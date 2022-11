Sony Xperia 10 IV im Test: Kompakter Dauerläufer mit Schwächen

Mit glatt 6 Zoll ist das Sony Xperia 10 IV im Jahr 2022 eher ein kompakter Vertreter der Smartphone-Zunft. Was das Handy auf dem Kasten hat und wie es sich in der Mittelklasse schlägt, erfahrt Ihr hier im ausführlichen Test.

Bewertung

Pro Schöne Haptik

Tolles Display

Nahezu pures, aufgeräumtes Android

Großer Akku mit langer Akkulaufzeit

3,5-mm-Audioanschluss und microSD-Slot Contra Mäßige Kamera

Zu wenig Leistung für diese Preisklasse

Weder Quick Charging noch Wireless Charging

Kein Charger in der Box

Kurzfazit Als das SonyXperia 10 IV an der Seite des Xperia 1 IV in der ersten Jahreshälfte vorgestellt wurde, riefen die Japaner 499 Euro als UVP auf. So viel vorab: Das ist viel zu viel für dieses Gerät! Mittlerweile sind wir unter die 400-Euro-Marke gefallen beim Straßenpreis, was deutlich angemessener erscheint. Dabei macht Sony sehr viel richtig bei diesem kompakten Handy mit seinen lediglich sechs Zoll: Es ist sehr leicht trotz riesigem 5.000-mAh-Akku, liegt super in der Hand und fasst sich ähnlich gut an. Es ist IP68-zertifiziert, bietet Platz für 3,5-mm-Audiostecker und microSD-Karte und kommt mit einem sehr schlichten, aufgeräumten Android 12. Gegenüber dem Vorgänger spendiert Sony der Hauptkamera jetzt optische Bildstabilisierung, und auch das Gorilla-Glass-Victus-geschützte OLED-Panel weiß zu gefallen. Aber leider schießt sich Sony auch so manchen Bock: Die Kamera-Performance finde ich ein wenig enttäuschend, in der Preisklasse hätte ich mehr erwartet als einen Snapdragon 695, es gibt nur einen Single-Speaker, Wireless- oder Quick-Charging hingegen gar nicht. Unterm Strich gefällt mir eigentlich trotzdem, dass Sony einen anderen Weg einschlägt als viele der Mitbewerber aus China. Wer das ähnlich sieht und ein kompaktes Smartphone sucht, das lange durchhält, kann entweder aktuell für Preise zwischen 340 und 399 Euro zuschlagen – oder wartet vielleicht noch wenige Tage und hofft auf einen Schnäppchenpreis am Black Friday 2022.

Design und Verarbeitung Das Sony Xperia 10 IV ist ein erfreulich schlankes, kompaktes und wasserdichtes Smartphone mit einem Gewicht von lediglich 161 Gramm und den Maßen 153 × 67 × 8,3 mm. Trotz Plastik-Rückseite und -Rahmen macht es in der Hand einen angenehmen, wertigen Eindruck. Gefällt: schlank, kompakt, leicht

