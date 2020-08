Soundworks SoundID Listen im Test: Der heilige Gral des Klangs

Sonarworks, das Unternehmen, das für seine Präzisions-Audio-Software bekannt ist, die von Musikschaffenden in professionellen Aufnahmestudios auf der ganzen Welt verwendet wird, hat ein Musikpersonalisierungstool namens SoundID Listen entwickelt. Die Desktop- und Mobil-App bringt personalisierten Klang zu jedem, der über Kopfhörer hört, indem persönliche Klangprofile erstellt werden. Wir haben die Software ausprobiert.

Die SoundID-Technologie wurde aus der Präzisions-Audio-Software von Sonarworks geboren, die für die Aufnahme von Spitzenkünstlern wie Lady Gaga, Madonna, Rihanna, Adele, Coldplay und Kanye West verwendet wird. Dies ist das erste Mal, dass eines der angesehensten Unternehmen der Pro-Audio-Branche eine Lösung für die endlose Suche nach dem heiligen Gral des Klangs gefunden hat.

Das ist kein völlig neues Konzept, und wir haben in den letzten zwei Jahren verschiedene Produkte auf dem Markt gesehen, die die Audioleistung Eurer Kopfhörer verbessern sollen. Diejenigen, die schon früher auf den Markt gekommen sind, haben sich jedoch in der Regel für ein System entschieden, das den EQ für beliebte Marken und Modelle von Kopfhörern im Wesentlichen optimiert. Dabei fehlte vor allem die Individualität, um den Klang auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen zu können.

Denn Klang und die Empfindung sind subjektiv; was für Euch gut klingt, muss für mich nicht unbedingt gut klingen. Das ist das Problem, das SoundID zu lösen versucht.

Ihr könnt individuelle Klangprofile auf SoundID Listen erstellen. / © Sonarworks

Durch die Erstellung eines individuellen Profils, das intelligente Algorithmen und maschinelles Lernen nutzt, um sich im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln, könnt Ihr Eure Audio-Erfahrung optimieren. Sonarworks sagt, dass die Art und Weise, wie wir Klang interpretieren, so einzigartig ist wie unser Fingerabdruck. Euer SoundID Listen-Profil ist also Euer eigener persönlicher Besitz, der in der Cloud gespeichert wird und zur Verbindung mit verschiedenen SoundID-fähigen Geräten verwendet werden kann, ähnlich wie eine Apple-ID oder die Google-Anmeldung.

Sonarworks verwendet einen dreischichtigen Ansatz, um die einzigartige SoundID zu identifizieren, basierend auf den Kopfhörern (wobei jedes Paar so kalibriert wird, dass es den Klang so wiedergibt, wie es ein Künstler im Studio beabsichtigte), Eurem einzigartigen Hörvermögen und Hörvorlieben. Der Grad der Personalisierung, der mit SoundID möglich ist, ist auf dem heutigen Markt unübertroffen.

SoundID unterstützt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 360 Kopfhörermodelle. Ob Eure eigenen Kopfhörer kompatibel sind, könnt Ihr über die offizielle Website des Unternehmens herausfinden.

Ein daten- und nutzergesteuerter Ansatz zur Tonqualität

Um einen genaueren Blick darauf zu werfen, wie Zuhörer wirklich großartigen Klang definieren, führte Sonarworks die bisher größte Studie zur Klangpräferenz der Verbraucher durch, bei der mehr als 39.000 Teilnehmer befragt wurden. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Definition von perfektem Klang von Mensch zu Mensch erheblich unterscheidet. Nicht mehr als 17 Prozent der Zuhörer bevorzugten den Klang eines bestimmten Kopfhörermodells, so dass mehr als 80 Prozent der Benutzer glauben, dass die Klangqualität von Kopfhörern verbessert werden könnte.

