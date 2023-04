Sony Xperia 1 V: Kamera-Flaggschiff soll im Juni auf den Markt kommen

So oder so: Das Sony Xperia 1 V kommt im Mai

Wir hatten unlängst die am 24. Mai 2023 stattfindenden Sony Expo 2023 in Shanghai in Verdacht, dass dort das Sony Xperia Pro I (2023) und Sony Xperia 1 V vorstellig werden könnten. Doch nun gibt uns ein Clip mit dem Titel "The next one is coming" die Enthüllung eine Xperia-Smartphones bekannt. Zwar verrät das Video nicht, welches Xperia-Gerät Sony enthüllen wird, aber anhand des Stichworts "one" und der hervorgehobenen Komponente, die als mobiler Bildsensor erscheint, deutet jedoch alles auf das neue Sony Xperia 1 V hin.

Im selben Video wurde angegeben, dass das Event auf Sonys Xperia YouTube-Kanal gestreamt wird und am 11. Mai um 6:00 Uhr deutscher Zeit, beziehungsweise 13:00 Uhr japanischer Zeit beginnt. Es wäre interessant zu sehen, wie sich das entwickelt, da Google einen Tag vorher sein Pixel-Event auf der Google I/O 2023 abhalten und das Pixel Fold und Pixel 7a ankündigen wird.