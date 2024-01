Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: Piraten, ein Weltraum-Shooter und mehr!

Auch im neuen Jahr durchstöbern wir weiterhin die Apps im Apple App Store und im Google Play Store, damit wir Euch fünf Empfehlungen geben können, die Euch gefallen könnten. Diese Woche haben wir ein Trio von Spielen für Euch, einen Titel, der Euch hilft, Lebensmittelverschwendung zu minimieren und gleichzeitig gutes Essen zu kochen, und – last but not least – eine Musik-App, die Euch in eine Zeitkapsel versetzt, indem sie Musik aus bestimmten Jahrzehnten spielt.

Wir stellen sicher, dass wir alle in diesem Artikel aufgeführten Apps überprüfen, damit Ihr euch keine Sorgen über Qualitätsprobleme machen müsst. Vielleicht ist das, was wir aufgelistet haben, nicht das, wonach Ihr gesucht habt. Deshalb haben wir auch unsere kostenlose App der Woche, die zweimal pro Woche veröffentlicht wird. Dort könnt Ihr vorübergehend verfügbare und kostenlose Apps finden!

Phoenix 2 (Android & iOS)

Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie ein Shoot 'em Up im Weltraum aussieht? Phoenix 2 beweist, dass Altbewährtes Gold wert ist. Das Spiel wurde vor fast acht Jahren erstmals für iOS veröffentlicht und hat heute seinen Weg auf die Android-Plattform gefunden. Ich bin begeistert, dass die Portierung keine Leistungseinbußen mit sich gebracht hat, dafür hat sich die Rechenleistung in den letzten Jahren sprunghaft verbessert.

Schießt feindliche Schiffe ab und rettet die Welt. Wie schwer kann das schon sein? / © nextpit

Mir gefällt die gestochen scharfe Grafik, und selbst ein Mittelklasse-Handy ist mehr als fähig, alles zu bewältigen, was das Spiel zu bieten hat. Interessant ist, dass nicht der ganze Haushalt (oder Eure Gruppe von Freunden) auf demselben mobilen Betriebssystem laufen muss, denn Multiplayer-Crossplay funktioniert nahtlos. Mit anderen Worten: iOS- und Android-Nutzer können ohne Probleme miteinander spielen!

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Die Tatsache, dass es über 100 Schiffe zu sammeln gibt, verleiht diesem Spiel einen hohen Wiederspielwert. Außerdem variieren die Missionen von einer zur anderen, was dem normalerweise hirnlosen Zeitvertreib mehr Tiefe verleiht. Mal sehen, ob Eure Reflexe das aushalten!

Ladet Phoenix 2 aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Sweet Farm: Cake Baking Tycoon (Android)

Ein Lebenssimulator auf einem mobilen Gerät? Das ist sicherlich ein Zeitfresser oder Zeitkiller, vorausgesetzt, er ist interessant genug, um Eure Aufmerksamkeit zu fesseln. Sweet Farm ist so fesselnd, dass ich immer wieder zurückkehre, wenn ich das echte Leben vergesse und mich dem digitalen Leben hingebe.

Ihr werdet hier eine Mischung aus Harvest Moon und Stardew Valley finden, auch wenn der Schauplatz eine Süßwarenfabrik ist. Gibt es hier Anklänge an Charlie und die Schokoladenfabrik? Darauf könnt Ihr wetten, aber es gibt genug Elemente im Spiel, um zu verhindern, dass es als billige Kopie abgestempelt wird.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Es ist an der Zeit, Euren Opa zu retten, indem Ihr dafür sorgt, dass diese süße Fabrik in Betrieb ist! / © nextpit

Ihr müsst Eurem Opa helfen, indem Ihr eine Süßwarenfabrik wieder aufbaut, in der es jede Menge zu lernen gibt, z.B. wie man Kuchen backt, Torten herstellt und alle möglichen süßen und herzhaften Sachen produziert! Überall in der Fabrik gibt es kleine Helfer, die Euch bei eurer Aufgabe unterstützen.

Es gibt In-App-Käufe, die Euch helfen, wenn Ihr keine Zeit habt, aber Ihr könnt trotzdem gute Fortschritte machen, ohne einen einzigen Cent auszugeben.

Sweet Farm herunterladen: Cake Baking Tycoon aus dem Google Play Store herunter.

Sea of Conquest (Android & iOS)

Arrrr! Gänsehaut, hier ist ein Spiel, das schnell aussieht, es aber nicht ist. Oder ist es das doch? Das hängt wirklich davon ab, wie viel Ihr bereit seid, Euer Geld auszugeben.

