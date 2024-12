Egal, ob Ihr ein fesselndes Spiel oder ein produktivitätssteigerndes Tool sucht, wir haben fünf herausragende Apps und Spiele für Android- und iOS-Nutzer/innen ausgesucht.

Brick My World ist eine App für alle Baumeister da draußen, mit der Ihr so ziemlich alles, was Ihr mit Eurer Smartphone-Kamera aufnehmt, in ein Lego-Bauwerk verwandeln könnt. Hissy Fit: Make Snake Break lässt Euch in die Rolle einer Massenvernichtungswaffe schlüpfen, die Chaos und Terror über eine Stadt bringt. Monument Valley 3 geht den gleichen Weg wie die ersten beiden Titel und verlangt von Euch ein Netflix-Abo.

GoCoCo ist ein Diabetes-Lebensmittel-Scanner, der Euch hoffentlich dabei helfen wird, sicherzustellen, dass Ihr euch gesund ernährt und alle Lebensmittel vermeidet, die Euer Leben bedrohen könnten. Zu guter Letzt gibt es jetzt den Circle to Search, der nur für Android verfügbar ist und mit dem Ihr Euch einkreisen könnt, um zu suchen.

Wenn Ihr außerdem Lust habt, wirklich kostenlose Apps und Spiele zu entdecken - die nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sind (normalerweise kostenpflichtig) -, dann schaut Euch unbedingt unsere Rubrik "Kostenlose Apps der Woche" an, die zweimal wöchentlich aktualisiert wird, damit ihr es bequem habt!

Brick My World (Android & iOS)

Glaubt Ihr, dass Ihr ein Baumeister seid? Wenn Ihr das glaubt, warum stellt Ihr dann nicht sicher, dass Ihr ein Portfolio habt, das Eure Behauptung untermauert? Mit Brick My World müsst Ihr nicht mehr Eure Fantasie bemühen, um herauszufinden, welche Legosteine Ihr braucht, um ein Meisterwerk zu bauen. Zugegeben, es handelt sich um ein Kickstarter-Projekt, aber bisher sieht es schon vielversprechend aus.

Im Grunde funktioniert Brick My World so: Ihr nehmt ein Foto von einem Alltagsgegenstand auf, von dem Ihr denkt, dass er es wert wäre, ihn in Lego zu erhalten, und lasst die App ihren magischen Algorithmus laufen, bevor sie ein Design vorschlägt, das mit Legosteinen gebaut werden kann. Um die Sache noch einfacher zu machen, sagt sie Euch sogar, welche Art und Anzahl von Legosteinen ihr braucht. Das bedeutet natürlich, dass Ihr in den nächsten Legoladen gehen müsst, um die benötigten Teile zu besorgen.

Bedenkt, dass ein durchschnittliches Projekt schätzungsweise zwischen 25 und 100 Euro kostet, je nachdem, wie viele Lego-Steine Ihr für Euer Meisterwerk braucht. Natürlich sind komplexere Kreationen auch teurer, so dass sich die Kosten mit der Zeit summieren.

Preis: 199,99 € (jährlich) / 99,99 € (begrenztes Angebot auf Lebenszeit) / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Wie immer bei Crowdfunding-Projekten gibt es keine Garantie, dass die App pünktlich oder mit allen versprochenen Funktionen geliefert wird.

Als Gegenleistung für Eure Unterstützung auf Kickstarter gibt es eine begrenzte Anzahl von Plätzen für einen lebenslangen Premium-Zugang für 99,99 €, im Gegensatz zu einer jährlichen Gebühr von 199,99 €, wenn Ihr erst später herausfindet, dass Ihr die App braucht. Da die Entwickler die Markteinführung für Februar 2025 planen, wird die Zeit definitiv knapp, also lasst Ihr Euch vom FOMO leiten oder behaltet einen kühlen Kopf? Die (schwere) Entscheidung liegt bei Euch.

Erfahrt mehr über Brick My World auf ihrer Homepage.

