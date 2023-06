So soll das Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro aussehen!

Auf keinen Fall verpassen: Der große Xiaomi-Flaggschiff-Vergleich!

Das Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro klopfen bereits an

Hierzulande hat der chinesische Erfolgskonzern gerade einmal das globale Xiaomi 13 Ultra für knappe 1.500 Euro inklusive Fotodrucker in die Verkaufsregale gedrückt, welches wir Euch am Wochenende in einem ausführlichen Test vorstellen werden, da keimen erste Informationen zu dem Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro bereits auf. Freilich erwarten wir die beiden Flaggschiff-Smartphones erst zum Ende 2023 hin – frühestens im November – das scheint aber die Leaker-Szene nicht davon abzuhalten, ihren Kenntnisstand mit uns zu teilen.

So haben wir allen voran ein erstes Bild, welches in Kooperation mit dem indischen Tippgeber Kartikey Singh und dem japanischen Leaker SPinfoJP entstanden ist. Auch der als sehr zuverlässig geltende Tippgeber Ice Universe hat seinen Kenntnisstand zur Erstellung des Renders beigetragen.

Auf den ersten Blick sind nur Unterschiede in der Periskop-Kamera im Xiaomi 14 Pro zu erkennen. / © SPinfoJP | nextpit

Dabei lässt sich auch für den Laien recht schnell erkennen, dass die optischen Unterschied zum Vorgänger, auf der Rückseite kaum auszumachen sind. Der Leaker hat nach eigenen Aussagen hier ein Renderbild (links und rechts) des Xiaomi 14 Pro gefertigt, dass sich im Grunde nur durch die rechteckige Periskop-Optik unten links im Kamera-Array unterscheidet. Ein Fakt, den auch der chinesische Tippgeber "Digital Chat Station" auf dem chinesischen Netzwerk Sina Weibo so für beide Xiaomi-14-Modelle bestätigt.

Das Xiaomi 14 Pro erhält ein Downgrade!

Ebenfalls einig ist man sich in der Erkenntnis aus vorliegenden Prototypen, dass Xiaomi am 14 Pro ein Downgrade in Hinblick auf den Image-Sensor der Hauptkamera vollziehen wird. So soll der 1 Zoll große IMX988 der 50-MP-Hauptkamera gegen einen minderwertigeren 1/1.28 Zoll kleineren und noch unbekannten Bildsensor getauscht werden. Allen Anschein nach haben die Verkaufszahlen des Xiaomi 13 Pro (Test) nicht das Ergebnis geliefert, was sich die Führungsetage erhofft hatte. Dafür will man dieses Jahr mit einer neuen "Anti Shake"-Technologie beim Kunden überzeugen.

Qualcomm kündigt die Snapdragon Summit an, auf der wir vermutlich den Snapdragon 8 Gen 3 vorgestellt bekommen. / © Qualcomm

Bereits etwas länger ist bekannt, dass beide Xiaomi-14-Modelle schon im November in China vorstellig werden und vermutlich gemeinsam mit Motorola um die Gunst des Erstgeborenen kämpfen werden. Gemeint ist, welcher Hersteller als Erstes ein Android-Flaggschiff-Smartphone mit dem bislang unveröffentlichten Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm (Summit 24.10.) präsentieren wird. Angeblich werden das Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro die bislang dünnsten Displayränder in der Geschichte der Smartphones aufweisen können. Es ist die Rede von Rändern unter einem Millimeter.

Affiliate Angebot Xiaomi 13 Zur Geräte-Datenbank

Wir sind gespannt – Ihr auch? Schreibt uns gern unten in die Kommentare, was Eure ersten Gedanken zu der Xiaomi-Thematik ist? Kommt Ihr mit der Preispolitik des chinesischen Unternehmens zurecht? Wir sind gespannt!