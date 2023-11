46 % Rabatt: Tineco halbiert Nasssauger & smarte Staubsauger im Preis!

Tineco bietet zum Amazon-Black-Friday für seine smarten Akku-, Boden- und Nasssauger bis zu 46 Prozent Rabatt. Dieses Jahr stehen die Nassreiniger der Floor-Serie besonders im Fokus. Was die Modelle besonders macht, lest Ihr im ausführlichen Deal-Check von nextpit.

Tineco startet Black Friday bei Amazon

Rabatte bis zu 46 Prozent

Jahrestiefstpreise für die Floor-, Pure-Akku- und Nass-Sauger

Teppich ist nicht so Euer Ding und stattdessen setzt Ihr in Euren vier Wänden auf Laminat, Parkett oder Steinfußboden? Dann dürftet Ihr bereits auf der Suche nach einem entsprechenden Wischsauger sein. Gut, dass der 2020 gegründete Staubsauger-Hersteller Tineco auf Amazon noch bis zum 27. November seinen Black Friday mit satten Rabatten von bis zu 46 Prozent feiert. Im Fokus stehen dabei vier Nassreiniger der Floor-Serie und die beiden Akkustaubsauger Tineco Pure One Station Pet und Pure One X Pet.

Nassreiniger von Tineco im Angebot

Das Flaggschiff der Floor-Serie zeichnet sich durch gleichzeitiges Saugen, Wischen und Trocknen aus. / © Tineco

Floor One S5 und S5 Pro 2

Die beiden Wischsauger Floor One S5 und Floor One S5 Pro 2 von Tineco können sowohl trocken als auch nass Euren Hartboden effektiv reinigen – und sogar beides in einem Arbeitsschritt. Der intelligente iLoop-Ring gibt Euch durch seinen Farbwechsel von Rot zu Blau Auskunft über den aktuellen Reinigungszustand des Bodens.

Beide Wischsauger verfügen über ein spezielles Bürstenkopf-Design, welches auch schwer erreichbare Stellen wie Ecken, Leisten und Winkel streifenfrei reinigt. Das Fassungsvermögen beträgt 0,8 Liter Frischwasser und 0,7 Liter Schmutzwasser. Der Floor One S5 Pro 2 bietet zusätzlich

eine animierte Anzeige zur Geräte-Überwachung und die Möglichkeit, haushaltsübliches Leitungswasser zu elektrolysieren, um so eine besonders intensive Tiefenreinigung Eures Bodens zu erzielen.

Preislich bringt Euch der Black Friday beim Tineco Floor One S5 einen Rabatt von 39 Prozent: Anstelle der üblichen 509 Euro bezahlt Ihr nur 309 Euro. Der S5 Pro 2 ist bis 27. November für 409 Euro erhältlich, statt regulär für 629 Euro.

Affiliate Angebot Tineco Floor One S5 Bis zu 35 Minuten Akkulaufzeit | Bis zu 130m² Reinigungsbereich | Funktionsüberwachung über LED-Anzeige oder App | Kantenreinigung

Affiliate Angebot Tineco Floor One S5 Pro 2 Bis zu 35 Minuten Akkulaufzeit | Bis zu 130m² Reinigungsbereich | Funktionsüberwachung über LED-Anzeige oder App | Kantenreinigung | Elektrolysiertes Wasser

Floor One S3

Der Tineco Floor One S3 ist der preiswerte Einstieg in die nasse Welt der Fußbodenreinigung und hat, wie sein großer Bruder Floor One S5, die iLoop-Sensortechnologie. Diese erkennt auch hier den Grad der Verschmutzung und passt automatisch die Saugleistung sowie den Wasserdurchfluss für eine optimale Reinigung an.

Wie bei den beiden S5-Modellen beträgt auch hier die Akkulaufzeit etwa 35 Minuten. Ein vollständiger Ladevorgang nimmt knapp zwei Stunden in Anspruch. Anstelle des Originalpreises von 399 Euro bezahlt Ihr aktuell für den Floor One S3 nur 249 Euro.

