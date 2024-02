Top 5 Android- & iOS-Apps der Woche: One Punch Man, eine Bücherwurm-App und mehr!

Wir nähern uns jetzt der Mitte des Februars, und das kann nur eines bedeuten. Es ist die Zeit des Jahres, in der Amor eine zentrale Rolle im Leben vieler Menschen spielt. Der Valentinstag steht vor der Tür. Wie Ihr ihn verbringt, liegt ganz in Eurem Ermessen. Falls Ihr das Gefühl habt, dass Ihr Euch vom Rest der Welt zurückziehen und etwas Zeit mit Euch selbst und Eurem Handy verbringen wollt, dann schaut Euch doch mal diese fünf Apps an, die wir aufgelistet haben.

"One Punch Man" , der Manga, der von Millionen Menschen weltweit geliebt wird, erscheint diese Woche auch als Spiel. Außerdem gibt es ein Indie-Spiel, das im Mittelalter spielt, eine App, mit der Ihr Euer Handy bequem ausschalten könnt, bevor Ihr schlafen geht, eine App für Leseratten, die von ihrer neuesten Lektüre schwärmen, und eine App-Blockier-App für mehr Wellness.

Wir sind bestrebt, die Qualität aller empfohlenen Apps jede Woche aufrechtzuerhalten. Falls Euch keine der vorgeschlagenen Apps zusagt, solltet Ihr vielleicht einen Blick auf unseren Artikel über die kostenlosen Apps der Woche werfen, der am Anfang und Ende jeder Woche bei nextpit veröffentlicht wird. Das war's von mir, sehen wir uns nun an, was diese Woche auf dem Programm steht:

Zeitgesteuertes Herunterfahren (Android)

Das Telefon ist ein so allgegenwärtiger Teil unseres Lebens geworden, dass wir kaum noch ohne es leben können. Irgendwann kommt jedoch der Punkt, an dem das Smartphone mehr ablenkt, als hilft. Vielleicht ist es an der Zeit, dass Ihr Euer Handy zügelt und die Kontrolle über Euer Leben zurückgewinnt.

Timed Shutdown ist eine einfache App, mit der Ihr Euer Handy ausschalten könnt, ohne es rooten zu müssen. Sie ahmt die manuellen Gesten nach, die zum Ausschalten des Handys verwendet werden. Alternativ könnt Ihr auch einen Timer für das Ausschalten des Telefons einstellen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Trenne Dich ganz einfach von Deinem virtuellen Leben mit Timed Shutdown. / © nextpit

Wenn Ihr Euch Sorgen um die Einstellungen Eures Handys macht, solltet Ihr beachten, dass Ihr für Timed Shutdown einige Änderungen an den Sicherheitseinstellungen vornehmen müsst, bevor es losgehen kann. Das ist nicht weiter schlimm, nur ein kleiner Tweak und Ihr seid startklar.

Theoretisch kann diese App auch funktionieren, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, aber es gibt noch andere Variablen, wie z. B. die Batterieoptimierung, den Energiesparmodus und sogar das Telefonmodem. Hier kann Eure Erfahrung variieren.

Diese App ist zwar nur für Android-Nutzer:innen gedacht, aber es wäre schön, wenn es eine entsprechende App auch für das iPhone von Apple gäbe. In Europa könnte das vielleicht schon bald passieren, da die EU-Verordnungen den "Walled Garden" langsam aber sicher aufbrechen will, aber Pech für alle, die außerhalb der EU leben!

Ladet Timed Shutdown aus dem Google Play Store herunter.

AppBlock (Android & iOS)

Doom-Scrolling ist eine der modernen Malaisen, die viele Smartphone-Nutzer betrifft. Wenn Ihr Euch im neuen Jahr vorgenommen habt, weniger Zeit mit Eurem Smartphone zu verschwenden, es aber nicht geschafft habt, Euch daranzuhalten, dann ist hier eine App, die Euch vielleicht helfen kann.

