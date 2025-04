Spiele und Sport: Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche

Jede Woche stellen wir euch drei verschiedene Arten von Artikeln vor, die sich mit Apps befassen. Dienstags und samstags stellen wir die besten kostenlosen Apps der Woche vor. Dabei handelt es sich in der Regel um kostenpflichtige Apps und Spiele, die vorübergehend kostenlos erhältlich sind. In unserem Beitrag Top 5 Apps der Woche verlagern wir unseren Fokus jedoch weg vom Preis. Hier geht es darum, wirklich bemerkenswerte Apps vorzustellen, die unsere Aufmerksamkeit erregt haben. Wir legen Wert darauf, diese Apps persönlich zu installieren und zu testen, um sicherzustellen, dass unsere Empfehlungen fundiert und spannend für unsere Leser sind.

Draconia Saga (Android & iOS)

Sehnt Ihr Euch nach einem Fantasy-MMORPF? Dann ist Draconia Saga etwas, das Ihr Euch unbedingt ansehen solltet. Mir gefällt es, dass ich direkt in eine ausgedehnte offene Welt voller mythischer Kreaturen, dynamischer Kämpfe und einer reichhaltigen Erzählung eintauchen kann. Schließlich habe ich gerade Black Myth: Wukong abgeschlossen, nachdem ich unzählige Male den Hintern versohlt bekommen habe, und das hier ist eine weit weniger wutauslösende Erfahrung.

Ich bin gespannt, wie der Entwickler das Haustiersystem umgesetzt hat. Hört sich an wie Pokémon, denn die Spieler/innen können verschiedene Kreaturen fangen, trainieren und entwickeln, jede mit einzigartigen Fähigkeiten und Evolutionspfaden. Diese Tiere helfen im Kampf, beim Sammeln von Ressourcen und bei der Erkundung und verleihen dem Spiel mehr Tiefe.

Außerdem stehen verschiedene Klassen zur Auswahl, die einzigartige Spielstile ermöglichen. Außerdem kann ich Talente, Fähigkeiten und Ausrüstung nach meinen Vorlieben anpassen. Die Kämpfe sind actionreich, mit großen Dungeons und strategischen Schlachten, die sowohl das Solo- als auch das kooperative Spiel fördern.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 49,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Ladet Draconia Saga aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Die Grafik ist für ein Handyspiel dieses Niveaus ziemlich normal und mit seiner weitläufigen Welt, dem komplizierten Haustiersystem und den verschiedenen Klassen wird es deine Aufmerksamkeit sicher auf sich ziehen. Beachtet aber, dass der Monetarisierungsansatz des Spiels diejenigen abschrecken könnte, die lieber mit ihren Fähigkeiten als mit ihrem Bankkonto vorankommen wollen.

Affiliate Angebot Nothing Phone (3a)

Arknights (Android & iOS)

Was ist Arknights in aller Kürze? Im Grunde geht es darum, eine Gruppe von "Operatoren" mit unterschiedlichen Klassen und Fähigkeiten einzusetzen, um Wellen von Feinden auf gitterförmigen Karten abzuwehren. Mit einer klugen taktischen Planung werdet Ihr in diesem Spiel weit kommen, denn es erfordert eine durchdachte Platzierung der Einheiten und ein geschicktes Timing, um erfolgreich zu sein. Sogar Operatoren mit geringerer Seltenheit sind im ganzen Spiel einsetzbar, um das Spiel aufzupeppen.

Neben dem Kampf gibt es ein robustes System zum Aufbau von Basen, in denen die Spieler/innen Ressourcen verwalten und ihre Operatoren verbessern können. Die Funktion "Auto Deploy" (Automatischer Einsatz) vereinfacht den Spielablauf zusätzlich, indem sie es den Spielern ermöglicht, bereits abgeschlossene Phasen zu automatisieren.

Wenn Ihr atemberaubende, vom Anime inspirierte Grafiken mit sorgfältig gestalteten Charakteren und Umgebungen mögt, die das Eintauchen in das Spiel fördern, dann werdet Ihr mit der visuellen Ausrichtung des Spiels nichts falsch machen. Auch der Soundtrack des Spiels ist ein echter Ohrenschmaus. Er wird von bekannten japanischen Synchronsprechern eingesprochen, die das atmosphärische Setting ergänzen und das Gesamterlebnis aufwerten.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja (4,99 € - 99,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Ladet Arknights aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Beachtet, dass Arknights ein Gacha-System verwendet, um Operator zu rekrutieren, aber zumindest ist es ziemlich großzügig bei dem, was Ihr dafür bekommt. Es gibt mehr als genug Ingame-Währung für alle, und Ihr könnt mit der Free-to-Play-Mechanik ziemlich erfolgreich sein, ohne Euch zu sehr behindert zu fühlen. Hoffentlich können sich andere Entwickler ein Beispiel an Arknight nehmen und eine ähnliche Balance in ihre Spiele einbauen. Spieler/innen sind keine Kühe, die man bis zur Erschöpfung melken sollte.

DashReels (Android & iOS)

Habt Ihr Lust, Euch die Zeit mit Kurzfilmen und TV-Episoden zu vertreiben? Dann ist dies die perfekte App für Euch, denn hier könnt Ihr Euch Unterhaltung in kurzen, leicht verdaulichen Formaten ansehen. Es gibt zahlreiche Genres, aus denen Ihr wählen könnt, und alle bieten kurze Episoden, die leicht zu verdauen sind.

Das bedeutet, dass Ihr nicht viel Zeit investieren müsst. Das Gesamtdesign betont die Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht eine nahtlose Navigation durch die Inhaltsbibliothek. Natürlich gibt es auch kostenlose Inhalte, aber noch offensichtlicher ist, dass für den Zugang zu bestimmten Episoden In-App-Käufe oder das Ansehen von Werbung erforderlich sind.

