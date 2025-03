Drei App-Artikel bekommt Ihr jede Woche von uns: Zweimal empfehlen wir Euch unsere Gratis-Apps der Woche. Das sind Apps und Games, die eigentlich Geld kosten, aktuell aber kostenlos angeboten werden. Im Gegensatz dazu schauen wir bei diesem App-Artikel hier nicht auf das Preisschild. Der Fokus liegt stattdessen ausschließlich darauf, ob wir das Gefühl haben, Euch damit eine spannende App vorstellen zu können. Das bedeutet, dass diese Top-Fünf-Apps stets von uns installiert und tatsächlich angetestet werden, bevor wir sie Euch empfehlen.

Das haben wir also auch heute wieder für Euch getan, deswegen lasst uns jetzt ohne lange Vorrede loslegen.

Archero 2 (Android & iOS)

Archero 2 ist der Nachfolger des beliebten Roguelike-Spiels von Habby, dessen ersten Teil wir Euch vor einem Jahr ebenfalls empfohlen haben. Ihr schlüpft dieses Mal in die Rolle eines neuen Helden, der die Welt vor den dunklen Mächten retten muss. Das Spiel bietet eine verbesserte Roguelike-Experience, das Spielprinzip bleibt aber dasselbe. Ihr flitzt also durch die Levels, setzt Euch gegen aufploppende Monster zur Wehr und werdet dann u.a. mit sehr nützlichen Waffen-Upgrades belohnt. Das PvP-System wurde übrigens überarbeitet, sodass jetzt Best-of-Three-Matches möglich sind.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,89 € – 94,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Ladet Archero 2 aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Die Grafik finde ich niedlich und ansprechend, das Gameplay ist flüssig, der Schwierigkeitsgrad mitunter aber durchaus knackig. Ich habe erst wenige Levels gespielt, konnte in den Bewertungen der App-Stores einige Rezis lesen, in denen sich darüber beschwert wurde, dass das Game jetzt doch ein wenig zu sehr auf Play to win ausgelegt wurde. Zumindest anfangs konnte ich nichts davon beobachten, aber probiert einfach selbst mal Euer Glück. Wer jedenfalls Spaß am ersten Teil hatte, wird hier auch definitiv glücklich.

European Coffee Trip (Android & iOS)

Mögt Ihr Kaffee? Okay, dann ist das hier wohl Eure App. Die App stillt zwar nicht unmittelbar Eure Kaffee-Gelüste – aber sie verrät Euch, wo das geht. Eins vorab: Die App konzentriert sich auf Europa und nennt wirklich nur exquisite, handverlesene Cafés. Wenn Ihr also nicht in einem dieser 3.500 Läden in einem der 39 europäischen Länder verweilt, bringt Euch die App nichts. Auch nicht, wenn Ihr einfach nur den nächsten Starbucks sucht.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (3,19 € – 14,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Ihr findet hier die besten Kaffee-Spots in der Nähe, könnt Euch aber auch vorm Urlaub bereits im Zielort umschauen. / © nextpit

Ladet European Coffee Trip aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ihr könnt Euch also Cafés in Eurer Nähe suchen, aber eben auch in beliebigen anderen Städten Europas. Das geht bequem über eine Karte. Euch stehen dabei jede Menge Filter zur Verfügung. Dabei geht es nicht nur um Kaffee-Optionen und -Sorten. Ihr könnt Euch auch erkundigen, ob es ebenfalls Menüs gibt, ob es da vegane Angebote gibt, ob das Café kostenloses WLAN anbietet oder hundefreundlich ist. Logischerweise könnt Ihr Euch auch anhand von Bildern vorab einen Eindruck der Lokalität verschaffen. Coffee Trip ist damit eine echte Allzweckwaffe für reiselustige Kaffee-Fans.

TimeTree (Android & iOS)

Der Google-Kalender ist normal meine erste Wahl auf dem Handy, aber TimeTree ist dennoch definitiv einen Blick wert. Weil es eine sehr unkomplizierte App ist, um Kalender mit Euren Freunden, Vereinskameraden, Eurer Familie oder auch Arbeitskollegen anzulegen. Ihr könnt ihn selbstverständlich auch allein nutzen, und ihn dafür mit Eurem Google-, Apple-, oder sonst einem Kalender synchronisieren. Aber ja, mir haben es vor allem die Features angetan, bei denen mehrere Personen im gemeinsamen Kalender profitieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,69 € – 29,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Sehr unkompliziert Kalender mit Freunden und Familie teilen und bearbeiten – Kernkompetenz von TimeTree. / © nextpit

Ladet TimeTree aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ihr habt die Möglichkeit, verschiedene Kalender anzulegen für verschiedene Personengruppen und könnt alle Mitglieder eines Kalenders gleichzeitig benachrichtigen. In den Events könnt Ihr chatten, Ihr könnt auch Notizen austauschen, Beiträge liken und in den Terminen Fotos hinterlegen, die zum Event passen. Schönes, schlichtes Ding, auch in einer Web-Ansicht nutzbar und zudem kostenlos.