AppBlock soll Euch helfen, Eure Bildschirmzeit zu kontrollieren, indem es alle möglichen Ablenkungen reduziert. Das Einrichten der App ist ganz einfach. Mit nur wenigen Handgriffen könnt Ihr Apps auf Eurem Telefon blockieren. Dann können diese Apps nicht mehr geöffnet werden, und das bedeutet auch, dass es keine nervigen Benachrichtigungen mehr gibt!

Ihr könnt sogar bestimmte Tage oder Zeiten festlegen, um bestimmte Apps zu blockieren. Für mich war das ein großer Produktivitätsschub, vor allem, wenn ich einer Frist hinterherjage und frei von Ablenkungen bleiben möchte, indem ich alle eingehenden Benachrichtigungen von meinen Social-Media- und Instant-Messaging-Apps blockiere. Wenn Ihr eher routinemäßig arbeitet, bietet AppBlock auch die Möglichkeit, Benachrichtigungen basierend auf Eurem Standort zu blockieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Bring Euer Leben auf Kurs, indem Ihr Euch mit AppBlock besser konzentrieren könnt. / © nextpit

Wenn Ihr das Gefühl habt, dass Ihr nicht genug Selbstdisziplin habt, gibt es den Strict Mode, der Euch dabei hilft, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Er sperrt die App-Einstellungen, um sicherzustellen, dass Ihr nicht mehr mit den Blockierungszeitplänen herumspielen könnt, was haltet Ihr davon? Leider funktioniert er am besten mit einem Premium-Abo (4,99 Euro monatlich, 29,99 Euro jährlich), da die kostenlose Version sehr eingeschränkt ist. Aber verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen, oder?

Ladet AppBlock aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

One Punch Man World (Android & iOS)

Seid Ihr ein großer Fan des "One Punch Man"-Anime? Dann könnte Euch eine weitere Spieladaption eines Animes interessieren. Das Spielprinzip ist einfach: Ihr reist mit der Hauptfigur Saitama, der einen bösen Boss nach dem anderen besiegt. Auch Fans kommen hier nicht zu kurz, denn der Subterranean King und das Mosquito Girl gehören zur Riege der Bösewichte.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Die Action- und Kampfsequenzen sind ganz anständig, aber durch die nicht ganz so guten englischen Untertitel könnte einiges an Bedeutung verloren gehen. Langjährige Anime-Fans, die kein Japanisch sprechen, werden gegen die schlechten Übersetzungen immun sein (das könnte eines Tages sogar als Meme enden!) und sie trotzdem liebenswert finden. Bevor Ihr das Spiel spielen könnt, müsst Ihr satte 8 GB herunterladen, also stellt Euch auf eine lange Wartezeit ein, während Ihr zu rockiger Musik groovt.

Saitama hat es faustdick hinter den Ohren! / © nextpit

Die Grafik ist meiner Meinung nach hervorragend. Es sieht aus, als würdet Ihr selbst in einem Anime spielen. Es ist schön zu sehen, dass Smartphones eine solche Rechenleistung haben, um komplexe Animationen und Rechenaufgaben zu bewältigen, ohne ins Schwitzen zu kommen. Außerdem dauert es seine Zeit, die verschiedenen Mitglieder Eures Teams, ihre Stärken und Schwächen zu erforschen und einen Weg zu finden, alle zusammenzubringen, um das Böse ein für alle Mal zu besiegen.

Leider macht das Gacha-System das Spiel für mich zunichte. Ich hätte es vorgezogen, eine einmalige Zahlung für das gesamte Spiel zu leisten, anstatt mich auf zufällige Belohnungen mit In-Game-Käufen für bessere Ausrüstung und schnelleren Fortschritt zu verlassen.

Ladet One Punch Man World aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Bookum (Android & iOS)

Bookum mag zunächst seltsam klingen, aber es ist die Abkürzung für "Book Community". Mit anderen Worten: ein soziales Netzwerk für Bücherwürmer. Es funktioniert in beide Richtungen, egal ob Ihr Autoren oder Leser seid, denn Ihr könnt in verschiedene Clubs eintauchen, Euch mit Community-Nooks (Live-Podcasts) verbinden und, wenn es die Situation zulässt, Eure generierten Inhalte (BGC) monetarisieren. Im Grunde hängt Ihr hier mit anderen Buchliebhabern ab und redet den ganzen Tag über nichts anderes als über Bücher.