Ich würde sagen, dass die Inhalte vor allem dank der Bequemlichkeit der kurzen Episoden unterhaltsam sind. Schließlich leben wir in einer schnelllebigen Gesellschaft, in der die Zeit immer knapp ist. Natürlich gibt es in der kostenlosen Version Einschränkungen, daher wäre es schön, wenn der Entwickler bei den kostenlosen Anzeigeoptionen großzügiger wäre. Dennoch sind die Leistung und die Benutzeroberfläche so gut, dass ich sie immer wieder nutzen werde.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (3,99 € - 39,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Schaut Euch kurze Sendungen an, wenn Ihr etwas Zeit totschlagen müsst. / © nextpit

Ladet DashReelsaus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Insgesamt würde ich sagen, dass DashReels eine geeignete Plattform für Zuschauer/innen ist, die an kurzer, abwechslungsreicher Unterhaltung interessiert sind. Der Fokus auf kurze Episoden macht sie zu einer praktischen Wahl für Gelegenheitszuschauer. Potenzielle Nutzer/innen sollten sich jedoch über den Monetarisierungsansatz der App im Klaren sein, der den Zugang zu Inhalten ohne In-App-Käufe oder Werbeeinblendungen einschränken kann. Wenn Ihr ständig Zeit habt, die ihr mit Spielen totschlagen wollt, ist DashReels eine interessante Unterhaltungsoption.

Suno - KI-Musik (Android & iOS)

Suno ist eine mobile App, die es Nutzern ermöglicht, mithilfe von künstlicher Intelligenz Songs in voller Länge zu erstellen. Mit anderen Worten: Jeder kann jetzt ein Künstler sein! Die App richtet sich an eine Vielzahl von Nutzern, darunter Hobbyisten und aufstrebende Musiker, denn sie verwandelt Textanweisungen in komplette Musikstücke. Wollt Ihr eine kostenlose Hintergrundmusik für das Präsentationsvideo Eures Unternehmens erstellen? Mit dieser App ist das kein Problem.

Im Grunde müsst Ihr lernen, wie ihr die richtigen Textprompts macht, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Seltsam, aber wahr, oder? Die KI kann deine Textaufforderungen in Lieder umwandeln, komplett mit Text, Gesang und Instrumenten. Außerdem unterstützt sie eine Vielzahl von Musikgenres, so dass du Lieder von gregorianischen Gesängen bis hin zu Country-Musik erstellen könnt. Na, wie findet Ihr das?

Mir gefällt, dass die Benutzeroberfläche so einfach zu bedienen ist, dass auch jemand ohne musikalischen Hintergrund oder formale Musikausbildung sofort loslegen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Puristen geben wird, die sich gegen diese Idee sträuben, aber willkommen in der Welt der KI!

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (4.00 € - 289.00 €) / Konto erforderlich: Ja

Ladet Suno - AI Music aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Mir ist aufgefallen, dass in einigen Bewertungen der App von technischen Problemen die Rede ist, z. B. von App-Abstürzen und Schwierigkeiten bei der Abonnementverwaltung. Daher solltet Ihr das zur Kenntnis nehmen und Euch darüber im Klaren sein, dass die Funktionen der App zwischen der mobilen und der Desktop-Version variieren können. Wenn Ihr mit offenen Augen reingeht, sollte alles in Ordnung sein.

Lazy Exercise at Home (nur Android)

Ihr da! Wie ist es um eure Gesundheitsvorsätze zum Jahreswechsel bestellt? Wenn Ihr es nicht geschafft habt, konsequent zu schwitzen, wäre es vielleicht gut, mit Lazy Exercise at Home neu anzufangen. Diese mobile Anwendung wurde speziell für Menschen entwickelt, die mit minimalem Aufwand Fitness in ihre tägliche Routine einbauen wollen. Mit anderen Worten: Das klingt nach mir!

Mir gefällt, dass die App maßgeschneiderte Trainingsroutinen anbietet, die auf die individuellen Fitnessziele und -vorlieben zugeschnitten sind und so eine persönliche Fitnessreise ermöglichen. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Workouts, darunter Übungen im Stuhl, im Bett und auf dem Boden, die für unterschiedliche Fitnesslevel und Bedürfnisse geeignet sind. Eine schlechte Ernährung lässt sich zwar nicht vermeiden, aber wenigstens gibt es gesunde Rezepte, die die Trainingsroutinen ergänzen und einen ganzheitlichen Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden bieten.

Die Werbeeinblendungen stören zwar das Trainingserlebnis, aber wenn ihr euch einmal eingeprägt habt, was Ihr tun sollt, sollte das kein Hindernis mehr sein. Außerdem gibt es keine Tiefe oder genügend Abwechslung für fortgeschrittene Fitness-Enthusiasten, so dass diese App nur etwas für Anfänger ist.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Werdet fitter und gesünder, ganz bequem von zu Hause aus. / © nextpit

Ladet Lazy Exercise at Home aus dem Google Play Store herunter.

Hey, wenn Ihr sogar zu faul seid, diese App herunterzuladen, kann ich Euch nicht wirklich helfen, den Weg zu einer besseren Gesundheit zu finden. Grundsätzlich ist Lazy Exercise at Home eine praktische Lösung für Leute, die mit minimalem Aufwand und ohne Geräte ein Fitnessprogramm beginnen oder beibehalten wollen. Es ist kostenlos, und die Kombination aus personalisierten Workouts und gesunden Rezepten bietet einen ausgewogenen Ansatz für Wellness.