Sehr schöne Haptik

Gut verarbeitet

IP68

3,5-mm-Audioanschluss Gefällt nicht: Nur ein Lautsprecher

Plastikrahmen Direkt nach dem Auspacken fiel mir auf, wie gut sich das Sony Xperia 10 IV in der Hand anfühlt. Das hängt zum einen damit zusammen, dass es sehr schmal ist (lediglich 6,7 Zentimeter) und somit super zu halten ist. Außerdem mag ich aber auch das matte Finish, das Sony dem Teil verpasst hat. Ja, es ist nur Plastik, hat aber eine wirklich schöne Beschaffenheit und fühlt sich trotzdem sehr wertig an. Durch die Materialwahl ist das Handy auch angenehm leicht, vermutlich aber auch weniger robust. Zumindest für den Rahmen hätte ich mir Metall gewünscht. Vorne immerhin setzt Sony auf Gorilla Glass Victus. Wasserdicht ist der Spaß auch, wovon die IP68-Zertifizierung zeugt. Toll auch, dass Sony weiterhin auf einen Audioanschluss für eine 3,5-mm-Klinke setzt. Ebenso könnt Ihr im SIM-Karten-Slot auch eine Speicherkarte versenken. Was sagt Ihr zu dieser Farbe? Auf eine schräge Art mag ich sie, ehrlich gesagt. / © NextPit Die Japaner gehen gleich mehrere Dinge etwas anders an als die Konkurrenz – was durchaus ein Pluspunkt ist, da man auf diese Weise aus dem China-Einheitsbrei hervorsticht. So lässt sich die SIM- bzw. microSD-Karte beispielsweise ohne Extra-Tool einsetzen – die Schublade lässt sich einfach so öffnen! Dein Fingerabdrucksensor gibt es übrigens an der Seite statt ins Display integriert. Irgendwo habe ich gelesen, dass er nur überschaubar gut reagiert. Selbst konnte ich da keine Schwächen feststellen. Er könnte einen Tacken schneller sein, hat aber sehr zuverlässig entsperrt. Wer seine 3,5-mm-Klinke einstöpseln will, wird an der Oberseite fündig. / © NextPit Da es auch an der Verarbeitung nichts zu mäkeln gibt, bleibt beim Design eigentlich nur ein Punkt, den ich kritisieren möchte: Ich hätte so gerne zwei Lautsprecher gehabt. Davon ab ist das Sony Xperia 10 IV für mein Empfinden in seiner Schlichtheit ein echter Hingucker. Vielleicht liegt das aber auch an der Farbe meines Testgeräts: Mir wurde von Sony das Modell in der Farbe Mintgrün kredenzt – alternativ könnt Ihr Euch für Schwarz, Weiß oder Lavendel entscheiden.

Display Das 6 Zoll große OLED-Display kommt im 21:9-Format und bietet eine FHD+-Auflösung von 2.520 x 1.080 Pixeln. Somit macht Sony hier so ziemlich alles richtig – wenn da nicht die Bildwiederholrate wäre ... Gefällt: Schönes OLED-Display mit hohem Kontrast und knackigen Farben

Hohe Pixeldichte Gefällt nicht: Nur 60 Hz Bildwiederholrate

Etwas zu dicke Ränder Beim Display hätte sich Sony glatt eine 1 mit Sternchen verdienen können. Das OLED-Panel überzeugt durch kräftige Farben und hohen Kontrast. Selbst bei der Helligkeit hat Sony nachgebessert, sodass das Gerät auch in der Sonne noch recht ordentlich ablesbar ist. Die Farben kippen auch nicht, wenn Ihr schräg aufs Gerät schaut, und durch die geringe Größe des Displays ergibt sich eine hohe Pixeldichte von 457 ppi. Die Ränder oben und unten sind ein bisschen zu fett für meinen Geschmack. / © NextPit Leider zieht es sich bei dem kompletten Test wie ein roter Faden durch alle Punkte, dass Sony immer viele Dinge richtig, manche leider aber eben auch falsch macht. So ist mir völlig unverständlich, wieso man einem 500-Euro-Handy nicht wenigstens eine Bildwiederholrate von 90 Hertz verpassen kann. 60 Hertz müssen Euch hier also reichen – und ja, das merkt Ihr durchaus, etwa beim Scrollen durch längere Webseiten. Außerdem habe ich die dicken Ränder unter "gefällt nicht" verbucht, was aber meinem persönlichen Geschmack geschuldet ist. Vielleicht steht ja der ein oder andere auf den Look, der sich aus der etwas breiteren Stirn und dem etwas breiteren Kinn ergibt. Immerhin benötigt Sony auf diese Weise keine hässliche Notch oder ein Punch-Hole für die Selfie-Cam. Die findet bequem im oberen Rand Platz.

