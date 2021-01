Spotify kündigen: So beendet Ihr Euer Premium-Abo

Ist Euch Spotify zu teuer geworden oder habt Ihr eine bessere Alternative gefunden? Kein Problem, denn Spotify Premium lässt sich jederzeit kündigen. In der nachfolgenden Anleitung verraten wir Euch, wie Ihr das Abonnement direkt ab dem nächsten Monat loswerden könnt und dabei gleich Euer Konto inklusive Nutzerdaten löscht.

Der Musikstreamingdienst Spotify ist schon lange nicht mehr konkurrenzlos! Womöglich habt Ihr Euch beim Lesen dieses Artikels in eine Alternative verguckt oder wollt die Zahlung an den schwedischen Streaming-Konzern einstellen. Dabei könnt Ihr Spotify Premium jederzeit kündigen und wieder zur Free-Version wechseln. Alternativ lest Ihr weiter unten, wie Ihr Euer Spotify-Konto komplett löschen könnt.

So kündigt Ihr Spotify Premium

Die Kündigung Eures Spotify-Kontos könnt Ihr sowohl am PC, als auch direkt am Handy durchführen. Eine schriftliche Kündigung ist dabei nicht nötig, stattdessen streicht Ihr einfach das monatliche Abonnement beim Streaming-Dienst.

Klickt auf das Bild, um die Anleitungsschritte zu vergrößern! / © NextPit

Steuert zunächst Eure Kontoseite im Browser an Loggt Euch hier, falls nötig, mit Euren Nutzerdaten ein Scrolle nun zum Eintrag "Mein Abo" Dort findest Du einen Button "Spotify Premium kündigen" Bestätige die Kündigung über die Schaltfläche "Ja, ich möchte kündigen"

Anschließend könnt Ihr Spotify Premium bis zum Ende der angezeigten Laufzeit weiternutzen und werdet anschließend auf ein Spotify Free-Konto runtergestuft. Das bedeutet, Ihr könnt Eure Playlists auch weiterhin nutzen, müsst aber mit Werbeeinblendungen und ohne die gezielte Wiedergabe einzelner Songs leben.

So könnt Ihr Euren Spotify-Account löschen

Wollt Ihr dem Streamingdienst komplett abschwören und auch Eure persönlichen Nutzerdaten entfernen, müsst Ihr Euren Spotify-Account löschen. Hierfür steuert Ihr wieder die Kontoseite Eures Spotify-Accounts in einem beliebigen Browser an und loggt Euch, falls nötig, ein. Geht anschließend wie folgt vor:

Mit einem Klick auf das Bild, vergrößert Ihr die Anleitungsschritte. / © NextPit

Scrollt ganz nach unten und tippt im Menü "Unternehmen" auf "Info" Steuert nun das Kontaktformular an Wählt hier den Eintrag "Konto" Tippt auf "Ich möchte mein Konto schließen" Tippt auf "Zum Schließen kontaktieren" Gebt Euren Namen und einen Grund an Nun werdet Ihr in einen Chat weitergeleitet

In diesem Chat kopiert Ihr Euch am einfachsten diesen Satz und tragt Ihn dort ein:

Guten Tag. Hiermit möchte ich mein Spotify-Konto schließen und fordere Sie zur Löschung all meiner gespeicherten Nutzerdaten auf. Einen Grund möchte ich nicht nennen. Vielen Dank im Voraus.

Anschließend sollte ein Spotify-Mitarbeiter Euch die Schließung Eures Kontos bestätigen. Geht zur Not auf Rückfragen ein und achtet unbedingt auf eine Bestätigung der Kontoschließung per E-Mail. Ist der Spuk vorbei, könnt Ihr die Spotify-App auf Eurem Handy deinstallieren.

