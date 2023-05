So spart Ihr Kohle: Heidelberg Energy Control Wallbox nur 263 Euro

Auch wenn der Großteil der Bevölkerung weiterhin auf Benzin oder dieselgetriebene Autos setzt, hat die Elektromobilität in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Solltet Ihr ebenfalls Interesse an Elektroautos haben oder sogar bereits einen Tesla in Eurer Garage stehen haben, ist die Anschaffung einer Wallbox (zur Kaufberatung) durchaus sinnvoll. Media Markt bietet die Heidelberg Wallbox mit einer Ausgangsleistung von 11 kW nun zum Spitzenpreis an.

Die Heidelberg Energy Control Wallbox nutzt eine maximale Ladeleistung von 11 kW und enthält ein fünf Meter langes Ladekabel. Wie die meisten Wallboxen findet sich hier ein Typ-2-Stecker und ein integrierter Stromzähler. Die DC-Fehlerstromerkennung hat eine Abschaltzeit von 6 Milliampere in unter 10 Sekunden und dank eines Modbus RTU ist eine externe Lastensteuerung ebenfalls möglich. Beachtet allerdings, dass Ihr hier keine Autorisierungsmöglichkeit in Form eines RFID-Chips oder eines Passwortes habt.

Lohnt sich das Wallbox-Angebot von Media Markt?

In der Regel zahlt Ihr deutlich über 300 Euro für die Heidelberg Wallbox. Der nächstbeste Preis bei einem trusted Shop liegt hier bereits bei 327 Euro, wodurch Ihr mit dem Media-Markt-Deal gerade den Bestpreis erhaltet. Der bisherige Tiefstpreis lag laut Preisvergleich bei 249,95 Euro, allerdings ist das schon recht nah an den hier ausgeschriebenen 263 Euro.

Auch auf dem Standfuß macht sie eine gute Figur: Die Heidelberg Energy Control / © Heidelberger Druckmaschinen AG

Das Angebot lohnt sich also durchaus, wenn Ihr eine Wallbox sucht. Beachtet allerdings, dass Ihr die Geräte in der Regel nicht einfach selbst anbringen könnt. Eine Installation durch einen Fachmann sollte also erfolgen und auch hier hat Media Markt zwei verschiedene Pakete für Euch geschnürt. Mehr Informationen findet Ihr auf der Seite von TMTkom, dem Partner des Elektronikriesen. Alternativ könnt Ihr auch den Installateur Eures Vertrauens fragen, um eventuell günstigere Preise zu erhalten.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr bereits eine Wallbox oder überlegt Euch, eine solche anzuschaffen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!