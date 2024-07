Top 5 Android- & iOS-Apps der Woche: Vive le Roi, AR Ruler und die Olympischen Spiele!

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris stehen vor der Tür, und dieses weltweite Sportfest wird uns die nächsten Wochen unterhalten. Wer holt die meisten Goldmedaillen? Warum ladet Ihr nicht die App herunter und verfolgt Eure Lieblingssportler und -länder? Mit AR Ruler ist es ein Kinderspiel, die Größe eines Raums oder von Gegenständen zu erraten.

Groovy sorgt dafür, dass Eure Lieblingsmusiktitel ohne Probleme abgespielt werden können, während Vaux ein nützlicher Video- und Fotoeditor ist, den Ihr unterwegs nutzen könnt. Vive le Roi ist ein Puzzle-Plattformer, in dem Ihr in die Rolle des Königs während der Revolution schlüpft und ihn rettet.

Wenn Ihr auf der Suche nach unschlagbaren App-Angeboten seid, habt ihr Glück! Unsere sorgfältig kuratierte Sammlung kostenloser Apps für die Woche ist Euer ultimatives Ziel. Jede Woche wählen wir sorgfältig eine Vielzahl von Apps aus, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber jetzt im Rahmen einer exklusiven Aktion kostenlos erhältlich sind.

Aber haltet Euch fest, denn unsere Top 5 Apps der Woche sind eine Klasse für sich. Lasst uns ohne Umschweife in die Crème de la Crème dieser Woche eintauchen - die Top 5 Apps, die im Bereich der mobilen Spiele und Anwendungen die Oberhand haben!

Vive le Roi (Android & iOS)

Steht Ihr auf Stealth-Adventures wie Thief und Shadow Tactics: Blade of the Shogun? Nun, Vive le Roi ist weder besonders kompliziert noch tiefgründig, aber es bietet trotzdem einen Weg für 2D-Stealth-Adventure-Spiele nach vorne. Eure Aufgabe? Verhindert die Hinrichtung des Königs und ändert das Schicksal Frankreichs - zum Guten oder zum Schlechten.

Preis: Kostenlos (Android)/4,99 € (iOS) / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

In den 30 Levels müsst Ihr jeweils ein Rätsel lösen, um weiterzukommen. Der Spielablauf ist zwar ziemlich linear, aber es gibt Raum für Kreativität, wenn es darum geht, wie Ihr Wachen ausweicht und Euch herumschleicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich unbemerkt fortzubewegen, z. B. indem Ihr die Wachen (die übrigens nicht besonders schlau sind) austrickst, damit sie Tore öffnen, Gegenstände verschiebt und vieles mehr.

Das erinnert an Metal Gear Solid auf der PSOne, wo es witzig ist, sich in einer Pappschachtel zu bewegen. Je schneller Ihr jedes Rätsel mit möglichst wenigen Zügen löst, desto höher ist Eure Punktzahl. Das Timing ist hier das A und O. Für diejenigen, die solche Timing-Spiele nicht gewohnt sind, könnte es eher frustrierend als lustig sein.

Ladet Vive le Roi aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

AR Ruler (Android & iOS)

Gab es in Eurem Leben schon mal Momente, in denen Ihr etwas messen musstet, aber kein Maßband dabeihattet? Die App AR Ruler ist ein praktisches "Werkzeug", das Ihr in Eurem App-Repertoire haben solltet. Sie nutzt die Stärke der Augmented Reality-Technologie, um Objekte in der realen Welt mit Hilfe der Smartphone-Kamera zu messen. Bevor Ihr weitermacht, müsst Ihr die App noch etwas kalibrieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (5,00 € - 20,00 €) / Konto erforderlich: Nein

Ihr könnt auf unzählige Arten messen, z. B. als Linie (mit verschiedenen Maßeinheiten wie cm, m, ft, yd, inch usw.), und mit dem Entfernungsmesser könnt Ihr die Entfernung zwischen der Kamera des Geräts und einem festen Punkt ermitteln.

Ihr müsst ein Regal befestigen und wollt sicherstellen, dass der Winkel richtig ist? Diese App liefert Euch zusätzlich zu Fläche, Umfang, Volumen und Höhe auch den Winkel. Sie ist zwar nicht 100% genau wie ein Lineal oder ein echtes Maßband, kommt dem aber ziemlich nahe.

Ladet AR Ruler aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Olympische Spiele Paris 2024 (Android & iOS)

Die Olympischen Spiele in Paris 2024 stehen vor der Tür, und bei so vielen Sportarten, die Ihr Euch anschauen könnt, ist es für Sportbegeisterte nur allzu leicht, den Überblick zu verlieren. Zum Glück müsst Ihr jetzt nicht mehr herausfinden, welcher Fernsehsender die Rechte an den Olympischen Spielen hat, denn die offizielle App informiert Euch darüber, welches Ereignis wann und wo stattfindet und bietet dem Sportfan eine Vielzahl von Informationen.

