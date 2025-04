Kein Witz – waipu.tv macht’s möglich und schenkt Euch aktuell ein Streaming-Komplettpaket, das sich gewaschen hat. Von packenden Netflix-Originalen bis hin zu den Klassikern im linearen TV: Mit dem Perfect Plus Paket inklusive Netflix von waipu.tv seid Ihr bestens ausgestattet.

Affiliate Angebot 12 Monate Netflix geschenkt!

Das steckt im Angebot

Wenn Ihr bis zum 27. April das Perfect Plus Paket von waipu.tv über die Aktionsseite abschließt, bekommt Ihr 12 Monate Netflix Standard mit Werbung (im Wert von 4,99 € pro Monat) einfach dazu – komplett kostenlos. Das Ganze kostet Euch nur 12,99 € pro Monat, was den Deal gleich doppelt attraktiv macht. Warum? Weil das Perfect Plus Paket regulär schon 14,99 € kostet – das heißt: Ihr zahlt weniger, bekommt aber mehr.

Neben dem Netflix-Bonus hat waipu.tv selbst auch schon einiges zu bieten. Euch erwarten über 300 Sender, davon mehr als 280 in gestochen scharfem HD. Egal, ob ARD, ZDF, ProSieben, RTL oder Sat.1 – Ihr könnt alle großen Programme in bester Qualität streamen. Dazu kommen exklusive Pay-TV-Kanäle wie SyFy HD, Eurosport 2 HD oder diverse Warner Bros. Sender, die normalerweise extra kosten würden.

Zusätzlich erhaltet Ihr Zugriff auf die waiputhek, die über 40.000 Inhalte auf Abruf bereitstellt. Ihr könnt hier auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen. Ob Ihr das am liebsten auf dem Fernseher macht oder von unterwegs aus mit dem Smartphone, ist vollkommen egal. 150 Stunden Aufnahmespeicher sowie eine Pause und Neustartfunktion runden das Angebot ab.

Was zum Schluss noch wichtig ist: Wer nur an Netflix interessiert ist und auf das waipu-Angebot verzichten kann, ist natürlich mit einem einzelnen Abo besser beraten. Für alle, die aber auch gerne lineares Fernsehen (und mehr) in HD-Qualität genießen möchten, ist dieser Deal wirklich von Vorteil. Nach den 12 Monaten steigt der Preis auf 17,99 € im Monat, aber Ihr bleibt flexibel und könnt jederzeit kündigen.

Nutzt Ihr bei waipu.tv bereits oder ist das nichts für Euch?