Software: Pur und aufgeräumt Wer pures Android mag, wird sich mit dem Sony Xperia 10 IV auf Anhieb gut verstehen. Weniger schön ist der überschaubare Software-Support. Gefällt: Beinahe nacktes Android

keine Bloatware Gefällt nicht: Lediglich zwei große Android-Updates Bezüglich der Software werde ich mich angenehm kurz halten. Es gibt schlicht nicht viel zu erzählen über eine Oberfläche, die sich fast wie reines Android 12 anfühlt. Ich mag schlichte, aufgeräumte, übersichtliche Interfaces und bin daher ziemlich happy mit dem, was Sony hier präsentiert. Auch auf Bloatware haben die Japaner weitestgehend verzichtet, es finden sich lediglich ein paar Apps wie Facebook, LinkedIn vorinstalliert auf dem Hobel. Weniger lobenswert ist bei Sony leider der Software-Support. Da hinken oft die Sicherheits-Updates mal ein paar Monate hinterher. Aktuell hab ich immerhin ein Update von Anfang Oktober. Drei Jahre lang werde ich sporadisch weiter mit den Sicherheits-Patches versorgt, dann ist Schicht. Auch bei den Android-Versionen ist Sony mit zwei dicken Updates eher Low-Performer – sobald Android 13 auf dem Gerät ankommt, gibt es also nur noch eine weitere Iteration des Betriebssystems. Diese Smartphones bekommen das Update auf Android 13

Performance: Sony im So-La-La-Land Sony packt in dieses Mittelklasse-Modell einen Snapdragon 675 5G und stellt ihm in der einzigen Ausführung 6 GB RAM und 128 GB erweiterbaren Speicher zur Verfügung. Gefällt: Speicher per microSD erweiterbar

5G, olé!

keine übermäßige Hitzeentwicklung Gefällt nicht: Überschaubare Performance des Snapdragon 675

Nur Bluetooth 5.1 und Wi-Fi 5 Das Sony Xperia 10 IV ist keine Performance-Rakete. Eher das Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss – und den Sprung hin und wieder auch mal verweigert. Was will der Autor dieser Zeilen damit sagen? Vermutlich, dass das SoC ausreicht, um alle Alltagsaufgaben recht zuverlässig zu absolvieren. Selbst Spielen könnt Ihr mit dem Gerät einigermaßen gescheit, wenn Ihr bereit seid, bei den Einstellungen Kompromisse zu machen. Die Frage ist, ob das der Anspruch ist bei einem 500-Euro-Device, dass alles so einigermaßen zu bewältigen ist. Insgesamt hab ich das Gefühl, dass die Performance trotz identischem Chipsatzes beim Motorola Edge 30 Neo etwas anständiger war. Bei den Wild-Life-Benchmark-Tests sind beide Geräte auf Augenhöhe, aber Geekbench 5 bestätigt dann doch meinen Eindruck. Sony Xperia 10 IV Motorola Edge 30 Neo Samsung Galaxy A53 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Google Pixel 6a 3D Mark Wild Life 1.217 1.205 2.280 1.096 5.762 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: 1.216

Schlechtester Loop: 1.208 Bester Loop: 1.208

Schlechtester Loop: 1.109 Bester Loop: 2.298

Schlechtester Loop: 2.293 Bester Loop: 1.099

Schlechtester Loop: 1.094 Bester Loop: 4.941

Schlechtester Loop: 2.860 Geekbench 5 Single: 663

Multi: 1.826 Single: 1.208

Multi: 4.310 Single: 1.155

Multi: 3.356 Single: 505

Multi: 1.754 Single: 1.038

Multi: 2.890 Auch, wenn die Leistung für die meisten Anwendungen locker passt: Behaltet aber auch im Hinterkopf, dass Ihr ja vielleicht plant, das Gerät auch zwei bis drei Jahre lang zu nutzen. Ansonsten gibt es nicht viel Aufregendes zu vermelden. Ihr funkt im 5G-Netz, habt natürlich NFC an Bord, werdet allerdings mit Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.1 abgespeist. Da hätte ich mir aktuellere Versionen gewünscht.

