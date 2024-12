Top 5 iOS- und Android-Apps der Woche: Games, KI-Videos & mehr

Keine Sorge, wenn Ihr keine Ideen mehr habt, welche Art von Apps oder Spielen Ihr herunterladen solltet, können wir Euch helfen. Egal, ob Ihr auf der Suche nach einem unterhaltsamen Spiel oder einem hilfreichen Produktivitätswerkzeug seid, wir haben eine Liste mit fünf Apps und Spielen zusammengestellt, die sowohl für Android- als auch für iOS-Plattformen getestet wurden.

TED Tumblewords ist ein fesselndes Worträtselspiel, das ein Netflix-Abonnement erfordert und Euer Gehirn auf Trab bringt. Animal Crossing: Pocket Camp C sorgt dafür, dass Ihr das volle Erlebnis eines älteren Spiels bekommt, ohne für unnötige Extras bezahlen zu müssen. AI Video Generator hilft euch dabei, mit nur einem einzigen Klick beeindruckende Videos zu erstellen.

Clean as Duck ist eine einfache App nur für Android, mit der Ihr Euren Frühjahrsputz auf einen Blick im Blick habt. The Abandoned Planet ist ein retro-inspiriertes Abenteuerspiel, das Euch auf Trab hält, während ihr fremde neue Welten erkundet, in der Hoffnung, es nach Hause zu schaffen.

Wenn Ihr nicht an kostenpflichtige Apps glaubt, wie wäre es, wenn Ihr nach günstigen Angeboten für Apps sucht, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber gerade jetzt für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind? Dann solltet Ihr unseren Artikel "Kostenlose Apps der Woche" nicht verpassen, der zweimal pro Woche veröffentlicht wird, damit Ihr es bequem habt!

TED Tumblewords (Android & iOS)

Netflix hat es wieder getan und seine Spielebibliothek um eine weitere App erweitert, die Euer Gehirn kitzeln wird. Erinnert Ihr Euch an den Wordle-Wahn? Wenn Ihr dieses Genre schon kennt und Euch noch mehr herausfordern wollt, dann probiert doch mal TED Tumblewords aus. Das ist sicher eine noch größere Herausforderung als bisher.

Bei TED Tumblewords handelt es sich um ein Schiebespiel, bei dem die Spielerinnen und Spieler ihr Vokabular auf Vordermann bringen müssen, indem sie Kettenwörter bilden, indem sie die Buchstabenpakete der jeweiligen Runde auflösen. Ich vermute, es ist das Ergebnis einer Mischung aus Scrabble und dem Wortspiel von Countdown, und es gibt immer dieses Gefühl von "nur noch eine Runde!". Ich kenne dieses beklemmende und doch vertraute Gefühl, denn ich konnte das Spiel nicht aus der Hand legen, selbst als mir der Geruch von frisch gebratenem Truthahn in die Nase stieg.

Der Spielablauf ist rasant, ganz im Gegenteil zu Wordle, wo ihr alle Zeit der Welt habt, um euch das nächste mögliche Wort auszudenken. Die Tatsache, dass es auch tägliche Herausforderungen gibt, macht das Spiel noch spannender.

Preis: Netflix-Abonnement / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja, Netflix

Ein weiterer Aspekt dieses Spiels, der mich immer wieder in seinen Bann zieht, ist die Tatsache, dass am Ende jeder Runde ein zufälliger Fakt mitgeteilt wird. Wer weiß? Eines Tages könnten sich diese zufälligen Fakten in einer bestimmten sozialen Situation als nützlich erweisen.

Ladet TED Tumblewords aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Animal Crossing: Pocket Camp C (Android & iOS)

Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich Animal Crossing zum ersten Mal auf meinem Nintendo DS gestartet habe. Junge, war ich in diese einzigartige Welt hineingesogen, und ich wurde richtig traurig, als einige meiner Nachbarn auszogen, nur weil ich in der realen Welt zu beschäftigt war, um oft ein Gespräch mit ihnen zu führen. Ein paar Jahrzehnte später gibt es für mich mit Animal Crossing Erlösung : Pocket Camp C.

