TikTok verschärft den Datenschutz standardmäßig - für die Kids

Bei den verschärften Datenschutzregeln geht es um Optionen zum Kommentieren von Videos, die von jüngeren Nutzern gemacht wurden, auch wenn deren Konten öffentlich sind. TikTok-Nutzer im Alter von 13 bis 15 Jahren können nur noch zwischen "Freunde" und "Niemand" wählen, die Einstellung "Alle kommentieren" wurde entfernt.

Außerdem werden die TikTok-Funktionen "Duet" und "Stitch" nur noch für Inhalte verfügbar sein, die von Nutzern ab 16 Jahren erstellt wurden. Jeder, der unter 16 Jahre alt ist, wird auch nicht mehr in der Lage sein, Videos herunterzuladen. Für Nutzer im Alter von 16-17 Jahren wird die Standardeinstellung für Duett und Stitch nun auch auf "Freunde" gesetzt. Schließlich wird die Einstellung "Schlage deinen Account anderen vor" für Nutzer im Alter von 13-15 Jahren standardmäßig ausgeschaltet sein.

TikTok sagt, dass es seine jüngeren Nutzer in die Lage versetzen will, informierte Entscheidungen darüber zu treffen, was sie teilen wollen und mit wem, was auch die Frage beinhaltet, ob sie ihr Konto für öffentliche Ansichten öffnen wollen. "Indem wir sie frühzeitig in den Prozess des Datenschutzes einbeziehen, können wir sie in die Lage versetzen, bewusstere Entscheidungen über ihre Online-Privatsphäre zu treffen", schrieb Eric Han, Head of US Safety bei TikTok.