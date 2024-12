Die meisten von uns dürften in einer längst vergessenen Schublade ein älteres Smartphone herumliegen haben, dass sie als "Ersatzgerät" aufheben – nur für den Fall der Fälle. Allerdings könnt Ihr genau dieses Handy nun in einem spannenden Trade-In-Angebot von klarmobil einsenden und dadurch einen 100-Euro-Tauschbonus erhalten. Dadurch bekommt Ihr das Samsung Galaxy S24 in der 128-GB-Version mit passendem Handyvertrag im Telekom-Netz für gerade einmal 19,99 Euro im Monat.

Günstig zum Samsung Galaxy S24

Neben den geringen monatlichen Kosten müsst Ihr mit einer einmaligen Zahlung von 99 Euro (nach Abzug des Tauschbonus) rechnen. Einen Anschlusspreis oder Versandkosten gibt es hier nicht. Beim Tarif handelt es sich um eine Allnet Flat im Netz der Deutschen Telekom (Tarifübersicht), bei der Euch 20 GB Datenvolumen mit bis zu 25 MBit/s zur Verfügung stehen. Es handelt sich hierbei um einen 4G-Tarif mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Nachfolgend haben wir Euch die wichtigsten Tarif-Details noch einmal zusammengefasst.

Tarif-Check Tarif Allnet Flat 20 GB (Telekom) Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 25 MBit/s 4G/5G 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 € Einmalige Kosten 99,00 € Gesamtkosten 578,76 € Aktuelle Gerätekosten (laut idealo) Samsung Galaxy S24 (128 GB) – 599,00 € Monatliche effektive Ersparnis ~ 0,84 € Zum Angebot*

So funktioniert die klarmobil-Aktion im Detail

Genauer gesagt erwarten Euch sogar zwei Boni. Zum einen gibt es den bereits erwähnten Tauschbonus, zum anderen gibt es den Restwert Eures Smartphones auf Euer Konto zurücküberwiesen. Um die Aktion nutzen zu können, müsst Ihr Euch zuerst das S24 mit der Tauschprämie bestellen. Anschließend bekommt Ihr zwei Mails: Eine Bestätigungsmail und eine Mail mit einem Link von klarmobil-Partner DIS-connect. Diesen Link klickt Ihr an, um Euer Altgerät auf der Trade-In-Plattform anzumelden.

Anschließend wird das alte Smartphone bewertet und Ihr erhaltet ein verbindliches Angebot. Danach heißt es: Versenden und Restwert für Euer Smartphone abstauben. Diese Prozedur ist notwendig, damit Ihr das aktuelle Angebot von klarmobil wahrnehmen könnt. In den AGB von DIS-connect werden zwar keine speziellen Geräte erwähnt, allerdings ist es wichtig, dass das eingesendete Smartphone funktionsfähig, entsperrt und in einem Stück ist. Außerdem muss es sich im Produktkatalog des Anbieters befinden.

Das Samsung Galaxy S24 gibt es jetzt mit besonderem Trade-In-Angebot bei klarmobil. / © nextpit

Ein wichtiger Hinweis noch: Entspricht das eingesendete Smartphone nicht der vorher angegebenen Beschreibung, kann klarmobil den bereits gezahlten Tauschbonus wieder einfordern.

Lohnt sich der klarmobil-Deal zum Samsung Galaxy S24?

Bei diesem Deal handelt es sich um einen sogenannten Schubladenvertrag, durch den Ihr dank des Tarifes günstiger an das Smartphone kommt, als ohne einen Handyvertrag. Allerdings müsst Ihr ein Altgerät einsenden, um das Angebot wahrnehmen zu können. Dadurch sinken die Gesamtkosten und der Deal lohnt sich. Vor allem, da Samsung mit dem Galaxy S24 in unserem Test durchaus überzeugen konnte und das Handy auch deshalb unseren Vergleich der besten Smartphones unter 1.000 Euro anführt.

Der reine Tarif ist auch nur bedingt gut. Trotz des Telekom-Netzes habt Ihr nur Zugang zum 4G-Mobilfunkstandard und einer maximalen Download-Bandbreite von 25 MBit/s, die nicht unbedingt zum nächsten Binge-Marathon einlädt. Surft Ihr jedoch nur im Internet, schaut Euch auf YouTube-Videos an oder folgt Eurem liebsten Creator auf TikTok, reicht dieser Handyvertrag definitiv aus. Alles in allem also ein wirklich spannender Deal, vor allem dann, wenn Ihr ohnehin ein altes Handy zuhause herumliegen habt, das nur als "Ersatzgerät" dient.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr Trade-In-Aktionen oder hebt Ihr ältere Geräte lieber in staubigen Schubladen auf? Lasst es uns wissen!