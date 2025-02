Wo in der Welt ist Carmen Sandiego? Findet es in diesem Spiel für Netflix-Abonnenten heraus. ReLOST ist ein reiner Android-Titel, in dem Ihr Euch auf der Suche nach wertvollen Erzen und Schätzen unter die Erde begebt. Gauth ist ein KI-Lernbegleiter, der den Lernenden hoffentlich helfen kann, effizienter nach Wissen zu suchen.

Spart in der Zeit, so habt Ihr in der Not. Darum geht es bei Too Good To Go, um der Lebensmittelverschwendung ein Ende zu setzen. Und falls Ihr gedacht habt, dass man einen Screenshot nur mit Gesten oder Tastenkombinationen machen kann, lasst Euch eines Besseren belehren: Screenshot Snapshot: NexSnap bringt die Dinge auf eine andere Ebene.

Wenn Euch diese Vorschläge nicht überzeugen, wird es Euch freuen zu erfahren, dass bestimmte Premium-Apps derzeit für einen begrenzten Zeitraum kostenlos erhältlich sind. Wenn Ihr auf der Suche nach weiteren Schätzen seid, solltet Ihr unbedingt einen Blick auf unsere "Gratis-Apps der Woche" werfen, die zweimal pro Woche aktualisiert werden!

Carmen Sandiego (Android & iOS)

Habt Ihr eine Vorliebe für Geheimnisse und Geografie, gemischt mit einer Prise Nostalgie, dann ist dieses Carmen Sandiego-Spiel , das Ihr mit Eurem Netflix-Abonnement erhalten könnt, sicherlich ein Muss! Mit diesem Spiel könnt Ihr die Jahre zurückdrehen und ein klassisches Detektivabenteuer auf Euren mobilen Geräten erleben. Im Grunde geht es in diesem Spiel darum, Diebe aufzuspüren und gestohlene Schätze wiederzubeschaffen, während Ihr die Welt bereist.

Mir gefällt, wie ansprechend die Grafik ist, die dem Stil der Netflix-Serie treu bleibt. Auf diese Weise gibt es nur wenige bis gar keine Unterbrechungen und es ist einfacher, eine ganz neue Generation von Carmen Sandiego-Fans zu gewinnen. Das Gameplay ist zwar einfach, aber keineswegs leicht. Die Herausforderung macht es sowohl für Kinder als auch für Erwachsene interessant.

Ich musste natürlich länger als erwartet mitdenken und mich auf kritisches Denken und geografisches Wissen verlassen, um Hinweise zu lösen und die Schurken von V.I.L.E. zu fangen. Wenn es nur einen Kritikpunkt gibt, würde ich sagen, dass der Wiederspielwert sehr begrenzt ist, sobald alle Fälle gelöst sind.

Preis: Netflix-Abonnement erforderlich / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Alles in allem habt Ihr nicht viel zu verlieren, da so ziemlich jeder ein Netflix-Abo hat. Es bietet eine fantastische Mischung aus Bildung und Unterhaltung, also ist es an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und loszuknobeln!

Ladet Carmen Sandiego aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Screenshot Snapshot: NexSnap (Android & iOS)

Wie schwer ist es, mit Eurem Smartphone Screenshots zu machen? Nicht allzu schwer, oder? Ja, das habe ich auch gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass es einen Markt für eine Screenshot-App gibt, da ich nie die Notwendigkeit sah, eine zu benutzen. Bis ich eines schönen Tages über Screenshot Snapshot stolperte : NexSnap. Nachdem ich es ausprobiert hatte, stellte ich fest, dass es ein ziemlich einzigartiges Tool ist, das einfach zu bedienen ist.

Mit anderen Worten: Mit dieser App könnt Ihr mit nur wenigen Fingertipps schöne Screenshots aufnehmen, verbessern und teilen. Zunächst einmal könnt ihr aus einer Auswahl schöner Hintergründe wählen, um Eure Screenshots hervorzuheben, und sie mit Hilfe von Größen- und Verhältnisvorgaben optimieren, die speziell auf die verschiedenen Plattformen zugeschnitten sind.