LaterLinks (Android)

LaterLinks ist eine sehr schlichte App, bei der man sich anfangs vielleicht fragt, wozu sie genau gut sein soll. Schließlich geht es darum, Links zu speichern, und das kann man ja im Browser erledigen, oder in einer Zillion anderer Produktivitäts-Apps. Es geht darum, dass Ihr alles, für das Ihr aktuell keine Zeit habt, um es Euch durchzulesen oder anzusehen, irgendwo horten wollt.

Beim Browser habt Ihr dann zum Beispiel das Problem, dass Ihr auch nur das bookmarken könnt, was Ihr eben im Browser aufgerufen habt. Mit LaterLinks könnt Ihr aber ebenso gut Eure Spotify-Playlist, einen YouTube-Clip oder ein Instagram-Posting packen, oder auch die Links aus Google Discover. Das funktioniert sehr unkompliziert, was wiederum ein Vorteil gegenüber komplexeren Tools wie Pocket oder Notion ist.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (2,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Die App ist schlicht, tut aber exakt, was sie soll und bietet Euch all Eure Links an einem Ort. / © nextpit

Ladet LaterLinks aus dem Google Play Store herunter.

Wie Ihr in den Screenshots seht, könnt Ihr Euch beim Speichern der Links Notizen machen, sie verschlagworten oder in Kategorien einteilen. Natürlich könnt Ihr die gespeicherten Seiten später dann nicht nur aufrufen, sondern ebenfalls wieder teilen, editieren und selbstverständlich auch aus der Liste werfen. Wer mag, kann den Kategorien auch noch Coverbilder verpassen.

Wer für einmalig 2,99 Euro die Premium-Features freischaltet, kann die Dateien dann auch über Google Drive synchronisieren, falls Ihr mehrere Geräte mit LaterLinks nutzt. Wenn Ihr mich fragt, ist das noch super junge LaterLinks eine tolle Möglichkeit, super unkompliziert und intuitiv all das abzulegen, was in die Kategorie "ah, schaff ich gerade nicht, schau ich mir später an" passt.

SuperAlarm (Android & iOS)

Alarm-Apps gibt es natürlich wie Sand am Meer. Diese hier hat noch einen besonderen Spin, denn sie stellt Euch Aufgaben, damit Ihr Eure Hintern auch wirklich aus dem Bett schwingt. Ihr könnt Euch zum Wecken also beispielsweise Rechenaufgaben (bis zu zehn Stück!) stellen lassen, die Ihr lösen müsst, damit der Wecker Ruhe gibt. Alternativ könnt Ihr auch ein paar Runden Memory spielen.

Sieht aus wie eine normale Wecker-App, verlangt aber das Erfüllen einer "Mission", wenn der Alarm losgeht. / © nextpit

Wer sich für die kostenpflichtige Premium-Version entscheidet, ist nicht nur die Werbung los (die aber dezent ist), sondern erhält deutlich mehr Missionen, denen Ihr Euch zum Wecken stellen könnt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (3,79 €–37,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Also wer zehnmal hintereinander diese Rechenaufgaben lösen muss, ist ganz sicher wach, versprochen! / © nextpit

Dazu gehört, dass Ihr beispielsweise durch die Bude flitzen müsst, um ein bestimmtes Objekt in der Wohnung zu scannen. Alternativ könnt Ihr auch die Handys bestimmt lange schütteln, oder müsst eine Schritte-Challenge absolvieren und noch mehr. Wenn Ihr für die App zahlt, könnt Ihr übrigens auch mehrere Missionen hintereinander einstellen und erhaltet zudem auch noch einen Wake-Up-Check, der nochmal nachhakt, ob Ihr wirklich aufgestanden seid.

Ladet SuperAlarm aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Übrigens gibt es gerade die Möglichkeit, die Premium-Version für einmalig 15 Euro freizuschalten. Das dürfte deutlich pfiffiger sein, als 37 Euro pro Jahr oder drei Euro monatlich abzudrücken. Wem Memory und die Rechenaufgaben schon reichen, kann das Ganze aber natürlich auch gerne kostenlos nutzen.