Ein soziales Medium für Bücherwürmer? Das ist ein toller Ort, um Ideen auszutauschen. / © nextpit

Allerdings habe ich ein besonderes Anliegen. Ich habe zwar noch keine bösen Menschen getroffen, aber es könnte einige gegenteilige oder abweichende Meinungen zu bestimmten Büchern und/oder Themen geben, die eine Moderation erfordern dürften.

Ich vertraue darauf, dass die meisten Nutzer von Bookum reife Persönlichkeiten sind, die über Ideen diskutieren können, ohne zu Tiefschlägen wie persönlichen Beleidigungen zu greifen, nur weil jemand anders denkt und liest als ich. Alles in allem ist dies die ideale Plattform, um deine Offline-Buchclubs online zu bringen!

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Ihr könnt jederzeit dafür sorgen, dass Euer lokaler Buchclub für die Öffentlichkeit geschlossen bleibt, oder ihn für alle öffnen, damit er leichter zugänglich ist. Wer weiß? Vielleicht gibt es am anderen Ende der Welt einen Gleichgesinnten, der schon immer mal über ein bestimmtes Buch diskutieren wollte.

Ladet Bookum aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ja, Euer Gnaden (Android & iOS)

Das Leben ist schon hart genug, erst recht, wenn Ihr von edlem Blut seid. Ihr müsst Euch um die Bauern kümmern, ganz zu schweigen von der höllischen Politik und all dem, was mit der Last und Verantwortung eines Herrschers einhergeht.

"Ja, Euer Gnaden" ist voller interessanter Entscheidungen, die von Euch verlangen, dass Ihr gut nachdenkt, bevor Ihr eine Entscheidung trefft. Schließlich kann nicht jeder mit jeder Wahl zufrieden sein, die Ihr trefft, und es gibt immer einen Preis zu zahlen. Die Fabel von Äsop über den Vater, den Sohn und den Esel kommt Euch hier in den Sinn, oder?

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Dieses Spiel zeichnet sich durch eine stark verpixelte Grafik aus, die an die frühen 1990er Jahre erinnert – es ist also kein neues Spiel. Es ist eine Portierung von der PC-Plattform, aber bisher lief es auf einem Smartphone wunderbar. Ich mag es, wie die Sprache verstümmelt ist, das macht das Spiel noch liebenswerter. Es gibt definitiv schwarzen Humor und jede Menge witzige Dialoge, die Euch amüsieren werden.

Zu den bereits erwähnten schwierigen Entscheidungen. Tötet Ihr einen Deserteur, obwohl Ihr kaum noch Truppen habt und alle Hilfe braucht, die Ihr aufbringen könnt, um die Stadtmauern zu verteidigen? Tötet Ihr ihn, bleibt die Moral erhalten, lasst Ihr ihn am Leben, könnten noch mehr von Euch desertieren. Was würdet Ihr tun?

Das Spiel selbst ist zwar kostenlos, aber Ihr würdet wahrscheinlich sofort süchtig werden, nachdem Ihr die kostenlose Mission abgeschlossen habt. Dann müsstet Ihr 5,99 Euro ausgeben, um das komplette Spiel freizuschalten. Wenn Ihr es in der ersten Woche freischalten wollt, erhaltet Ihr einen Rabatt von 1 Euro. Ein raffinierter Schachzug, aber wie weit kann man heutzutage mit ein Euro kommen?

Ladet Ja, Euer Gnaden aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Was denkt Ihr über die Liste der vorgestellten Apps in dieser Woche? Hat Euch eine unserer Empfehlungen gefallen? Gibt es eine andere App, die Ihr unbedingt mit dem Rest der Welt teilen wollt? Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen!