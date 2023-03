Top-Deal zu Ostern: AVM Fritz!Box 7590 AX mit Fritz!Dect 500 nur 199 Euro!

Bei Media Markt und Saturn könnt Ihr Euch derzeit eine Vielzahl an Osterangeboten sichern. Neben der bestehenden 3-für-2-Aktion könnt Ihr Euch für kurze Zeit ein ganz besonderes Angebot zur AVM Fritz!Box 7590 AX sichern. Denn der größte Elektronikfachhändler in Deutschland bietet den Router derzeit mit einer "Fritz!Dect 500"-LED-Lampe für 199 Euro sichern. Ob Ihr hier ein wahres Schnäppchen ergattert oder Ihr besser die Finger davon lasst, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Im Jahr 2022 hatten über 91 Prozent aller Haushalte in Deutschland einen funktionierenden Internet-Zugang. Nach rund 50 Jahren ist das World Wide Web nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken und um es Zuhause zu nutzen, benötigt Ihr einen entsprechenden Tarif. Schließt Ihr einen solchen ab, erhaltet Ihr einen Router, den Ihr mieten könnt und nach Ablauf des Vertrages wieder an den Anbieter zurückschickt. Wollt Ihr lieber Euren eigenen WLAN-Router haben, solltet Ihr das aktuelle Fritz!Box-Angebot von Media Markt und Saturn auf keinen Fall verpassen.

Affiliate Angebot FRITZ!Box 7590 AX Inklusive Fritz!Dect 500 | Eigenes Mesh-Netzwerk | WiFi 6 | Bis zu 2.400 MBit/s im Download

Während der Osterangebote (zur Übersicht)* könnt Ihr Euch den Router noch sichern. Dabei nutzt das Gerät den aktuellen WLAN-Standard Wi-Fi 6 und erreicht eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Frequenzband und erreicht eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Habt Ihr bereits einige Smart-Home-Geräte, könnt Ihr sie mit dem Router natürlich in einem eigenen Mesh-Netzwerk miteinander verbinden und somit Euren Geräten die schnellstmögliche Verbindung garantieren.

Hierfür lohnt sich der Fritz!Box-Deal wirklich für Euch

Schauen wir uns nur die Kosten an, lohnt sich der Deal definitiv. Denn Ihr zahlt gerade einmal 199 Euro für den AVM Fritz!Box 7590 AX Router, der Euch im Netz bereits mindestens 244 Euro beim nächstbesten Anbieter kostet. Die gratis LED-Leuchte "Fritz!Dect 500" kostet in der Regel noch einmal mindestens 27,37 Euro, wodurch Ihr bei diesem Angebot rund 72 Euro sparen könnt. Doch braucht Ihr überhaupt einen eigenen WLAN-Router?

Noch kein passender Internet-Tarif? Dann schaut doch mal in unserer großen Telekom-Tarifübersicht vorbei

Da Ihr bei der Einrichtung eines eigenen Routers keine voreingestellten Optionen übernehmen müsst, habt Ihr hier völlige Freiheit. Besitzt Ihr also ein Smart Home und möchtet Eure Geräte in einem Mesh-Netzwerk miteinander verbinden, lohnt sich der eigene WLAN-Router bereits. Denn hier könnt Ihr beispielsweise die Funkfrequenzen vorab bestimmen, was bei bereits installierten Routern teilweise recht knifflig ist. Außerdem habt Ihr die Möglíchkeit, Euch günstigere Internet-Tarife zu sichern und seid bei der Hardware nicht auf den Provider angewiesen.

Die Mesh-Alternative "Thread": Alle Infos gibt es in unserem Matter-Artikel

Auch wenn der Provider keinen direkten Zugriff mehr auf Euren Router hat, bedeutet das im Gegenzug, dass Ihr einen eingeschränkteren Support von diesem erhaltet, wenn es um Eure Fritz!Box geht. Neben der Einrichtung müsst Ihr Euch somit auch um die Firmware-Updates in Zukunft selbst kümmern.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr Interesse an einem eigenen Router oder lasst Ihr das lieber Euren Provider erledigen und zahlt im Zweifelsfall monatliche Mietkosten dafür? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!