Top 5 Apps der Woche für Android & iOS: Monster Hunter, Disney und mehr

Auch an diesem Sonntag haben wir, trotz der turbulenten Veröffentlichung des iPhone 15, wieder einige Apps für Euch ausgesucht. Mit dabei ist unter anderem das gerade erst erschienene Monster Hunter Now oder TrainingPeaks, der perfekte Begleiter für Ausdauersportler. Also lehnt Euch zurück und schaut Euch unsere Top 5 der Android- und iOS-Apps an.

Anders, als in unseren kostenlosen App-Vorschlägen, die zweimal pro Woche erscheinen, testen wir jede App ausgiebig und verlieren uns in den verschiedenen Games, bevor wir sie Euch in unserer Top-5-Liste vorschlagen. Das heißt, in diesem Artikel findet Ihr ausschließlich Apps und Mobile Games, die wir selbst unseren Freunden und Bekannten empfehlen würden.

Außerdem klären wir die wichtigsten Fragen für Euch: Braucht Ihr einen Account? Kostet die App was und wie sieht es mit Werbung und In-App-Käufen aus? Damit Ihr Euch nicht mehr durch den Google Play Store oder den App Store wühlen müsst, geben wir Euch diese Informationen zusammen mit Screenshots und Videos. Hier sind die besten Apps der 38. Kalenderwoche für Euch.

Disney Magic Kingdoms (Android & iOS)

Könnt Ihr einfach nicht genug bekommen von Euren liebsten Disney-Charakteren? Dann solltet Ihr auf jeden Fall einen Blick auf Disney Magic Kingdoms werfen. In dieser App schaltet Ihr Euch im Laufe des Spielfortschritts bekannte Gesichter aus dem Disney-Universum frei. Von Goofy bis Pluto hin zu Woody sind alle dabei. Wer ist Euer Favorit?

In Disney Magic Kingdom ist es Eure Aufgabe, einen Disney-Park zu erschaffen. Hier baut Ihr nicht nur Riesenräder mit dem Gesicht von Micky Maus, sondern auch das Traumschloss von Cinderella und andere Attraktionen. Um auf die notwendigen Ressourcen zu kommen, müssen Micky & Co. Aufgaben für Euch abschließen. So kommt Ihr mit der Zeit auch mit immer mehr Disney-Figuren in Kontakt.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Schaltet Euch Eure liebsten Disney-Charaktere frei. / © nextpit

Doch nicht alles ist bunt in Disney Magic Kingdoms. Es gibt auch die bekannten Bösewichte, die Euch an Eurem Bau hindern wollen. Die App ist kostenlos – jedoch könnt Ihr mit Echtgeld nachhelfen, wenn Ihr beispielsweise Pluto schneller haben wollt, oder Euch der Fortschritt zu langsam ist. Alles in allem eine schöne App für Klein und Groß.

Erschafft Euren Traum-Park und verbessert Eure Disney-Helden. / © nextpit

Ladet Disney Magic Kingdoms aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store

TrainingPeaks (Android & iOS)

Ihr treibt regelmäßig Ausdauersport und habt dafür noch nicht die richtige App gefunden? Dann solltet Ihr einen Blick auf TrainingPeaks werfen, das als Universalhub für alle Eure Trainingsdaten dient. Der Dienst unterstützt dabei Smartwatches und Tracker von Garmin, Suunto, Fitbit, Apple Watches und mehr. Spannend für Apple-Fans an der Stelle: Mit der neuen Training-API von watchOS 10 können geplante Ausdauertrainings direkt in die Workout-App auf der Apple Watch synchronisiert werden.

Dank der passenden Training-API von watchOS 10 lassen sich geplante Workouts direkt auf die Apple Watch synchronisieren. / © Apple

Das Herz der TrainingPeaks-App sind die Trainingspläne. In der kostenlosen Version könnt Ihr in der Wochenansicht einzelne Workouts Stück für Stück planen – und lauft dann wortwörtlich den festgelegten Zielen hinterher. Passend dazu gibt's auch vorgefertigte Trainingseinheiten, beispielsweise mit Intervalltraining. Für zahlende Nutzer bietet TrainingPeaks dann auch die Möglichkeit, auf einen Rutsch Trainingspläne für die ganze Saison zu erstellen.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Nein / In-App-Käufe: Ja (19,99 $ / Monat, 119,99 $ / Jahr) / Konto erforderlich: Ja

Außerdem bietet TrainingPeaks detaillierte Analyse-Möglichkeiten. In der Gratis-Version der App findet Ihr zahlreiche Statistiken und Details zu Euren Workouts, die übrigens automatisch von Apple Fitness & Co. in die App synchronisiert werden. Zahlenden Nutzern steht ein Trainer zur Seite, der gemeinsam mit Euch Eure Trainingssessions analysiert.

TrainingPeaks bietet viele Möglichkeiten, um Eure Workouts zu analysieren. Zudem könnt Ihr in der App auch ausgefeilte Trainingspläne erstellen. / © nextpit

Ladet Training Peaks aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store

Empty. (Android & iOS)

Wer auf Puzzlespiele steht, wird mit "Empty." sicher happy. Zumal es ein Spiel ist, das Euch nicht mit Werbung nervt, kostenlos ist und es auch keine In-App-Käufe gibt. Beim Spiel ist der Name Programm: Ihr findet einen Raum vor, mit diversen Gegenständen – und Ihr räumt diesen Raum leer, bis er "empty" ist. Das funktioniert, indem Ihr den Raum so dreht, dass der zu entfernende Gegenstand sich vor einer gleichfarbigen Wand befindet.