In Pocket Camp C bin ich Manager eines Campingplatzes und habe die Aufgabe, den Campingplatz zu gestalten, während ich mich mit einer Vielzahl von liebenswerten tierischen Dorfbewohnern anfreunde und ihre Wünsche erfülle. Die Spielmechanik ist ziemlich gleich geblieben: Ich sammle Materialien, stelle Möbel her und veranstalte Events mit dem Ziel, Beziehungen zu den tierischen Charakteren aufzubauen.

Die witzigen Dialoge gehen mir nach wie vor ans Herz, und der persönliche Austausch trägt dazu bei, dass ältere Spieler/innen wie ich bei der Stange gehalten werden, und ich vermute, dass sich auch eine neue Generation von Spieler/innen für das Spiel begeistern wird. Die Grafik ist nichts Besonderes, sondern sieht aus, als wäre sie in der Vergangenheit stecken geblieben, aber das ist in Ordnung.

Preis: 9,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Der Preis von 9,99 € mag anfangs etwas happig sein, aber damit habt Ihr das ganze Spiel "freigeschaltet", ohne die vorherige Version durchspielen zu müssen, in der ihr Blattkarten sammeln musstet, um etwas Lustiges zu tun. Im Grunde steht Euch alles von Anfang an zur Verfügung.

Ladet Animal Crossing Pocket Camp C aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Dreamface: AI Video Generator (Android & iOS)

Die KI hält weiter Einzug in die Smartphone-Apps. DreamFace ist eine weitere App, mit der Ihr in einer benutzerfreundlichen Oberfläche Videos mit anpassbaren Avataren und Sprachaufnahmen erstellen könnt. Natürlich braucht Ihr zuerst die richtige Texteingabe, bevor eine sinnvolle Ausgabe erstellt werden kann.

Alles, was ich tun musste, war, ein Skript einzugeben, einen Avatar auszuwählen und darauf zu warten, dass die KI ein Video erstellt, in dem der Avatar das Skript auf natürliche und ausdrucksstarke Weise liest. Jeder Avatar hat einen individuellen Sprachstil, was diese App zu einem nützlichen Werkzeug für Inhaltsersteller/innen, Vermarkter/innen und Pädagog/innen macht, die ansprechende Videos produzieren wollen, ohne professionelle Videobearbeitungskenntnisse oder komplexe Einstellungen zu benötigen.

Beachtet, dass diese App am besten funktioniert, wenn Ihr ein Premium-Abonnement abgeschlossen habt. Andernfalls wird es eine sehr frustrierende Erfahrung sein. Es ist ein Geschäftsmodell, an das sich viele von uns gewöhnen müssen, da KI viel Rechenleistung erfordert. Die kostenlose Version hat nur einen sehr begrenzten Funktionsumfang, und ihr habt auch keinen Zugriff auf die gesamte Palette an Avataren, Stimmen und zusätzlichen Anpassungsmöglichkeiten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (3,99 € - 89,99 €) / Konto erforderlich: Nein (aber empfohlen)

Wenn es natürlich eine Vorsichtsmaßnahme gibt, die ich immer wieder machen muss, dann ist es diese. Nutzt die KI-Software verantwortungsbewusst, ohne dass sie sich für eine andere Person ausgibt oder versucht, Missverständnisse zu verursachen oder eine andere Person zu fälschen.

