeitung hat der Snapdragon 4 Gen 2 im Vergleich zu seinem Vorgänger eine merkwürdige Verschlechterung erfahren: Er verfügt über einen doppelten Spectra-ISP anstelle des dreifachen ISP des 4 Gen 1. In der Praxis bedeutet dies, dass Telefone mit dem neuen Chip nur die Daten von zwei Kameras gleichzeitig verarbeiten können. Qualcomm verspricht jedoch einen schnelleren Autofokus und bessere Funktionen zur Bildstabilisierung und Rauschunterdrückung.

Die wichtigsten Spezifikationen des Snapdragon 4 Gen 2. / © Qualcomm

Was die Konnektivität angeht, kehrt die 5G-Unterstützung aus der vorherigen Generation mit denselben theoretischen Verbindungen von bis zu 2.500 Mbit/s zurück. Auch die Wi-Fi-Unterstützung ist mit Wi-Fi 5 (11ac) gleich geblieben. Bluetooth wurde beim Snapdragon 4 Gen 1 aus unbekannten Gründen von der Version 5.2 auf die Version 5.1 herabgestuft.

Der Snapdragon 4 Gen 2 wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Smartphones von Xiaomi und Vivo auf den Markt kommen. Qualcomm hat zwar keine genauen Angaben zu den Modellen gemacht, aber alles deutet darauf hin, dass wir nicht mehr lange warten müssen, denn es sind nur noch fünf Tage bis zum dritten Quartal 2023.

Denkt Ihr, dass es an der Zeit ist, die 4G-Chips in Rente zu schicken? Oder glaubt Ihr, dass 5G seine Nützlichkeit erst noch unter Beweis stellen muss? Teilt Eure Meinung in den Kommentaren unten mit!