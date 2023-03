So schreibt ChatGPT das perfekte Anschreiben für Eure Bewerbung

Als ChatGPT im November letzten Jahres auf den Markt kam, zeigte es seine Fähigkeiten, indem es einen Taylor Swift-Song aus der Perspektive eines Baumes schrieb und damit die sozialen Medien in Aufruhr versetzte. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Chatbot jetzt von Arbeitssuchenden in allen Bereichen der Jobsuche eingesetzt wird, vor allem von denen, die mit der Kunst des Anschreibens kämpfen.

Wenn Ihr Euren Lebenslauf mit ChatGPT teilt und ihn bittet, ein Anschreiben für eine bestimmte Stelle zu verfassen – zum Beispiel für einen Software-Ingenieur –, erstellt er ein Anschreiben, das nicht nur Eure eigenen Fähigkeiten hervorhebt, sondern auch darauf verweist, wie diese Fähigkeiten dem einstellenden Unternehmen helfen können.

Wie bei allen generativen KI-Tools ist es jedoch wichtig, daran zu denken, dass ChatGPT Euer Anschreiben verbessern kann, indem es Struktur und Kontext liefert, aber Ihr müsst immer noch diskret sein und Korrektur lesen.

Während KI-Tools bei der Stellensuche effektiv eingesetzt werden, werden sie umgekehrt auch genutzt, um Personalverantwortlichen zu helfen, das Rauschen zu durchdringen.

Professionelle Zusammenfassungen

Wir wissen, dass ChatGPT das perfekte Anschreiben schreiben kann, aber wusstet Ihr, dass es auch eine professionelle Zusammenfassung für den Anfang eures Lebenslaufs und LinkedIn erstellen kann?

Eine der schwierigsten Aufgaben bei der Jobsuche ist es, Eure Erfahrungen kurz und bündig zusammenzufassen – denkt nur daran, wie schwer es ist, Euren eigenen Elevator Pitch zu perfektionieren. Für uns ist jede Erfahrung wichtig, aber für einen Personalverantwortlichen kann es sein, dass wir die wichtigsten Informationen unter unnötigem Kontext begraben.

ChatGPT und andere KI-Tools können uns dabei helfen, Erfahrungen und Fähigkeiten in Abhängigkeit von der Stelle, auf die wir uns bewerben, und dem Profil des Unternehmens, das die Stelle ausschreibt, zu priorisieren. Es ist wichtig zu betonen, dass ChatGPT bahnbrechend in Bezug auf seine Effektivität ist, aber es ist nicht narrensicher. Diskretion und Faktenüberprüfung sind nach wie vor erforderlich.

Maßgeschneiderte Lebensläufe

Ist Euer Lebenslauf schön gestaltet, mit verschiedenen Abschnitten für unterschiedliche Erfahrungen und einem warmen, aber professionellen Porträtfoto? Wenn ja, könnte das der Grund dafür sein, dass Ihr nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werdet.

Personalverantwortliche haben viel zu tun und haben oft nicht die Zeit, jeden einzelnen Lebenslauf zu lesen, der für eine Stelle eingereicht wird. Es gibt zwar viele ATS, aber sie folgen alle dem gleichen Prinzip: Sie scannen Lebensläufe nach Stichworten, die für das Stellenprofil relevant sind.

Selbst wenn Euer Lebenslauf alle Schlüsselwörter enthält, solltet Ihr überprüfen, ob sie in einer nicht traditionellen Schriftart geschrieben, fett gedruckt oder in einem PDF-Format enthalten sind. Nicht alle ATS sind gleich, und während einige in der Lage sind, verschiedene Schriftarten und Stile zu entziffern, kann die einfachste Software das nicht, was bedeutet, dass Ihr Euch möglicherweise selbst aus dem Rennen nehmt, wenn Ihr den Stil über den Inhalt stellt.

Dieser Artikel wurde von Aisling O'Toole geschrieben.