Affiliate Angebot Tineco Floor One S3 Bis zu 35 Minuten Akkulaufzeit | Funktionsüberwachung über LED-Anzeige oder App | Wisch- und Saugfunktion

Floor One S7 Pro

Das aktuellste und gleichzeitig auch teuerste Modell der Floor-Serie ist der regulär 629 Euro teure Floor One S7 Pro, den Ihr aktuell für nur 409 Euro bekommt. Er bietet durch gleichzeitiges Saugen, Wischen und Trocknen den effektivsten Reinigungsprozess für Euren Hartboden. Das Balanced-Pressure Water Flow System (MHCBS) gewährleistet ein zusätzliches Maß an Reinheit, indem ein integrierter Abstreifer den Großteil des Schmutzes von der Walze entfernt, bevor der nächste Reinigungszyklus beginnt.

Durch die kontinuierliche Frischwasserreinigung, das effektive Schmutzwasserrecycling und eine Walzen-Rotationsgeschwindigkeit von 450 U/min werden laut Hersteller die Trocknungszeit verkürzt und der Schmutzwasserrückstand minimiert. Bakterien sollen damit noch weniger Gelegenheit haben, sich in Euren vier Wänden zu verbreiten.

Affiliate Angebot Tineco Floor One S7 Pro Bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit | Bis zu 140m² Reinigungsbereich | Funktionsüberwachung über LED-Anzeige oder App | Kantenreinigung | Elektrolysiertes Wasser | Zentrifugal-Trocknung

Tineco Multi-Funktions-Staubsauger

Tierhaare ade – hier kommt die Tineco Pure One Station Pet. / © Tineco

Pure One Station Pet

Mit der Pure One Station Pet bietet Tineco ein echtes Multitalent für Haustierbesitzer. Nach jedem Reinigungsvorgang könnt Ihr den Sauger der "Pure One Station Pet" einfach in die OmniHub-Station zurückbringen, wo sich das Gerät selbst reinigt. Dabei erfolgt eine Echtzeit-Bewertung der Sauberkeit von der Bürste über den Schlauch und den Staubbehälter bis hin zu den Filtern. Zusätzlich wird hier natürlich der Akku aufgeladen.

Mit seinem vierstufigen HEPA-Filtersystem fängt der Staubsauger bis zu 99,97 Prozent der Staubpartikel ein. Der OmniHub geht sogar noch einen Schritt weiter und kann durch sein fünfstufiges HEPA-Filtersystem sogar 99,99 Prozent der Staubpartikel filtern.

Mit einem Fassungsvermögen von 3 Litern soll der Tank Schmutz und Staub von bis zu 60 Tagen aufnehmen. Die sogenannte "ZeroTangle-Bürste" soll sich auch bei Hunde- und Katzenhaaren nicht verwickeln und blockieren. Dank des iLoop-Smart-Sensors bietet die "Pure One Station Pet" eine präzise Saugleistung, die sich automatisch an erkannte Verschmutzungen anpasst und somit die Reinigungseffizienz verbessert.

Der reguläre Preis liegt bei 799 Euro, Tineco bietet einen satten Rabatt von 120 Euro. Ihr bekommt den Haustier-kompatiblen Sauger also derzeit für 679 Euro.

Affiliate Angebot Tineco Pure ONE Station Pet Akku Staubsauger mit Absaugstation | Kabellos Selbstreinigung | Handstaubsauger für Tierhaare

Pure ONE X Pet Smart

Auch der Pure ONE X Pet Smart ist eine effektive Waffe gegen ungeliebte Tierhaare in Haus und Wohnung, nur zu einem echt schmalen Taler von nur 329 Euro. Allerdings ist gerade Black Friday, und da bekommt Ihr den One X Pet Smart schon für 179 Euro. Wenn mich also mein Rechenschieber nicht komplett im Stich lässt, gibt es hier ganze 46 Prozent Rabatt.

Der Akku-Staubstaubsauger lässt sich auch praktisch zum Handstaubsauger umbauen. Die Akkulaufzeit liegt laut Hersteller bei knapp 45 Minuten, dann will der Sauger wieder zurück an die Steckdose.

Affiliate Angebot Tineco Pure ONE X Pet

Was haltet Ihr von den Nasssauger- und Staubsauger-Angeboten von Tineco? Ist etwas Interessantes für Euch dabei? Lasst es uns gern unten in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Tineco. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.