Monument Valley 3 (Android & iOS)

Habt Ihr schon einmal das Indie-Spiel Monument Valley gespielt? Dieser Puzzle-Titel hat inzwischen eine Fortsetzung hervorgebracht, und Mitte nächster Woche erscheint bereits der dritte Teil, Monument Valley 3. In Monument Valley 3 begebt Ihr Euch auf eine brandneue Reise in eine weitere Puzzle-Welt, die Euch zweifellos auf Trab halten wird, während Ihr durch verschiedene optische Täuschungen navigiert, um ein Dorf zusammenzusetzen. Eure Aufgabe? Bringt sie nach Hause.

Wenn Ihr die ersten beiden Spiele gespielt habt, wisst Ihr natürlich mehr oder weniger, was Euch erwartet. Obwohl ich vermute, dass das Spielprinzip weitgehend gleich bleibt, gibt es einige neue Elemente, die hoffentlich den Wiederspielwert und den Reiz erhöhen. In der Doom-Reihe geht es zum Beispiel um rasante Schießereien, und der Kern der Spielmechanik ist über Jahrzehnte hinweg gleich geblieben, und ich vermute, dass das auch hier der Fall sein wird.

Ich finde es toll, wie sich der Entwickler dieses Mal auf die globale Architektur als Inspirationsquelle gestützt hat, zusammen mit den Werken von experimentellen Künstlern und persönlichen Geschichten, die alle zu einer einzigen und unmöglichen Geometrie verwoben wurden, für deren Genuss Ihr nicht einmal Zauberpilze konsumieren müsst. Ich bin überzeugt, dass die Steuerung auch in dieser Version luftig und reaktionsschnell sein wird.

Preis: Netflix-Abonnement erforderlich / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Netflix-Abonnement

Denkt daran, dass Ihr Euch schon heute für dieses Spiel registrieren könnt, denn das Spiel wird offiziell am 11. Dezember auf Netflix Games veröffentlicht. Wenn Ihr noch kein Netflix-Abonnement habt, ist es vielleicht an der Zeit, das zu tun. So könnt Ihr eine riesige Bibliothek an Filmen und Fernsehserien ansehen und gleichzeitig eine Auswahl an Spielen genießen, die auf anderen Plattformen normalerweise etwas kosten würden.

Ladet Monument Valley 3 aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Circle to Search (nur Android)

KI ist in diesem Jahr der letzte Schrei, wenn es um Smartphones geht. Jeder Hersteller hat KI in seiner Android-Oberfläche in den Vordergrund gestellt. Samsung hat Anfang des Jahres mit Circle to Search und Galaxy AI eine neue Art der Informationssuche eingeführt. Wenn Ihr neidisch geguckt habt, weil Ihr kein KI-fähiges Samsung-Telefon benutzt, dann macht Euch keine Sorgen. Eine App, die seltsamerweise Circle to Search heißt (hoffentlich gibt es keine Urheberrechtsprobleme!), ist jetzt verfügbar.



Um Circle to Search zu nutzen, müsst Ihr zunächst in die Einstellungen gehen und die Standard-App für den digitalen Assistenten von Google (vermutlich) auf Circle to Search umstellen. Die Nutzung ist so einfach wie das Gedrückthalten der Home-Taste, um den Assistenten zu starten. Allerdings gibt es eine Sache zu beachten, vor allem für diejenigen unter Euch, die an Gesten gewöhnt sind: Die App unterstützt noch keine Gesten, also müsst Ihr die 3-Tasten-Navigation umschalten.

Wenn Ihr den Home-Button zum ersten Mal gedrückt haltet, stehen Euch 3 Möglichkeiten zur Verfügung: Kreis zum Suchen, Schnörkel zum Suchen und Tippen zum Suchen. Das war's! Es ist so einfach, dass es jeder benutzen kann, und es lief sogar auf meinem 4 Jahre alten OnePlus Nord ohne jegliche Verzögerung. Alle Suchergebnisse werden in einem unteren Fenster angezeigt, in dem ihr durch Verschieben des Such-"Quadrats" weiter nach anderen Objekten auf dem Bildschirm suchen könnt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Habt Ihr Lust, mit einem Nicht-Samsung-Telefon die Funktion Circle zu suchen? Das ist mit dieser App möglich! / © nextpit

Natürlich unterstützt sie nicht das Kopieren von Text und bietet auch keine Textübersetzungsfunktion, wie sie bei Googles Gemini zu finden ist. Ich nehme an, das ist Erbsenzählerei auf sehr hohem Niveau, denn für etwas, das kostenlos ist und keine Werbung enthält, sollte man nicht zu viel erwarten.