In Sea of Conquest könnt Ihr zum Beispiel etwas Spielwährung ausgeben (nicht unbedingt Geld, sondern auch Materialien wie Holz), um Upgrades vorzunehmen, auf die Ihr dann ein paar Tage in Echtzeit warten müsst. Ihr könnt auch einfach eine kleine Gebühr bezahlen. Hey, es ist ein freies Land.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Es kann ziemlich langwierig sein, wenn Ihr zu den Leuten gehört, die sich nicht gerne von ihrem Geld für In-App-Käufe trennen wollen. / © nextpit

Auch wenn die Spielmechanik für diejenigen interessant genug ist, die über die sieben Weltmeere segeln und eine Basis aufbauen wollen, indem sie schwierige Charaktere steuern und ihren Verstand einsetzen, um am Ende gut dazustehen, wäre es schöner gewesen, wenn es ein kostenpflichtiger Titel ohne Wartezeiten und In-App-Käufe gewesen wäre. Ich habe nicht die Geduld, solange Wartezeiten zu ertragen, aber andere sind vielleicht bereit zu warten und sich stattdessen mit anderen Spielen zu beschäftigen.

Ladet Sea of Conquest aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Kitchenese (Android)

Hattet Ihr schon mal einen Haufen Essensreste im Kühlschrank und wusstet nicht, was Ihr damit machen sollt? Kitchenese ist da, um Euch zu helfen! Als individuell entwickelte App ist sie noch ziemlich unfertig, aber denkt daran, dass es bei dieser App darauf ankommt, ob sie ihre Funktion gut erfüllt oder nicht. Ich muss sagen, dass es sehr praktisch ist, sie auf meinem Handy zu haben, denn sie sorgt dafür, dass ich alle Produkte in meinem Kühlschrank optimal ausnutzen kann, um etwas zu kochen, das gut schmeckt.

Mit anderen Worten: Kitchenese hilft Euch, alles, was Ihr im Kühlschrank oder in der Vorratskammer habt, zu kombinieren, um ein Rezept zu finden, das die Verschwendung minimiert und Euch gut satt macht. Kitchenese verbindet die Rezeptsuche mit der Überwachung des Lebensmittelbestands und sorgt dafür, dass Ihr Fleisch, Gemüse, Obst und andere Grundzutaten aus Eurem Vorratsschrank optimal nutzen könnt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Optional

Mit dieser App könnt Ihr die Zutaten aus Eurer Speisekammer und Eurem Kühlschrank optimal nutzen. / © nextpit

Mir gefällt, dass es verschiedene Haushaltsprofile gibt, sodass jeder mitmachen kann, ohne alles durcheinander zu bringen. Schließlich können getrennte Benutzerkonten die Verwirrung verringern und gleichzeitig die gleiche Rezept- und Vorratsdatenbank beibehalten. Die Tatsache, dass es ein Tool zum Erstellen von Rezepten gibt, ist ein weiterer Pluspunkt. So könnt Ihr Eure großartig schmeckenden Rezepte für Euch behalten oder sie wohlwollend mit anderen teilen.

Ladet Kitchenese aus dem Google Play Store herunter.

Rewind: Musik-Zeitreise

Wer sagt, dass Zeitreisen unmöglich sind? Wenn Ihr zufällig Musik-Streaming-Apps wie TIDAL und Spotify hört, wisst ihr, dass der riesige Musikkatalog manchmal überwältigend sein kann. Die meisten von uns kommen nur selten über bestimmte Epochen (im Gegensatz zu Genres) hinaus, und genau da kommt Rewind: Music Time Travel als eine praktische Lösung.

Was macht diese App? Ihr könnt ein beliebiges Jahr zwischen 1959 und 2010 auswählen und die Musik dieser Jahrzehnte erkunden. Das ist so ähnlich, als würdet Ihr TIDAL, Spotify oder andere Musik-Streaming-Apps auf Eurem Handy starten und eine bestimmte Playlist für das jeweilige Jahr/Jahrzehnt anhören. Die begrenzte Zeitspanne in dieser App grenzt die Musik ein, die Ihr hören könnt, und macht sie zu einer einzigartigen Methode, Musik aus einer anderen Zeit mit einer Prise Nostalgie zu entdecken.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Optional

Seid Ihr neugierig darauf, wie sich die Musik von früher anhört? Findet es mit dieser App heraus! / © nextpit

In dieser App ist auch eine KI implementiert, um Euer Hörerlebnis zu verbessern. Es lohnt sich, diese App auszuprobieren, wenn Ihr zu den Millennials gehört und wissen wollt, was Eure Eltern und Großeltern früher gehört haben.

Rewind herunterladen: Music Time Travel aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Affiliate Angebot GameSir X2 Game-Controller

Seid Ihr diese Woche auf eine interessante App gestoßen, die Ihr empfehlen möchtet? Wir freuen uns auf Euer Feedback in den Kommentaren und wünschen Euch ein erholsames Wochenende!