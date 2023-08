Das Sony Xperia 5 V könnte schon in wenigen Tagen offiziell vorgestellt werden

Ähnlich wie das Sony Xperia 5 IV könnte auch sein Nachfolger, das Sony Xperia 5 V mit verbesserten technischen Daten , zum gleichen Zeitpunkt im September auf den Markt kommen. Das japanische Unternehmen kündigte an, dass es am ersten Tag des nächsten Monats ein Xperia-Event abhalten wird, das zeitlich mit der Eröffnung der IFA 2023 in Berlin übereinstimmt.

Sony hat gestern offiziell bestätigt, dass es wieder an der IFA (Internationale Funkausstellung) teilnehmen wird. Als Erstes steht eine Keynote auf dem Programm, die um 9:00 Uhr deutscher oder 16:00 Uhr japanischer Zeit beginnt. Sie wird auf verschiedenen Social-Media-Kanälen des Unternehmens gestreamt, unter anderem auch auf YouTube.

Sony Xperia 5 V Release und Verkaufsstart

Obwohl bisher nicht offiziell bestätigt wurde, welches Gerät an diesem Tag vorgestellt wird, kann man davon ausgehen, dass das Sony Xperia 5 "Mark" V das Highlight sein wird und während der Veranstaltung enthüllt werden könnte. Letztes Jahr wurde das Sony Xperia 5 IV (Test) am 1. September 2022 offiziell vorgestellt. Es ist also wahrscheinlich, dass Sony diese Tradition beibehalten wird, zumindest während dieser Kadenz.

Es wäre aber auch denkbar, dass das Gerücht über das Sony Xperia 7 sich bestätigt. Das Android-Gerät der Mittelklasse soll bessere Spezifikationen als das Sony Xperia 10 V (Test) bieten und knapp unter dem Xperia 5 liegen. Seitdem über das Gerät berichtet wurde, gab es jedoch keine konkreten Nachfragen.

Sony Xperia 5 V Spezifikationen

Was das Sony Xperia 5 V angeht, so deutet ein angebliches Werbevideo darauf hin, dass das Gerät ein überarbeitetes Design bekommt. Gleichzeitig wurde enthüllt, dass die rückwärtige Kamera mit zwei Sensoren ausgestattet sein wird und nicht wie bisher mit drei oder vier. Es könnte also den 48-MP-Hauptsensor mit dem Xperia 1 V (Test) teilen.

Zu den übrigen technischen Daten könnte ein Snapdragon 8 Gen 2 gehören, der mit 16 GB RAM gepaart ist. Die Akkukapazität könnte bei 5.000 mAh und einer Ladeleistung von 30 W liegen. Das Gerät soll mit Android 13 starten und zwei OS-Upgrades erhalten, ähnlich wie das Sony Xperia 1 V und das Xperia 10 V. Wir hoffen jedoch, dass Sony uns hier zum Positiven hin überraschen kann.

Wie sollte Sony euch mit dem Xperia 5 V überraschen? Wünscht Ihr Euch auch eine längere Update-Politik? Teilt uns gern Eure Gedanken mit.