Ladet Dreamface: AI Video Generator aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Clean as Duck (Android)

Man sagt, dass Sauberkeit gleichbedeutend mit Gottesfurcht ist. Nun, da sich das Jahr schnell dem Ende zuneigt und Weihnachten vor der Tür steht, wisst ihr, dass es Zeit ist, Platz für die vielen Geschenke zu schaffen. Wenn Ihr keine Gäste zu Besuch habt, ist es trotzdem ein guter Zeitpunkt, um eine Bestandsaufnahme der Dinge zu machen, die Ihr bereits besitzt, und zu sehen, ob Ihr etwas wegwerfen wollt. Was, wenn Ihr nicht so gut organisiert seid und eine App braucht, die Euch dabei hilft? Hier kommt Clean as Duck.

Dies ist eine App nur für Android, die direkt auf den Punkt kommt. Es gibt keine ausgefallenen Grafiken oder Anleitungen, die man sich ansehen muss, und es ist einfach zu einfach, sofort loszulegen. Ich vermute, dass diese Einfachheit und Intuitivität der Schlüssel für den Einstieg ist, denn die meisten Leute, die diese App installieren, wollen etwas, das sofort auf den Punkt kommt, weil sie sonst vielleicht abschweifen und aufgeben.

Im Grunde könnt Ihr einen bestimmten Raum und ein entsprechendes Gerät auswählen. Für jedes Gerät gibt es auch bestimmte Vorschläge von der App (nur für den Fall, dass Ihr nicht wisst, wo Ihr anfangen sollt), was ich sehr hilfreich fand. Wenn Ihr zum Beispiel den Kühlschrank auswählt, kann die Liste ganz schön entmutigend sein: Innen und außen abwischen, die Spulen reinigen, den Wasserfilter austauschen und das Gerät abtauen - Ihr versteht schon.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Bringt Ordnung in Euer Leben, indem Ihr Eure alten Sachen ausmistet. Schließlich steht das neue Jahr vor der Tür, oder? / © nextpit

Die Aufgabe kann auch als täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich eingestuft werden, mit der Option, sie so oft zu wiederholen, wie ihr sie erledigen wollt. Ihr könnt Euch auch per E-Mail erinnern lassen, falls Euch die Prokrastinationswut packt. Zum Glück können die vorgeschlagenen Aufgaben umbenannt werden, um sie Euren Bedürfnissen anzupassen.

Ladet Clean as Duck aus dem Google Play Store herunter.

The Abandoned Planet (Android & iOS)

Dieses Spiel glänzt vor allem durch sein atmosphärisches Design. Ich war begeistert von den wunderschönen Landschaften, den unheimlichen Geräuschen und den detaillierten Umgebungen, die mir oft das Gefühl gaben, dass ich beim Erkunden der trostlosen Welt wirklich in sie eintauchen konnte. Die Grafik des Spiels ist beeindruckend und erweckt den verlassenen Planeten auf eine Weise zum Leben, die sich sowohl fremd als auch vertraut anfühlt.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen die Erkundung und das Lösen von Rätseln. Die Spieler/innen navigieren durch verschiedene Bereiche, entdecken versteckte Pfade und schalten neue Abschnitte des Planeten frei, während sie vorankommen. Die Rätsel reichen von logikbasierten Herausforderungen bis hin zu eher actionorientierten Aufgaben, die schnelle Reflexe erfordern. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels steigt allmählich an und sorgt dafür, dass es spannend bleibt, ohne zu frustrierend zu werden.

Ich würde es vorziehen, dieses Spiel mit einem Controller zu spielen, weil es sich einfach präziser anfühlt, obwohl ich sicher bin, dass die Touchscreen-Steuerung für die meisten gut funktioniert. Das ist aber nur eine persönliche Vorliebe, denn es gibt einige Stellen im Spiel, die eine präzisere Steuerung erfordern.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (5,99 €, um das ganze Spiel freizuschalten) / Konto erforderlich: Nein

Insgesamt ist es die Geschichte, die mich an diesem Spiel begeistert hat. Je mehr ich diese verschlungene Welt erkunde, desto mehr stoße ich auf Bruchstücke der Geschichte des Planeten, die mir helfen, die Geschehnisse zusammenzufügen.