Klingt kompliziert, ist aber eine ganz simple Spielidee, wie Ihr mit Blick aufs Video sicher selbst erkennen könnt:

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Ja

Manchmal muss man durchaus schon knobeln, wie man welchen Gegenstand los wird. Aber alles in allem ist es ein sehr gechilltes Game, bei dem die Zen-mäßige Musik mit zur Entspannung beiträgt.

Eine Info noch zum Schluss: Das Spiel ist tatsächlich komplett gratis, aber die Entwickler – zwei Brüder aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew – freuen sich über Spenden. Gleichzeitig verweisen sie auf den Krieg und erklären, dass die Unterstützung der ukrainischen Regierung ebenfalls als Spende verstanden wird. Solltet Ihr also Spaß am Spiel haben, tut den Geschwistern doch ruhig den Gefallen.

Ladet Empty. aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store

Emergency (Android/iOS)

Wer von Euch hat nicht als kleiner Junge davon geträumt, einmal ein Feuerwehrmann, Polizeibeamter oder gar Rettungssanitäter zu werden? Alle Hände wieder runter – mit Emergency bekommt Ihr jetzt die Gelegenheit. Das Spiel wurde sogar für den deutschen Computerspielpreis nominiert. Aber keine Sorge, es ist auch in Englisch, Französisch, Spanisch und Polnisch verfügbar.

EMERGENCY ist in fünf unterschiedlichen Sprachen verfügbar! / © Promotion Software GmbH | nextpit

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Nein / In-App-Käufe: ja 99 Cent 3 Level / Konto erforderlich: Ja

Ihr seid praktisch der Einsatzleiter für die unterschiedlichsten Katastrophen-Szenarien. Dinge wie ein Zugunglück, ein Flugzeugabsturz, eine Geiselnahme oder ein Meteoriteneinschlag. Eben völlig alltägliche Dinge, die eben so passieren. In einer zoombaren HD-Welt koordiniert Ihr Feuerwehrleute, Sanitäter, Rettungsfahrzeuge, Tanklöschfahrzeug und Rettungshelikopter.

In der Welt der Einsatzkräfte gibt es immer viel zu tun! / © Promotion Software GmbH | nextpit

Rettet in 14 Gefahrensituationen so viele Menschenleben wie möglich. Wer jetzt denkt, das habe ich in einem Atemzug durchgespielt, der irrt – denn die Level können beliebig oft wiederholt und Fehler der Vergangenheit korrigiert werden. Probiert pro Einsatzort die maximale Punktzahl zu erlangen. Wer das Ganze bis zur Perfektion betrieben hat, kann sich für 99 Cent drei neue Kampagnen/Level dazu kaufen. Aktuell gibt es sogar einen Oktoberfest-Paket für 7,99 Euro zu kaufen.

Nur weil ein Einsatz erfolgreich abgeschlossen ist, war er bisher nicht perfekt! / © Promotion Software GmbH | nextpit

Ladet Emergency aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store

Monster Hunter Now (Android & iOS)

Niantic, die schlauen Köpfe hinter dem äußerst erfolgreichen Pokémon Go, haben vor wenigen Tagen ein neues AR-Game eines weiteren bekannten Franchises veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Monster Hunter Now, bei dem Ihr die Monster nicht fangt, sondern Ihnen ordentlich eins auf den Deckel gebt. Das Ziel des Spiels ist es zum einen Euren Jagdrang zu erhöhen und zum anderen Materialien zu sammeln, damit Ihr Eure Ausrüstung verbessern und immer größere Gegner jagen könnt.

Die Steuerung ist bei Monster Hunter Now ebenfalls recht schnell erklärt, denn Ihr steuert den Charakter. Die Karte des Spiels basiert auf Eurer Umgebung und während Ihr beispielsweise spazieren geht, tut dies auch Euer Model im Spiel. Dabei findet Ihr verschiedene Ressourcenvorkommen, die an Pokéstops erinnern, und auch verschiedene Gegner, die es zu besiegen gilt. Dafür müsst Ihr diese nur antippen und schon könnt Ihr sie mit einfachen Tipp-Gesten besiegen. Durch eine Wischgeste weicht Euer Charakter aus.

Das User-Interface von Monster Hunter Now erinnert stark an ein anderes Game von Niantic / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Wie auch in Pokémon Go gibt es hier einen Ingame-Shop, in dem Ihr für reales Geld verschiedene Gegenstände kaufen könnt. Diese sind allerdings nur dazu da, um Euch das Spielen etwas zu erleichtern. So gibt es Farbbälle oder Tränke, mit denen Ihr schneller auf den Beinen seid, aber wirkliche Vorteile bringt Euch der Shop nicht. Außerdem könnt Ihr die Items auch in den Vorkommen finden oder erhaltet täglich ein gratis Item im Shop.

Egal, ob Groß oder Klein – in Monster Hunter Now müsst Ihr sie alle besiegen / © nextpit

Ladet Emergency aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store

Damit endet auch unsere Top-5-Liste in dieser Woche. Wir hoffen, Euch gefällt der ein oder andere Titel und Ihr probiert es selbst mal aus. Fehlen Euch Apps in unseren Listen oder habt Ihr Games, die wir unbedingt mal ausprobieren sollten? Dann ab damit in die Kommentare.