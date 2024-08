Könnte das ein Spiel sein, das so gut ist, dass der Name wiederholt wird? SPORTS SPORTS erfordert ein Netflix-Abonnement, und da die Olympischen Sommerspiele noch laufen, habt Ihr vielleicht Lust auf ein bisschen digitalen Sport. Skratch hilft Euch, das Fernweh zu stillen, indem es Euch auf einer virtuellen Karte anzeigt, wo Ihr schon einmal gewesen seid.

World of Mouth hilft Euch bei der Entscheidung, wo Ihr das nächste Mal ein Restaurant besuchen wollt, indem es die Empfehlungen anderer nutzt, während Claude eine weitere Option für KI auf Eurem Smartphone darstellt. Zu guter Letzt wird Euch Flying Calmly hoffentlich dabei helfen, Eure Ängste vor Turbulenzen mit einem sehr datengesteuerten Ansatz zu lindern.

Wenn Ihr auf der Suche nach unglaublichen App-Schnäppchen seid, seid Ihr hier genau richtig! Unsere handverlesene Auswahl an kostenlosen Apps für die Woche ist die erste Adresse für technikbegeisterte Nutzer wie Euch. Jede Woche stellen wir sorgfältig eine Auswahl an Apps zusammen, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber jetzt könnt Ihr sie im Rahmen einer exklusiven Aktion kostenlos bekommen.

Aber haltet Euch fest, denn unsere Top 5 Apps der Woche sind auf einem ganz anderen Niveau. Also lasst uns ohne weitere Verzögerung in die Crème de la Crème dieser Woche eintauchen - die Top 5 Apps, die in der Welt der mobilen Spiele und Anwendungen die Oberhand haben!

SPORTS SPORTS Netflix (Android & iOS)

Wie schneidet Euer Land bei den diesjährigen Olympischen Spielen ab? Was ist mit Euren Lieblingssportlern? Wenn Ihr selbst Lust auf sportliche Action habt, dann schaut doch mal bei Netflix' SPORTS SPORTS vorbei. Es gibt 12 verschiedene Sportarten, in denen Ihr Euch austoben könnt: Schwimmen, Weitsprung, Bogenschießen, Schießen und der 100-Meter-Lauf. Ich persönlich bin der Meinung, dass ein physischer Spielcontroller das ganze Erlebnis noch unterhaltsamer machen würde, weil man so viele Knöpfe drücken muss, aber wenn Ihr schon an die Touchscreen-Steuerung gewöhnt seid, will ich nicht urteilen.

Preis: Netflix-Abonnement erforderlich / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Es gibt auch eine Bestenliste, in der Ihr Euch mit anderen messen könnt, und einen lokalen 3-Spieler-Mehrspielermodus, wenn Ihr Euch mit zwei Freunden die Zeit vertreiben wollt. Ich bin selbst Linkshänder und hätte mir gewünscht, dass es einen Linkshänder-Modus gibt, um die Steuerung umzudrehen. Schließlich soll Sport doch alle einbeziehen, oder? Besonders schwer war es für mich, den Wettkampf im Gewichtheben zu gewinnen, denn egal wie schnell und wütend ich tippte, ich konnte die CPU nicht überholen.

Die Grafik ist niedlich, auch wenn sie blockig ist, aber das macht den Charme des Spiels aus. Die Soundqualität ist auch gut genug, um Euch in das Spiel einzutauchen, und das beweist einmal mehr, dass eine schicke Grafik allein ein Spiel nicht weit bringen kann. Was wichtiger ist, ist der Inhalt, und hoffentlich werden in einem zukünftigen Update weitere Sportarten hinzugefügt.

