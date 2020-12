Telegram: App-Erfinder plant Werbung im Messenger

In seinem eigenen Channel hat Telegram-Gründer Pawel Durow angekündigt, dass es zukünftig Werbeeinblendungen in der Messenger-App geben wird. Gleichzeitig blickt er auf die Entstehung der App und die zukünftigen Pläne für Telegram zurück und begründet so die Notwendigkeit von Werbung.

Denn einen besonderen Fokus legt Durow in seinem Statement auf die Abgrenzung vom Konkurrenten WhatsApp. Gleich sein erster Punkt beginnt damit, dass Telegram nicht wie WhatsApp von seinen Entwicklern verkauft werde. Da die App jedoch auf Dauer ein Einkommen generieren müsse, werde es zukünftig "unaufdringliche" Wege geben, dies zu realisieren.

Wer nun Werbebanner in den Nachrichten mit Freunden oder in Gruppennachrichten fürchtet, kann erst einmal aufatmen. Durow weist explizit darauf hin, dass die Kommunikation zwischen Menschen werbefrei bleiben sollte und dass es die Anzeige von Apps in Direktnachrichten und Gruppen zukünftig nicht gebe. Stattdessen werde Telegram zukünftig auf den Bereich seiner App setzen, der gerade in Deutschland in den letzten Monat an Popularität gewinnen konnte.

"One-to-Many"-Channel enthalten schon länger Werbung

Gemeint sind offene Gruppen, in denen eine Person Nachrichten an all diejenigen schicken kann, die ihm auf Telegram folgen wollen. Wie Durow schreibt, erinnere diese Form der Kommunikation stark an soziale Netzwerke und erinnere mit Followerzahlen von über einer Million schon fast an Twitter-Feeds. In vielen Fällen würden Channel-Besitzer hier schon jetzt Werbung posten, um ein zusätzliches Einkommen zu generieren, und dabei auf Drittanbieter-Apps setzen.

Diese Werbeeinblendungen könne man allerdings häufig nur schlecht von "normalen" Beiträgen unterscheiden, kritisiert Durow, und dem wolle man zukünftig über eine interne Plattfform entgegenwirken. Das neue Werbesystem soll nutzerfreundlich sein, die Privatsphäre der Nutzer schützen und gleichzeitig die Kosten für Server und dessen Traffic decken.

Die neue Einnahmequelle soll neben der Deckung von Telegrams Kosten, die Durow aktuell angeblich noch aus seiner eigenen Tasche zahlt, auch wieder der Community zu Gute kommen. Channel-Besitzer könnten hierdurch beispielsweise mehr Traffic und die Ersteller von Stickern mehr Geld für deren Veröffentlichtung bekommen.

Wie steht Ihr zu den neuen Werbeplänen von Telegram und wie wirkt sich das auf Eure Nutzung der Plattform aus? Diskutiert hierfür unter dieser News oder in unserem Telegram-Channel.