Außerdem gibt es Anmerkungswerkzeuge, mit denen Ihr wichtige Details hervorheben könnt, und der coole 3D-Neigungseffekt hilft Euch, Euren Bildern mehr Tiefe zu verleihen. Natürlich haben diejenigen, die sich für die kostenlose Version entscheiden, nur einen begrenzten Zugang zu den Werkzeugen, daher wird dringend empfohlen, dass ihr ein Abonnement abschließt, um das Beste daraus zu machen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (6,99 € - 59,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Insgesamt ist Screenshot Snapshot: NexSnap ist ein leistungsstarkes Tool für alle, die ihre Screenshots mit minimalem Aufwand verbessern wollen. Es verfügt über eine Reihe von Funktionen und ein benutzerfreundliches Design, das es zu einer wertvollen Ergänzung Eurer App-Sammlung macht. Wenn es ein Manko gibt, dann sind es die recht hohen Abo-Kosten und mögliche Leistungsprobleme, daher solltet Ihr diese App lieber auslassen, wenn Ihr ein Einsteiger-Handy besitzt.

Ladet Screenshot Snapshot: NexSnapaus aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Too Good To Go: Schluss mit der Lebensmittelverschwendung (Android & iOS)

Die meisten von uns müssen sich keine Gedanken darüber machen, woher ihre nächste Mahlzeit kommt, und viele von uns müssen oft Lebensmittel wegwerfen, nur weil wir nicht rechtzeitig aufgegessen haben. Too Good To Go: End Food Waste ist eine App, die eine innovative Lösung zur Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung bietet, indem sie die Nutzer/innen mit günstigen Mahlzeiten versorgt. Wie macht sie das? Too Good To Go arbeitet mit lokalen Restaurants, Bäckereien und Lebensmittelgeschäften zusammen, damit die Nutzer überschüssige Lebensmittel zu vergünstigten Preisen kaufen können.

Mit anderen Worten: Wer nichts verschwendet, hat nichts zu verschenken. Langfristig profitieren davon sowohl die Umwelt als auch die Verbraucher, und ich finde es gut, dass es auch einen Überraschungseffekt gibt. Wenn ich zum Beispiel die "Magic Bags" abhole, kann ich mich überraschen lassen, denn sie enthalten eine Vielzahl unverkaufter Lebensmittel von lokalen Unternehmen. Das ist wie eine Gashandy für Lebensmittel!

Ich fand die Benutzeroberfläche einfach und intuitiv und konnte leicht dorthin navigieren, wo ich hinwollte. Das macht es einfacher, nach teilnehmenden Geschäften in meiner Umgebung zu suchen und mit wenigen Fingertipps Angebote zu sichern. Außerdem kann ich nachts ruhiger schlafen, weil ich die Umweltbelastung durch die Lebensmittelverschwendung reduzieren und auf lange Sicht viel mehr sparen kann.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Allerdings wird die überraschende Art, was ich bekomme, von denjenigen, die Gewissheit lieben, wahrscheinlich missbilligt werden, denn es gibt keine Möglichkeit, bestimmte Dinge auszuwählen, die für Menschen mit Ernährungseinschränkungen oder besonders wählerische Esser nicht geeignet sind. Das ist ein zweischneidiges Schwert, aber es macht Spaß!

Ladet Too Good To Go herunter: End Food Waste aus dem Google Play Store und dem Apple App Store.

Gauth: AI Study Companion (Android & iOS)

Nach dem DeepSeek-Schock in der letzten Woche ist Gauth eine weitere KI-App, die genaue und umfassende Erklärungen zu den gestellten Fragen bietet. Allerdings ist sie nicht 100%ig sicher (das ist keine KI-App), also sei vorsichtig, wenn Ihr die Ergebnisse durchgeht, denn es kann vorkommen, dass die Aufgaben ungenau sind oder falsch interpretiert werden.