Ladet SPORTS SPORTS Netflix aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

World of Mouth (Android & iOS)

Erinnert Ihr Euch an Yelp? Nun, es scheint, dass World of Mouth eine witzige App ist, die (vorerst) großartige Essensempfehlungen ohne die ganze Giftigkeit bietet. Es ist eine App, in der Feinschmecker an einem bestimmten Ort ihre Empfehlungen teilen, zusammen mit Food Porn, um Eure Geschmacksnerven zu kitzeln. Natürlich kann man nicht ausschließen, dass die Gastronomen hinter den Kulissen bezahlte Bewertungen abgeben, aber geben wir dieser App einen Vertrauensvorschuss, ja?

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (8,90 €) / Konto erforderlich: Ja

Findet heraus, wovon Feinschmecker schwärmen und seid dabei. / © nextpit

Die Benutzeroberfläche ist extrem übersichtlich und einfach zu navigieren. Ihr gebt zuerst Euren Standort ein und bekommt dann verschiedene gastronomische Einrichtungen in der Umgebung angezeigt. Zu jedem Lokal gibt es eine kurze Beschreibung, einschließlich der Anzahl der Empfehlungen und wie viele Leute es auf ihrer Wunschliste haben. Wenn Ihr ein Restaurant auswählt, könnt Ihr es zum Tagebuch hinzufügen, dass das Datum Eures Besuchs und Fotos enthält. So könnt Ihr nachverfolgen, wo Ihr gewesen seid und was Ihr bestellt habt, falls es eine Wiederholung gibt.

Zu den Standardoptionen gehören natürlich auch eine Wegbeschreibung (die Euch zu Eurer bevorzugten Navigations-App wie Google Maps oder Waze weiterleitet), die Öffnungszeiten, der Link zur Website, die Telefonnummer und sogar eine Möglichkeit, ein Problem zu melden, damit andere potenzielle Gäste es zur Kenntnis nehmen können. Alles in allem scheinen alle auf der Plattform im Moment höflich zu sein, und hoffentlich bleibt das auch so!

Ladet World of Mouth aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Skratch - Where I've Been (Android & iOS)

Erinnert Ihr Euch noch an diese riesigen Weltkarten, auf denen Ihr Länder freirubbeln könnt, die Ihr besucht habt? Nun, jetzt gibt es die virtuelle Version, der zwar das taktile Vergnügen des Rubbelns fehlt, die aber dennoch seltsam angenehm zu bedienen ist. Da viele von uns überall mit ihren Smartphones Fotos machen, ist die Einrichtung von Skratch ein Kinderspiel. Zu Beginn kann es meine Karte personalisieren, indem es die Standortdaten in meiner Fotobibliothek nutzt, um alle Länder zu markieren, die ich besucht habe. Je nachdem, wie groß Eure Fotobibliothek ist, kann dieser Vorgang eine Weile dauern, also benötigt Ihr etwas Geduld.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (4,99 € - 9,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Wenn Ihr ein begeisterter Reisender seid und gerne festhaltet, wo Ihr auf dem Globus wart, könnt Ihr das mit Skratch tun. / © nextpit

Ich kann auch Länder markieren, die ich schon besucht habe und solche, die ich noch besuchen möchte. Ich finde die Möglichkeit, meine Reiseerfahrungen mit anderen zu teilen, seltsam kathartisch. Es hilft mir, die Perspektive zu bewahren, dass die Welt so viel mehr ist als nur meine Nachbarschaft, mein Bundesland oder mein Land. Außerdem hilft es mir, wichtige Erinnerungen an meine Reisen zu behalten, wenn ich in Erinnerungen schwelgen möchte.

Wenn ich genauer wissen will, was Skratch bietet, gibt es ein Power-Up, das eine einmalige Zahlung erfordert und mich tiefer in meine Reisen eintauchen lässt. Es ist auch praktisch für Alleinreisende, die ihre Reise planen wollen, denn es bietet Veranstaltungsvorschläge, weist auf Visabestimmungen hin und bietet die Möglichkeit, internationale eSIMs zu kaufen. Wie nützlich ist das denn?

