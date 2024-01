Tot, toter, NFTs: Nicht einmal mehr Elon Musks Twitter/X glaubt daran

Sogenannte Non-fungible Tokens (NFTs) gibt es zwar seit etwa 2014, doch 2021 erlebten sie einen beispiellosen Hype. Internet, Kunstmarkt, Gaming und vieles mehr waren euphorisiert von den (Verdienst-)Möglichkeiten dieser einzigartigen virtuellen Güter. Doch die Blase platzte schnell und spektakulär, die Massen verstanden NFTs einerseits nicht, andererseits kam es zu Betrug und künstlichen Preisexplosionen.

Der Markt brach so schnell und spektakulär zusammen, wie er entstanden ist. Dennoch gab es auch danach Menschen, die an die Vorzüge dieser Technologie glaubten. Dazu zählten auch Twitter und Krypto-Fan Elon Musk. Denn der Kurznachrichtendienst führte Anfang 2022 im Rahmen von Twitter Blue die Möglichkeit ein, einzigartige Profilbilder einzustellen, das war über eine Verknüpfung mit einem Krypto-Wallet möglich - und hielt lange daran fest.

Damit man diese von schnöden JPGs unterscheiden kann, bekamen NFT-Avatars einen hexagonalen Rahmen. An dieser Stelle wird sich so mancher vermutlich denken: "Hexagonaler Rahmen? Habe ich nicht einmal gesehen." Und das ist auch schon die Erklärung, warum Twitter bzw. X diese Möglichkeit nun abgeschafft hat.

NEWS: X has removed its support for NFT profile pictures



While existing hexagonal avatars still appear for now, X has removed all mentions of the feature from its X Premium support page