Die App wurde speziell dafür entwickelt, Schüler/innen in verschiedenen Fächern zu unterstützen und bietet Funktionen wie schrittweise Problemlösungen und Zugang zu Live-Tutoren. Das ist besonders nützlich, wenn es um Matheprobleme geht, denn Ihr erhaltet Schritt-für-Schritt-Erklärungen, die sehr hilfreich sind, um zu verstehen, worum es überhaupt geht, was später zu einem selbstbewussteren Schüler führt.

Neben der Mathematik werden auch Fächer wie Literatur, Physik, Chemie und Biologie abgedeckt, nur für den Fall, dass Ihr Euch fragt, wie viele Grundlagen ihr abdecken werdet. Ich finde es gut, dass man rund um die Uhr Zugang zu Live-Tutoren hat.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (9,99 € - 99,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Jedes bisschen hilft bei Eurem Streben nach akademischer Exzellenz. / © nextpit

Schüler/innen, die Hilfe in verschiedenen Fächern benötigen, werden die Gauth: AI Study Companion App ein wertvolles Werkzeug sein. Die Kombination aus KI-gestützten Lösungen und dem Zugang zu Live-Tutoren macht sie zu einer vielseitigen Lernhilfe, aber wie bei allem, was nützlich ist, solltet Ihr die Abonnementkosten im Auge behalten. Verlasst Euch nicht darauf, dass Ihr alle Eure Aufgaben und Berichte damit erledigt, sondern ergänzt die traditionellen Lernmethoden. Behandelt es als Vitamine und nicht als Hauptfach, und Ihr werdet gut zurechtkommen.

Ladet Gauth: AI Study Companion aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

ReLOST (nur Android)

Seid Ihr in Gedanken versunken und wisst nicht, welches Spiel Ihr auf Eurem Android-Smartphone spielen sollt? Wie wäre es, wenn Ihr mal ReLOST ausprobiert? Dieses ziemlich fesselnde Gelegenheitsspiel bietet ein unterirdisches Abenteuer, in dem es um Erkundung und Entdeckung geht. Mir gefällt es, dass ich mich durch verschiedene Erdschichten bohren muss, um eine Menge versteckter Erze und seltener Mineralien zu entdecken, und das macht Lust auf mehr.

Keine Sorge - anders als in den Minen von Moria werdet Ihr nicht so tief graben, bis ein monströses Wesen wie ein Balrog herauskommt und alles zerstört, was Ihr kennt und liebt. Im Gegenteil, der Nervenkitzel des Entdeckens hält das Gameplay frisch und spannend. Außerdem gibt es im Spiel einzigartige "Monstertafeln", die besondere Fähigkeiten besitzen. Wenn Ihr diese ausgabt, sorgt das für ein überraschendes und strategisches Element im Ausgrabungsprozess.

Im Laufe des Spiels könnt ihr Ressourcen sammeln, um Eure Bohrausrüstung zu verbessern. Das Ziel ist es, zu Metallbohrern aufzusteigen, mit denen ihr tiefere Höhlen und noch wertvollere Schätze erreichen könnt. Das Spiel macht süchtig und hat eine gute Grafik, auch wenn es sich für manche Spieler/innen nach einer Weile wiederholen könnte.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (4,99 € - 99,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Wie tief könnt Ihr graben? / © nextpit

Insgesamt finde ich, dass ReLOST eine reizvolle Mischung aus Erkundung und Ressourcenmanagement bietet. Wenn Ihr nicht wisst, wo Ihr mit Spielen auf Eurem Android-Handy anfangen sollt, ist ReLOST mit seiner bezaubernden Grafik und dem süchtig machenden Fortschrittssystem, das stundenlange Unterhaltung garantiert, kein schlechter Einstieg für Gelegenheitsspieler/innen.