Ladet Skratch - Where' I've Been aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Flying Calmly (Android & iOS)

Die Einführung des modernen Passagierflugzeugs hat es Milliarden von Menschen ermöglicht, weltweit zu reisen. Obwohl es immer noch Menschen gibt, die Angst vor dem Fliegen haben, ist es ironischerweise eines der sichersten Reisemittel im Vergleich zum Auto oder Schiff. Trotzdem stehen Zwischenfälle im Zusammenhang mit Flügen eher im Rampenlicht, weil sie relativ selten sind, und Turbulenzen gehören zu den Momenten während des Fluges, die ziemlich beängstigend sein können.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 6,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Beruhigt die Nervosität vor dem Flug, indem Ihr wisst, wo sich alle Turbulenzen befinden. / © nextpit

Das Phänomen ist nicht einfach, aber sehr schwer vorherzusagen, weil sich alles so schnell ändert. Es gibt einige Apps, die Euch helfen können, Eure Sorgen etwas zu lindern. Flying Calmly könnt Ihr einen Einblick in die Möglichkeit eines holprigen Fluges geben, aber es ist nicht garantiert, dass sie genau ist.

Wie macht die App das? Sicherlich nicht durch Voodoo, sondern durch die guten alten NOAA-Wetterdaten, die, wenn sie richtig angewendet werden, die Chancen auf eine bessere Vorhersage des Flugverlaufs erhöhen. Die App verfügt außerdem über ein eingebautes Tool zur Positionierung des Flugzeugs, so dass die Fluggäste sich auf die Sensoren des Telefons verlassen können, um die aktuelle Neigung, die Drehung, den Luftdruck und die Stärke der Bodenwellen zu ermitteln.

Ladet Flying Calmly aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Claude (Android & iOS)

KI ist in letzter Zeit in aller Munde, und wenn Euer Smartphone noch keine spezielle KI-App hat, solltet Ihr Euch Claude AI ansehen. Das neueste Projekt von Anthropic ist ein spezielles KI-Tool, das nicht auf das Internet zugreift. Moment mal, sollte KI nicht das Internet durchsuchen, um mir die bestmögliche Antwort zu geben?

Nachdem ich die App benutzt hatte, begann ich, ihre Einzigartigkeit aus einer anderen Perspektive zu sehen, denn sie richtet sich in erster Linie danach, welche Art von Inhalten ich bereitstelle. Diese Informationen können aus einer Vielzahl von Quellen stammen, z. B. aus einer PDF-Datei, einer Textdatei oder sogar aus einer Reihe von Diagrammen. Da es sich nicht auf das Internet verlässt, ist es zwar nicht ganz so nützlich, wenn es darum geht, kontextbezogene Antworten zu geben, aber es ist immer noch in der Lage, Daten wie die besten von ihnen zu verarbeiten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (20 €) / Konto erforderlich: Ja

Der KI-Spieler tritt in den Kampf ein, und er schlägt sich wirklich wacker. / © nextpit

Der kostenlose Plan schränkt natürlich die Anzahl der täglichen Nachrichten und Eingaben ein, die ich nutzen kann, aber er ist mehr als ausreichend, um einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was Claude bietet. Claude hat die Fähigkeit, sich an vergangene Gespräche zu erinnern, so dass es sich eher so anfühlt, als würde ich mit einem Kollegen statt mit einem Roboter arbeiten. Ich muss nicht mehr jedes Mal bei Null anfangen, denn Claude kann sich merken, worüber ich vorher gesprochen habe, einschließlich der Konzepte und Ideen.

Claude hat einen gewissen Elan und eine Persönlichkeit, die ich sehr mag, aber ich kann sie nicht genau benennen. Es ist einen Versuch wert, wenn ihr etwas anderes wollt.

Ladet Claude aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Hat Euch diese Woche eine dieser Apps angesprochen? Gibt es eine App, die wir übersehen haben und die Ihr gerne kennenlernen würdet? Wenn ja, dann hinterlasst uns einen Kommentar!