Es gibt auch einen Bereich für Pressemitteilungen, so dass Ihr mit dem geschriebenen Wort auf dem Laufenden bleiben könnt, während die Highlights der verschiedenen Sportarten auch als Video verfügbar sind. Diejenigen, die live dabei sind, können ihre Tickets auch über die App verwalten, um einen einfacheren und bequemeren Zugang zu haben.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Erfahrt alles, was bei den Olympischen Sommerspielen in Paris passiert, mit der offiziellen App. / © nextpit

Diejenigen, die den Fackellauf gerne verfolgen, werden sich freuen, dass es einen eigenen Bereich für den Fackellauf gibt, in dem Ihr die Route des Fackellaufs in Frankreich und in Übersee verfolgen könnt. Ich würde sogar sagen, dass diese App viel besser ist als eine Live-Übertragung, weil die Ergebnisse einer bestimmten Sportart ein paar Sekunden vor der Live-Übertragung angezeigt werden. Das ist der Leistung und Geschwindigkeit des Internets zu verdanken.

Es wäre schön, wenn man mehr als nur ein einziges Lieblingsteam verfolgen könnte, denn einige von uns leben in multinationalen Haushalten, in denen jeder für seine bevorzugte Nation anfeuert. Nun ja, das ist einfach nur Erbsenzählerei auf einem ganz neuen Niveau.

Ladet Paris 2024 Olympics im Google Play Store und im Apple App Store herunter.

Vaux (Android & iOS)

Videobearbeitung ist etwas, mit dem die meisten der Generation Z ziemlich gut vertraut sind, wenn man bedenkt, wie viele Inhalte sie in den sozialen Medien konsumieren und erstellen. Vorbei sind die Zeiten, in denen das Smartphone eine schwerfällige Maschine war, die nur auf einfache Messaging-Apps, Telefonate und das Anschauen von Videos beim Musikhören beschränkt war.

Moderne Chipsätze haben die nötige Rechenleistung, um kompliziertere Aufgaben wie Bild- und Videobearbeitung zu bewältigen. Es ist immer praktisch, eine App wie Vaux zu haben, für den Fall, dass Ihr ein improvisiertes Video zusammenschneiden müsst.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (3,99 € - 52,00 €) / Konto erforderlich: Nein

Mit Vaux macht Ihr kurzen Prozess mit der Videobearbeitung auf Eurem Smartphone. / © nextpit

Mit Vaux ist das Wesentliche gut abgedeckt. Ihr könnt einem bestehenden Video Musik hinzufügen, die Teile, die Ihr nicht wollt, kürzen, die langsamen Teile beschleunigen und sogar zwei verschiedene Videos mit einem Übergangseffekt zusammenfügen. Wenn eine Datei zu groß ist, könnt Ihr sie auch komprimieren, und um Kompatibilitätsprobleme von Videodateien kümmert sich die Videokonvertierungsfunktion. Wollt Ihr Eurer Aufnahme etwas mehr Pep verleihen? Warum drehst Ihr das Video nicht einfach um?

Für diejenigen, die Sticker in ihren Instant Messengern lieben, könnt ihr mit Vaux auch ein GIF erstellen. Für Influencer wäre es auf jeden Fall von Vorteil, ein Wasserzeichen einzufügen. Wenn Ihr ein Video seht, das Euch gefällt, Ihr aber nur den Ton haben wollt, wie wäre es, wenn Ihr mit Vaux den Ton aus dem Video extrahiert und ihn dann in der App selbst bearbeitet?

Ja, Vaux unterstützt auch die Audiobearbeitung. Ihr könnt den Ton in der App trimmen, umkehren, zusammenführen, konvertieren, schneiden, beschleunigen/verlangsamen oder das Rauschen reduzieren. Das ist zwar einfach, aber es erfüllt seinen Zweck.

Ladet Vaux aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Groovy - Music Player (Android)

Kurz gesagt ist Groovy nichts anderes als ein normaler Musikplayer für Android, wenn auch mit einem kleinen Twist. Groovy hat eine modernere Benutzeroberfläche, damit Ihr Euch wirklich auf das konzentrieren könnt, was Euch Spaß macht - Euer Musikerlebnis. Es orientiert sich an den Material 3 Designrichtlinien für eine moderne und intuitive Benutzeroberfläche.

Mit Groovy ist der Zugriff auf Eure MP3- und digitale Liedersammlung auf Eurem Smartphone ein Kinderspiel. Ihr könnt sie nach Euren bevorzugten Kategorien organisieren und habt zahlreiche Verwaltungsmethoden, wie z. B. die Sortierung nach Liedern, Künstlern, Alben, Ordnern und mehr.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Ein schnörkelloser Musikplayer, der sich in das Material Design von Android einfügt. / © nextpit

Die Wiedergabe ist mehr als nur das Drücken der "Play"-Taste. Ihr könnt die Wiedergabe auch über die Medienbenachrichtigung und den Player-Bildschirm steuern. Wie es sich für eine gute Musikplayer-App gehört, gibt es hier die grundlegenden Wiedergabesteuerungen wie Abspielen, Anhalten, Überspringen und Suchen.

Zum Glück gibt es sie sowohl auf dem Medienbenachrichtigungs- als auch auf dem Player-Bildschirm, was das ganze Erlebnis noch nahtloser macht. Habt Ihr das Gefühl, dass Ihr den Song auf eine andere Art und Weise genießen wollt? Warum nicht die Abspielgeschwindigkeit anpassen?

Ladet Groovy - Music Player aus dem Google Play Store herunter.

Da die Olympischen Sommerspiele in Paris bereits begonnen haben, wollt Ihr Euch vielleicht auch zwischen den Sportarten mit diesen Apps vergnügen. Sagt uns bitte Bescheid, wenn es etwas gibt, das wir übersehen haben und über das Ihr gerne Bescheid wüsstet, indem Ihr einen Kommentar hinterlasst.