Top 5 Apps der Woche: Einen Roman spielen, Käfer zerquetschen und mehr!

Seid Ihr schon ganz heiß auf die Weihnachtszeit? Wie viele Adventskalender habt Ihr schon gekauft oder geschenkt bekommen? Bevor wir noch mehr Geld ausgeben, nur weil wir glauben, es sei die Zeit der Freude und des Gebens, sollten wir uns zurücklehnen, entspannen und tief durchatmen. Es ist an der Zeit, über das vergangene Jahr nachzudenken und herauszufinden, was das nächste Jahr für uns bereithält. Bevor Ihr damit beginnt, solltet Ihr Euch die fünf Apps ansehen, die es unserer Meinung nach diese Woche wert sind, ausprobiert zu werden.

Wir stellen Euch nicht wahllos fünf Apps und Handyspiele vor, sondern bieten Euch sorgfältig ausgewählte Software an. Ob für Android oder iOS, kostenlos oder kostenpflichtig, eine Produktivitäts-App oder ein Ballerspiel, wir bieten eine umfassende Auswahl an Möglichkeiten. Wir installieren diese Apps, testen sie und filtern diejenigen heraus, die nur dazu da sind, Euren Geldbeutel zu leeren, oder die keinen wirklichen Nutzen haben.

Fragen wie In-App-Käufe, das Vorhandensein von Werbung und andere potenzielle Dinge, auf die Ihr achten solltet, werden von uns behandelt. Wir werden Euch in unserer App-Beschreibung über all diese Dinge informieren. Diese Woche könnt Ihr mit "How to Get Espers" einen visuellen Roman "lesen". Vielleicht solltet Ihr ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen, aber ein visueller Roman ist etwas ganz anderes.

Bug Heroes: Tower Defense ist ein niedliches Spiel, das die Gewalt darunter verbirgt. Schließlich sterben immer noch Dinge, egal wie niedlich sie sind. Trotzdem ist es eine willkommene Ablenkung für jedes Kind (oder jeden Erwachsenen!) und ideal für Eltern, um sie auf subtile Weise an andere Spielgenres heranzuführen als an die Standard-Kinderspiele. Heh!

How to Get Espers (Android & iOS)

Der Macher von How to Get Espers hat eine ziemlich gute Erfolgsbilanz vorzuweisen, was bedeutet, dass es sich lohnt, das Spiel zu testen. Glücklicherweise müsst Ihr für dieses Spiel keinen einzigen Cent ausgeben und es ist der erste kostenlose Versuch. Das Hauptthema ist das "Sehen", das heißt, Ihr könnt erwarten, dass alle visuellen Aspekte maximiert werden. Ich behaupte, Ihr könnt das Spiel als "Screen Turner" bezeichnen. Der Protagonist leidet unter einem sehr menschlichen Dilemma, dem inneren Kampf zwischen den eigenen Wünschen und den eigenen Grenzen.

Die Geschichte ist ganz anständig, aber sie könnte ein besseres Tempo vertragen. Ich fand die Steuerung manchmal etwas unübersichtlich und sie sollte besser reagieren. Hoffentlich wird das mit einem zukünftigen Update behoben. Auch die Werbung stört das Tempo der Geschichte.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Lasst Euch das Hirn zermartern, während Ihr versucht, das Ende der Geschichte herauszufinden. / © nextpit

Wenn Ihr in der Lage seid, die Werbeeinblendungen zu überstehen, die in den ungünstigsten Momenten auftauchen, dann Hut ab. Ich fand sie störend, aber da ich ein begeisterter Leser bin, musste ich die Werbung ertragen, weil ich nicht wusste, was am Ende passiert. Wie üblich ist das Ende dynamisch, denn es gibt mehrere Möglichkeiten, je nachdem, wie Ihr Euch entscheidet. Ich denke, Ihr könnt das als eine digitale Version der "Choose Your Own Adventure"-Spielbücher von früher bezeichnen.

Es gibt ein Ticket-System, das immer schwieriger zu bekommen ist, wenn Ihr die kostenlose Variante wählen wollt, was schade ist. Nicht für alle Entscheidungen sind Tickets erforderlich, aber sie werden im Laufe der Geschichte teurer. Das Anschauen von Werbung hilft Euch beim Sammeln von Tickets, aber die beste und einfachste Methode ist, dafür zu bezahlen.

Es wird dringend empfohlen, dass Ihr Euch mit einem Konto anmeldet, denn mit einem Gastkonto würdet Ihr alle Spieldaten verlieren, wenn das Spiel deinstalliert wird.

Ladet How to Get Espers aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Bug Heroes: Tower Defense (Android & iOS)

Was passiert, wenn Ihr Starship Troopers und World of Warcraft mischt? Bug Heroes gibt Euch eine ziemlich gute Idee davon. Ihr müsst nicht nur ankommende Käfer davon abhalten, Eure Basis zu zerstören, indem Ihr die richtige Art von Türmen baut, sondern Ihr könnt auch einen Heldencharakter steuern, den Ihr über die Karte steuert und strategisch einen Feind nach dem anderen ausschaltet.

Die Einzelspieler-Kampagne mit ihrer atemberaubenden und hochgradig stilisierten Grafik wird Euch nicht langweilen, denn sie ist einfach riesig. Ein Käfer in einer Nachbarschaft zu sein, ist einfach umwerfend. Mit der Zeit könnt Ihr viele Türme freischalten und Eure Verteidigungsstrategie entsprechend planen. Mit der Zeit könnt Ihr im RPG-Stil mit Level-Ups, Upgrades, Ausrüstungsgegenständen und vielem mehr aufsteigen. Das Gameplay bleibt mit einer großen Vielfalt an Feinden frisch.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Das Zerquetschen von Käfern ist immer eine schmutzige Angelegenheit. / © nextpit

Gelegentlich werden von den besiegten Feinden Power-Ups und Goodies fallen gelassen, die Ihr einsammeln könnt, um Eure Türme weiter zu verbessern. Mit zehn verschiedenen Helden zur Auswahl, die alle ihre eigenen Stärken und Schwächen haben, wird es ein Riesenspaß (Wortspiel beabsichtigt), sie alle zu meistern.

Natürlich wird das Spiel im Laufe des Spiels immer schwieriger, aber bei der Menge an Tower Defense-Erfahrung, die Ihr bisher gesammelt habt, sollte Euch das nicht allzu sehr stören. Es kommt immer darauf an, dass Ihr Euren Aufbau ausbalanciert und wisst, wann Ihr einen oder zwei Bugs durch Eure Verteidigung schlüpfen lassen könnt.

Ladet Bug Heroes: Tower Defenseaus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Habit Tracker - HabiKit (Android & iOS)

Ihr wisst ja, wie es ist, wenn wir uns dem Ende des Dezembers nähern und der Januar vor der Tür steht. Das gefürchtete Vorsatzmonster ist da, um Euch in den Rücken zu beißen, weil Ihr Euch nicht an Euer Wort gehalten habt. Wie viele Pfunde habt Ihr abgenommen? Habt Ihr es geschafft, mehr Bücher zu lesen? Schlaft Ihr besser? Vielleicht kann Euch eine App wie HabiKit dabei helfen, Euren Vorsatz wieder in die Tat umzusetzen, und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, damit zu beginnen.

Ihr müsst ziemlich strukturiert denken, wenn Ihr HabiKit optimal nutzen wollt. Ich musste alle Gewohnheiten selbst eingeben, und wenn Ihr wie ich leicht ablenkbar seid, verliert Ihr Euch in der Anpassung der Arten von Gewohnheiten, die ich gerne erstellt hätte, anstatt an den Gewohnheiten selbst zu arbeiten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine /In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Der Einstieg in eine neue Gewohnheit ist nie einfach, aber HabiKit hilft Euch dabei. / © nextpit

Die Oberfläche ist übersichtlich, intuitiv und benutzerfreundlich. Wenn Ihr die Gewohnheit anpassen wollt, müsst Ihr ihr einen Namen und eine Beschreibung geben, damit Ihr den Überblick behaltet, ein Streckenziel (täglich, wöchentlich, monatlich), eine Erinnerung (nur für den Fall, dass Ihr ein kurzes Gedächtnis habt) und wie oft Ihr diese bestimmte Aufgabe pro Tag erledigen wollt. Dann wählt Ihr ein entsprechendes Symbol (Ihr habt die Qual der Wahl!) und eine Farbe, damit Ihr die verschiedenen Gewohnheiten, die Ihr erreichen wollt, leichter unterscheiden könnt.

Die kostenlose App ist sehr einfach und wenn Ihr das Beste daraus machen wollt, würde ich Euch empfehlen, ein Abonnement abzuschließen. Es macht Sinn, sich für ein Jahres- oder Lebenszeitabonnement zu entscheiden. Damit erhaltet Ihr eine unbegrenzte Anzahl von Gewohnheiten, die Möglichkeit, Eure Daten zu exportieren und zu importieren und Widgets auf dem Startbildschirm anzuzeigen.

Ladet Habit Tracker - HabiKit aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

CocoonWeaver

Macht Ihr Euch gerne Notizen? Ich liebe es, meine Gedanken gelegentlich aufzuschreiben, aber was wäre, wenn es eine kreative Möglichkeit gäbe, das zu tun? Hier kommt CocoonWeaver ins Spiel. CocoonWeaver ist eine kreative, persönliche, sprachgesteuerte Audio-Memo-App, die mir eine neue Dimension eröffnet hat, wenn es darum geht, meine Gedanken oder Ideen auf intuitive Weise mit meiner Stimme festzuhalten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Sprecht – Euer Smartphone hört zu. / © nextpit

"Moment mal", sagt Ihr, "das ist doch nichts anderes als eine bessere Sprachnotiz!" Ah, mein Freund, Ihr könntet nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es ist eine kathartische Erfahrung, bei der Ihr in Euer Smartphone sprecht und die Software es in eine Notiz umschreibt. Am Ende habt Ihr nicht nur Eure Sprachnotiz, sondern auch die Transkription dessen, was Ihr gerade gesagt habt. Magisch, nicht wahr? Wenn Ihr das vor einem Hintergrund mit Eurer Lieblingsfarbe und sich sanft bewegenden Formen im Hintergrund macht, eröffnet Euch das eine neue Art, Euch selbst besser kennenzulernen.

Einige von uns sind vielleicht etwas produktiver, daher ist es eine gute Idee, Eure Sprachnotizen in verschiedene "Kokons" zu kategorisieren. Das erleichtert es, bei Bedarf nach einer bestimmten Sprachnotiz zu suchen. Wenn Ihr eine Sprachnotiz-App wollt, die auch gleich transkribieren kann, dann werdet Ihr von CocoonWeaver sicher nicht enttäuscht sein.

Ladet CocoonWeaveraus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Affiliate Angebot Apple Store Gift Card

Unpluq (Android & iOS)

Habt Ihr Euch schon mal gewünscht, weniger Zeit mit Eurem Handy zu verbringen, damit Ihr mehr Zeit mit den Menschen verbringen könnt, die in Eurem Leben wichtig sind? Oder kleben sie auch an ihren Bildschirmen? Unpluq soll Euch dabei helfen, in kleinen Schritten digital zu entgiften. Wenn Ihr die App zum ersten Mal startet, stellt sie Euch eine bohrende Frage, die Ihr am besten ganz offen beantworten solltet. Wie viele Stunden verbringt Ihr jeden Tag an Eurem mobilen Gerät?

Nachdem Ihr die Frage beantwortet habt, erhaltet Ihr eine Tabelle, die zeigt, wie viel Zeit Ihr auf Euer Smartphone starrt, aber auch die geschätzte Anzahl der Tage, die Ihr mit Unpluq von Eurem Handy wegkommt. Das geschieht mit einem gewissen Maß an Intelligenz, damit Ihr nicht komplett von Eurem Smartphone ausgesperrt seid und es im Notfall nicht benutzen könnt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Unpluq will Euch helfen, Euch von Eurem Smartphone zu lösen. / © nextpit

Natürlich bestimme ich selbst, wann ich bestimmte Apps auf dem Smartphone nicht mehr benutzen darf. Nach langem Zögern waren meine Social Media Apps die Ersten, die ich blockiert habe. Wenn ich auf eine blockierte App zugreifen muss, gibt es eine Unpluq Ablenkungsbarriere, die ich "lösen" muss. Dazu muss ich mehrmals auf den richtigen von neun Punkten tippen, und der Punkt bewegt sich zufällig. Das hat mich schon oft frustriert und ich habe beschlossen, dass es die Mühe nicht wert ist.

Tipp: Ihr könnt jederzeit auf Euer Facebook zugreifen, wenn Ihr Zuhause seid, wer braucht schon ein Smartphone? Aber das macht den Sinn dieser App zunichte, also mach weiter, Euer Edwin!

Ladet Unpluq aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Affiliate Angebot GameSir X2 Game-Controller

Damit sind wir am Ende unserer Top 5 Apps der Woche angelangt. Wir hoffen, dass Euch unsere Liste gefallen hat und Ihr Euch nächste Woche wieder auf eine brandneue Ausgabe freuen könnt. Das nextpit-Redaktionsteam wünscht Euch ein tolles Wochenende!