Um die Klangqualität zu verbessern, erkannte Sonarworks, dass es einen persönlicheren Ansatz wählen musste. Die Untersuchung zeige, dass mit der SoundID-Personalisierung mehr als 80 Prozent der Testteilnehmer ihren personalisierten Klang dem Klang ihrer Kopfhörer ohne SoundID-Technologie vorzogen.

Die SoundID Listen-App auf Mobiltelefonen. / © Sonarworks

Funktioniert es also tatsächlich?

Ihr erstellt Euer SoundID-Profil, indem Ihr die kostenlose SoundID-App aus dem iOS oder Google Play Store herunterladet, bevor das SoundID-Profil mit einem einfachen In-App-Test erstellt wird. Nachdem Ihr Euer Kopfhörermodell ausgewählt habt, müsst Ihr zunächst zwischen acht und zwölf Fragen zu den Hörpräferenzen beantworten. Im Grunde genommen geht es darum, den besten Klang zu finden. Ihr könnt das Profil dann testen, indem Ihr einen Track von Spotify aufruft und das Profil ein- und ausschaltet, um den Unterschied zu hören. Danach können weitere Tests durchgeführt werden, um die Ergebnisse zu verfeinern. Wenn Ihr die Anwendung SoundID Listen auf dem Mac oder Windows installiert, lässt sich das SoundID-Profil einfach verbinden.

Der Unterschied ist sicherlich zu hören. Abhängig von der Marke und dem Modell der Kopfhörer kann SoundID die Klangqualität enorm verbessern.

Wie viel kostet SoundID?

Die Optimierung des Klangs mit SoundID ist kein kostenloser Service und leider nur als Abo erhältlich. Der Grundpreis beträgt 4,99 Euro pro Monat. Ihr könnt ein wenig sparen, wenn Ihr ein Abonnement für längere Zeiträume abschließt. Ein sechsmonatiges Abonnement kostet 24,99 Euro, während ein Jahresabonnement 44,99 Euro kostet, was einer Gesamtersparnis von 15 Euro entspricht. SoundID Listen hat vor kurzem seine 30-tägige kostenlose Testphase auf 60 Tage verlängert.

Fazit

Sonarworks sagt, dass SoundID im Laufe des Jahres 2020 noch weitere Technologien auf den Markt bringen wird: "Die Hörer werden bald in der Lage sein, ihre SoundID überall dorthin mitzunehmen, wohin das Leben sie führt - auf ihren mobilen Geräten, über Streaming-, Social- oder Musikdatenbank-Plattformen und -geräte hinweg, um ein konsistentes, personalisiertes Klangerlebnis zu gewährleisten, wohin man auch geht", so die Marke.

Es bleibt die Frage, ob Ihr wirklich ein weiteres Abonnement zu einer wachsenden Abo-Sammlung hinzufügen möchtet. Ich bezahle bereits für Spotify-Premium und bin ein Vielnutzer, aber weitere fünf Euro zu meinen monatlichen Fixkosten hinzuzufügen scheint ein Luxus zu sein, den ich nicht brauche, auch wenn er günstig ist.

Das größte Problem war jedoch der Wechsel zwischen drei Kopfhörerpaaren, je nachdem, ob ich im Büro, zu Hause oder unterwegs war. Wenn man dies regelmäßig tut, bemerkt man kleine Veränderungen im Klang. Es ist wirklich schwierig, ein einheitliches Profil über mehrere Kopfhörerpaare hinweg zu erhalten. Auch wenn der Klang bei jedem Paar "optimiert" ist, ist das Audioprofil bei jedem Gerät anders. Viele Musikfans werden bereit sein, ein wenig Qualität für Konsistenz zu opfern.

Mein Rat wäre, die Software auf dem Desktop auszuprobieren und ein paar Tests durchzuführen und die 60-Tage Probeabo mitzunehmen, bevor Ihr direkt ein Jahresabo oder Halbjahresabo abschließt.

Dieser Artikel ist nicht in Kooperation mit dem Hersteller entstanden, sondern ein unabhängiger Test des Autors.