Kamera: 12-MP-Weitwinkelkamera, 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 8-MP-Telekamera mit zweifachem optischen Zoom: Das klingt ziemlich exakt nach dem Kamera-Setup des Vorgängers. Neu ist allerdings die optische Bildstabilisierung. Gefällt: Sehr realistische Farbdarstellung

Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung

ordentliche 8-MP-Telekamera mit 2x-Zoom Gefällt nicht: insgesamt unterdurchschnittliche Performance der Kameras

träge Kamera-App Ich hab das Gefühl, in dieser Preisklasse liest man folgenden Satz immer wieder: "Bei Tageslicht könnt Ihr mit der Hauptkamera richtig gute Ergebnisse erzielen". Ihr könnt diesen Satz wie eine Schablone auf fast jeden Testbericht anwenden bei günstigeren Smartphones. Auch hier beim Xperia 10 IV passt der Satz wieder, obwohl ich angesichts des Preises etwas mehr erwartet hatte. Im Grunde präsentiert uns Sony – wie oben geschrieben – ein identisches Kamera-Setup wie im Vorgänger, dem Sony Xperia 10 III. Die Triple-Cam wird also erneut angeführt von einer 12-MP-Kamera mit f1.8-Blende. Die anderen beiden Knipsen – Ultraweitwinkel und Tele – vertrauen weiterhin auf 8 MP. Neu gegenüber dem Vorjahresmodell ist, dass die Bilder der Hauptkamera nun optisch stabilisiert werden. Das Kamera-Array passt zum Rest des Geräts mit seiner Schlichtheit. / © NextPit Richtig gut haben mir die Farben gefallen, die Ihr mit dem Xperia 10 IV einfangt. Während viele der China-Phones da schwer auf die Tube drücken, gibt sich das Sony-Handy eher zurückhaltend. Soll heißen, dass Ihr hier sehr akkurate Farben geboten bekommt statt übertrieben knallige. Das kann gerade bei sonnigen Bedingungen zu sehr schönen Ergebnissen führen. Schaut Euch unbedingt auch unserer Übersicht der besten Kamera-Smartphones 2022 an. Aber (und Ihr wusstet, dass da ein "aber" kommt, richtig?) ich hab auch das Gefühl, dass das Gerät die Bilder zu oft ein wenig Schwierigkeiten mit der Belichtung hat. Klickt mal durch die Galerie und sagt mir, ob Ihr das ähnlich seht wie ich. Und wenn Ihr schon dabei seid: Achtet auch auf den Detailreichtum, weil ich auch damit nicht besonders happy bin. Gerade, wenn ich bei den Fotos auf die Bäume schaue, erscheinen mir die Bilder nicht sonderlich detailliert und scharf zu sein. Je schlechter das Licht ist, desto verrauschter werden die Fotos natürlich. Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Telekamera, Zoom x2 © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Telekamera, Zoom x2 © NextPit Hauptkamera © NextPit Telekamera, Zoom x2 © NextPit Telekamera, Zoom x10 © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Telekamera, Zoom x2 © NextPit Hauptkamera © NextPit Selfie-Cam © NextPit Selfie-Cam © NextPit Selfie-Cam, Porträtmodus mit Bokeh © NextPit Hauptkamera ohne Nachtmodus © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit Hauptkamera ohne Nachtmodus © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit Hauptkamera ohne Nachtmodus © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit Hauptkamera ohne Nachtmodus © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit Hauptkamera ohne Nachtmodus © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit Ultraweitwinkel ohne Nachtmodus © NextPit Ultraweitwinkel mit Nachtmodus © NextPit Ihr könnt Euch vorstellen, dass das nicht gerade besser wird, wenn Ihr nachts Fotos schießen wollt. Verabschiedet Euch von dem Gedanken, dass das Xperia 10 IV das richtige Gerät ist, wenn Eure Leidenschaft die Nachfotografie ist. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass die Kamera-Experten von Sony auch in der Mittelklasse abliefern. Aber das Kamerasystem ist in Summe sehr durchschnittlich. Lasst uns kurz noch auf die anderen Qualitäten der Kamera eingehen: Videos profitieren natürlich von der optischen Bildstabilisierung und hier dürft Ihr auch ordentliche Ergebnisse erwarten. Schluss ist aber immer noch bei Full-HD mit bis zu 60 fps. Die Selfie-Kamera bietet 8 MP und tut auch genau, was sie soll und das auf einem Niveau, das absolut klar geht. Bleibt noch die App selbst. Mir dünkt, wir stellen hier erneut fest, dass der Prozessor etwas lahm ist. Denn die App startet mir persönlich ein bisschen zu langsam. Auch beim Auslösen hab ich das Gefühl, dass das fertige Bild flotter da sein sollte. Ist allerdings kein wirkliches Drama.

Akku: Läuft lange, lädt lange Das Sony Xperia 10 IV verbirgt in seinem kompakten Inneren einen fetten 5.000-mAh-Akku. Mit dem kommt Ihr sehr bequem über den Tag. Leider gibt es aber weder eine Schnellladefunktion noch Wireless-Charging. Gefällt: Großer Akku mit langer Laufzeit Gefällt nicht: Lädt sehr langsam

kein Wireless Charging

Weder Charger noch Ladekabel in der Verpackung Schaue ich oben in meine Pro- und Contra-Liste, sehe ich ein Pro und drei Contras. Klingt eigentlich schlecht, oder? Aber so schlimm ist es gar nicht. Im Gegenteil: Die ausgesprochen gute Akkulaufzeit ist sogar eines der Highlights des Smartphones. Obwohl nur 161 Gramm schwer, bringt Sony im Xperia 10 IV einen fetten 5.000-mAh-Akku unter, mit dem Ihr aber sowas von entspannt über den Tag kommt. Ich will mich sogar weiter aus dem Fenster lehnen: Man muss sich schon gewaltig strecken, will man dafür sorgen, dass der Akku nach einem Tag intensiver Nutzung die Grätsche macht. Wer einigermaßen moderat mit seinem Smartphone umgeht, muss erst am zweiten Abend wieder die Augen nach einer Steckdose aufhalten. In dieser Hinsicht ist also alles top. Einen Haken gibt es aber leider auch, oder besser gesagt gleich mehrere. So vermisse ich eine Schnellladefunktion, und auch induktives Laden ist mit dem Handy leider nicht möglich. Ebenfalls als negativ hab ich vermerkt, dass Sony uns weder Kabel noch Ladegerät in die Box stopft. Dieser Punkt ist aber verhandelbar. Da es eh kein Quick-Charging gibt, ist es ja kein Drama, ein bereits vorhandenes Ladegerät eines anderen Herstellers zu nutzen. Und das haben die meisten von uns wohl eh herumfliegen, richtig? Außerdem hat sich Sony auch die Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Ich will nicht schon wieder die Green-Washing-Diskussion aufmachen, aber Fakt ist halt, dass es für die Umwelt schon mehr Sinn macht, den Charger wegzulassen.

Technische Daten Technische Daten Produkt Sony Xperia 10 IV Abbildung Display 6-Zoll-OLED, 21:9-Format, 2.520 x 1.080 Pixel (FHD+), 60 Hertz Bildwiederholfrequenz Maße 153 × 67 × 8,3 mm Gewicht 161 g SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G Speicher 6 GB RAM

128 GB ROM, per microSD erweiterbar Software Android 12 Hauptkamera 12 MP | f1.8 Blende | 1/2,8” | 79° | OIS Ultraweitwinkel-Kamera 8 MP | f/2.2 Blende | 1/4” | 120° Tele-Kamera 8 MP | f/2.2 Blende | 1/4,4" | 43° | 2x Zoom Selfie 8 MP | f/2.0 | 1/4” Video FullHD bei 30/60 fps Audio Hi-Res Audio | Single Speaker | 3,5 mm Klinkenanschluss Akku 5.000 mAh Aufladen per Kabel Max. 68 W, Wireless Charging (Qi) IP-Zertifizierung IP68 Sicherheit Fingerabdrucksensor seitlich im Power-Button Konnektivität 5G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, A-GPS, GLONASS, Galileo Farben Schwarz, Weiß, Mint, Lavendel Zum Angebot* Preis prüfen