Ladet Circle to Search aus dem Google Play Store herunter.

GoCoCo - Diabetes Food Scanner (Android & iOS)

GoCoCo ist ein nützliches Tool für alle, die sich bewusster ernähren wollen. Die App scannt die Strichcodes von Lebensmitteln und liefert eine umfassende Analyse ihres Nährstoffgehalts. Sie gibt Einblicke in Faktoren wie Kalorien, Fettgehalt und das Vorhandensein von Allergenen oder ungesunden Zutaten.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und benutzerfreundlich, so dass sie sowohl für technisch versierte Personen als auch für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit Gesundheits-Apps haben, leicht zu bedienen ist. Was GoCoCo auszeichnet, ist die Genauigkeit und die Tiefe der bereitgestellten Informationen. Es ist sogar möglich, ein persönliches Ernährungsprofil zu erstellen, um maßgeschneiderte Empfehlungen zu erhalten, was das Erlebnis noch verbessert.

Für alle, die ihre Essgewohnheiten verbessern wollen, ist diese App ein wertvolles Hilfsmittel, um sicherzustellen, dass die Lebensmittel, die sie konsumieren, mit ihren Gesundheitszielen übereinstimmen. Wenn ich weiter darüber nachdenke, komme ich zu dem Schluss, dass diese App auch für diejenigen nützlich ist, die zwar wissen, wie man Nährwertkennzeichnungen liest, aber vielleicht nicht so vertraut mit dem Chemie-Laborjargon auf Lebensmittelverpackungen sind.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (9,99 € - 149,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Insgesamt ist GoCoCo eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ihre Ernährung auf einfache und effektive Weise in den Griff bekommen wollen.

Ladet GoCoCo - Diabetes Food Scanner aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Hissy Fit: Make Snake Break (Android & iOS)

Erinnert Ihr Euch noch an das altmodische Snake-Spiel, das Ihr früher auf Eurem Nokia gespielt habt? Wenn Ihr die Uhr noch weiter zurückdreht, gab es sogar ein BASIC-Spiel namens Nibbles, bei dem Ihr in aufsteigender Folge Zahlen gegessen habt, um länger zu werden, und gestorben seid, wenn Ihr gegen die Wand oder Euch selbst gestoßen seid. Hissy Fit: Make Snake Break ist der Nachfolger dieser Spiele im 21. Jahrhundert, in dem ihr die Kontrolle über schlangenähnliche Kreaturen übernehmt und die Welt um Euch herum zerstört.

Es bietet einen skurrilen Physik-Sandkasten, der zum endlosen Experimentieren und Entdecken einlädt. Ihr könnt Euch in einer vollständig zerstörbaren Umgebung austoben und Euch auf rohe Gewalt, clever geplante Explosionen, Elektrizität oder sogar Feuer verlassen!

Jeder Level hat seine eigenen Ziele, damit der Spielspaß nicht zu kurz kommt. Und für diejenigen, die eine wettkampforientierte Ader haben, gibt es eine Bestenliste, in der Ihr sehen könnt, wie gut Ihr eine friedliche Stadt zerstören könnt.

Preis: 1,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 99,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Ich liebe das einfache Spielprinzip, bei dem man nicht viel nachdenken muss, wenn überhaupt. Es ist seltsam kathartisch und hilft mir, mich nach einem besonders langen und schwierigen Tag im Büro zu entspannen. Außerdem finde ich es toll, dass ich verschiedene Charaktere auswählen kann, von der klassischen Schlange bis hin zu Tauben, Drachen und Würstchen.